Peddi Stars Remuneration: పెద్ది కోసం భారీ రెమ్యునరేషన్ అందుకున్నది ఎవరు? రామ్ చరణ్, జాన్వీకి ఎంతిచ్చారంటే?
పాన్ ఇండియా స్టార్ రామ్ చరణ్ 'పెద్ది' సినిమా ట్రైలర్ రిలీజ్ అయ్యి భారీ రెస్పాన్స్ సాధించింది. సినిమాపై అంచనాలు భారీగా పెరిగిపోయాయి. జూన్ 4న ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రిలీజ్ కానున్న పెద్ది సినిమాలో ఎంతో మంది స్టార్స్ నటించారు. మరి వారి రెమ్యూనరేషన్ సంగతేంటి?
ఊహించని రేంజ్ లో పెద్ది స్టార్స్ రెమ్యునరేషన్లు
డైరెక్టర్ బుచ్చి బాబు సానా తెరకెక్కిస్తున్న పాన్ ఇండియా భారీ బడ్టెట్ మూవీ పెద్ది. తాజాగా ఈసినిమా నుంచి ట్రైలర్ రిలీజ్ చేయగా.. భారీ రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఈమూవీపై అంచనాలను పెంచేసింది. రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్ జంటగా నటిస్తున్న ఈసినిమాలో అందరు స్టార్స్ కు ఎంతెంత రెమ్యూనరేషన్ ఇచ్చారో తెలుసా? దాదాపు 300 కోట్ల బడ్జెట్ తో రూపొందిన ఈ సినిమాలో ఎక్కువ రెమ్యునరేషన్ అందుకున్నది ఎవరు?
రామ్ చరణ్
అందరూ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న పెద్ది సినిమా కోసం స్టార్ల రెమ్యూనరేషన్ వివరాలు బయటకు వచ్చాయి. ఈ సినిమాలో నటించినందుకు రామ్ చరణ్ ఏకంగా 100 కోట్ల రూపాయలకు పైగా రెమ్యునరేషన్ తీసుకున్నారట. ఇది ఆయన కెరీర్లోనే అత్యధికం. దీనికి ముందు RRR ,గేమ్ ఛేంజర్ సినిమాల కోసం ఆయన 50 కోట్ల వరకూ ఛార్జ్ చేశారని తెలుస్తోంది.
జాన్వీ కపూర్
జాన్వీ కపూర్ బాలీవుడ్తో పాటు సౌత్ సినిమాల్లోనూ వరుసగా నటిస్తూ బిజీగా ఉంది. 'పెద్ది' సినిమాలో ఆమె రామ్ చరణ్ పక్కన హీరోయిన్గా నటిస్తుంది. ఈ మూవీలో నటించినందుకు ఆమె 6 కోట్ల వరకూ రెమ్యునరేషన్ అందుకున్నట్టు సమాచారం. దీనికి ముందు ఆమె 'దేవర' అనే సౌత్ సినిమాలో కనిపించారు. పెద్ది తరువాత జాన్వీ దేవర 2లో నటించబోతుంది.
దివ్యేందు శర్మ
బాలీవుడ్ స్టార్ నటుడు దివ్యేందు శర్మ కూడా 'పెద్ది' సినిమాలో ఒక ముఖ్యమైన పాత్రలో కనిపించనున్నారు. బాలీవుడ్లో ఎన్నో సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్లలో నటించిన దివ్యేందు, ఈ సినిమా కోసం 7 కోట్ల రూపాయల ఫీజు తీసుకున్నారట.
జగపతి బాబు
జగపతి బాబు 'పెద్ది' సినిమాలో పూర్తి భిన్నమైన పాత్రలో కనిపించబోతున్నారు. ఈ సినిమాలో ఆయన లుక్ కూడా చాలా కొత్తగా ఉంటుందని, గుర్తుపట్టడం కష్టమని అంటున్నారు. ఈ సినిమా కోసం ఆయనకు 5 కోట్ల రూపాయల వరకూ పారితోషికం అందుకున్నట్టు సమాచారం.
శివ రాజ్ కుమార్
పెద్ది సినిమాతో టాలీవుడ్ ఎంట్రీ ఇస్తున్నాడు కన్నడ స్టార్ హీరో శివరాజ్ కుమార్. ఆయన ఈసినిమాలో రామ్ చరణ్ కు గురువు పాత్రలో కనిపించబోతున్నట్టు సమాచారం. శివన్న లుక్ కూడా రీసెంట్ గా రిలీజ్ అయ్యింది. ఇక ఈసినిమాలో నటించడానికి శివరాజ్ కుమార్ దాదాపు 10 కోట్లు తీసుకున్నట్టు సమాచారం.
బోమన్ ఇరానీ
బోమన్ ఇరానీ కూడా కొంతకాలంగా బాలీవుడ్తో పాటు సౌత్ సినిమాల్లోనూ కనిపిస్తున్నారు. రామ్ చరణ్ 'పెద్ది'లో ఆయనది ఒక ప్రత్యేక పాత్ర. ఈ సినిమాలో నటించినందుకు ఆయనకు 3 కోట్ల రూపాయల ఫీజు అందింది.
బుచ్చి బాబు సానా
'పెద్ది' డైరెక్టర్ బుచ్చి బాబు సానా తన సినిమాపై చాలా ఎగ్జైటింగ్గా ఉన్నారు. ఈ సినిమాను తీయడానికి ఆయన చాలా కష్టపడ్డారని చెబుతున్నారు. 'పెద్ది' సినిమాను డైరెక్ట్ చేసినందుకు ఆయన 30 కోట్ల రూపాయల రెమ్యునరేషన్ అందుకున్నట్టు తెలుస్తోంది.