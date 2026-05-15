- Home
- Entertainment
- Net Worth: 'పతీ పత్నీ ఔర్ వో దో' హీరోయిన్లు.. రకుల్, సారా, వామికా లలో ఎవరి ఆస్తి ఎక్కువ ?
Net Worth: 'పతీ పత్నీ ఔర్ వో దో' హీరోయిన్లు.. రకుల్, సారా, వామికా లలో ఎవరి ఆస్తి ఎక్కువ ?
డైరెక్టర్ ముదస్సర్ అజీజ్ తీసిన కామెడీ సినిమా 'పతీ పత్నీ ఔర్ వో దో' థియేటర్లలోకి వచ్చేసింది. రీసెంట్గా రిలీజైన ఈ సినిమా ట్రైలర్కు సోషల్ మీడియాలో మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఈ సందర్భంగా, ఈ సినిమాలోని ముగ్గురు హీరోయిన్ల ఆస్తుల వివరాలు చూద్దాం...
'పతీ పత్నీ ఔర్ వో దో' హీరోయిన్లు
ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న రొమాంటిక్ కామెడీ సినిమా 'పతీ పత్నీ ఔర్ వో దో' రిలీజైంది. ఈ సినిమా స్టార్ కాస్ట్ ఫుల్ జోష్తో ప్రమోషన్స్ చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో, ఈ సినిమాలోని ముగ్గురు హీరోయిన్ల ఆస్తుల వివరాలు మీకోసం.
రకుల్ ప్రీత్ సింగ్
'పతీ పత్నీ ఔర్ వో దో' సినిమాలో రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ కూడా ఓ కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. మీడియా కథనాల ప్రకారం, రకుల్ ఆస్తి విలువ రూ.49 కోట్లు. ఆమె ఒక్కో సినిమాకు రూ.4-5 కోట్ల వరకు ఫీజు తీసుకుంటుంది.
వామికా గబ్బి
వామికా గబ్బి ఇండస్ట్రీకి వచ్చి ఎంతో కాలం కాలేదు. అయినా, ఆమె హిందీతో పాటు పంజాబీ, సౌత్ సినిమాల్లోనూ నటిస్తోంది. రిపోర్ట్స్ ప్రకారం, ఆమె ఆస్తి విలువ రూ.25 కోట్లు. ఒక్కో సినిమాకు వామికా రూ.2-4 కోట్ల వరకు తీసుకుంటుంది.
సారా అలీ ఖాన్
మీడియా కథనాల ప్రకారం, 'పతీ పత్నీ ఔర్ వో దో' సినిమాలో లీడ్ రోల్ చేస్తున్న సారా అలీ ఖాన్ ఆస్తి విలువ రూ.82 కోట్లు. ఆమె ఒక్కో సినిమాకు రూ.5 నుంచి 10 కోట్ల వరకు ఫీజు తీసుకుంటుంది. ఈ ముగ్గురు హీరోయిన్లలోకెల్లా సారాయే అత్యంత ధనవంతురాలు.
రొమాంటిక్ కామెడీ సినిమా
'పతీ పత్నీ ఔర్ వో దో' ఒక రొమాంటిక్ కామెడీ సినిమా. దీనికి ముదస్సర్ అజీజ్ రచన, దర్శకత్వం వహించారు. ఈ చిత్రాన్ని టీ-సిరీస్ ఫిల్మ్స్, బీఆర్ స్టూడియోస్ బ్యానర్లపై భూషణ్ కుమార్, రేణు రవి చోప్రా నిర్మించారు. ఇది 2019లో వచ్చిన 'పతీ పత్నీ ఔర్ వో' సినిమాకు సీక్వెల్. ఇందులో ఆయుష్మాన్ ఖురానా, వామికా గబ్బి, సారా అలీ ఖాన్, రకుల్ ప్రీత్ సింగ్, విజయ్ రాజ్, విశాల్ వశిష్ఠ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు.