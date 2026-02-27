స్టార్ హీరోయిన్ కొడుకు కోసం డ్రీమ్ రూమ్.. అందులో ఏమున్నాయంటే? 6 ఫోటోలు వైరల్
బాలీవుడ్ నటి పరిణీతి చోప్రా తన కొడుకు నీర్ కోసం ఓ స్పెషల్ రూమ్ను సిద్ధం చేసింది. ఈ గదిలో నీర్కు కావాల్సిన అన్ని సౌకర్యాలు ఉన్నాయి. పరిణీతి తన కొడుకు గదికి సంబంధించిన అద్భుతమైన ఫోటోలను కూడా పంచుకుంది.
పరిణీతి చోప్రా కొడుకు గది
పరిణీతి చోప్రా అక్టోబర్ 2025లో మొదటి బిడ్డకి తల్లి అయింది. ఆమె కొడుకు నీర్కు ఇప్పుడు 5 నెలలు. తన గారాల పట్టి కోసం ఓ స్పెషల్ రూమ్ను ఆమె సిద్ధం చేయించింది.
పరిణీతి చోప్రా కొడుకు గదిలో ఏముంది?
పరిణీతి చోప్రా తన కొడుకు గదిని వైట్ థీమ్తో అలంకరించింది. గది గోడల నుంచి ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి వస్తువు వరకు అన్నీ తెలుపు రంగులోనే ఉన్నాయి.
బొమ్మలు, ల్యాంప్లతో అందంగా..
పరిణీతి తన కొడుకు నీర్ గదిలో ఒక సోఫా సెట్ను కూడా ఏర్పాటు చేసింది. డెకరేషన్ విషయంలో కూడా పూర్తి శ్రద్ధ తీసుకుంది. బొమ్మలు, ల్యాంప్లతో గదిని అందంగా తీర్చిదిద్దింది.
స్పెషల్ రూమ్ లో ఇంకా ఏమేమి ఉన్నాయి?
పరిణీతి కొడుకు నీర్ గదిలో చిన్న అల్మరా, ఉయ్యాల, ఆడుకోవడానికి బొమ్మలు కూడా ఉన్నాయి. కిటికీకి తెల్లటి కర్టెన్లతో ప్రశాంత వాతావరణం ఉండేలా గదిని డిజైన్ చేశారు.
నీర్ గది చాలా క్యూట్గా ఉంది
పరిణీతి తన కొడుకు గదిని చాలా క్యూట్గా, క్లాసీగా అలంకరించింది. ఇక్కడ సైడ్ టేబుల్తో పాటు ఒక అద్దాన్ని కూడా పెట్టింది. పిల్లో కవర్లకు కూడా ప్రత్యేకమైన లుక్ ఇచ్చింది.
పరిణీతి చోప్రా కొడుకు కోసం స్పెషల్ మెసేజ్
కొడుకు గది ఫోటోను షేర్ చేస్తూ పరిణీతి ఒక ప్రత్యేక సందేశాన్ని కూడా రాసింది. 'నీర్ కోసం మా చిన్న స్వర్గం. మొదటిసారి తల్లిదండ్రులయ్యాక, మా బాబు గదిలోకి అడుగుపెట్టగానే మీకు శాంతి, ప్రశాంతత కలగాలని మేము కోరుకున్నాం. లేత సూర్యరశ్మి, చల్లని గాలి, మృదువైన రంగులు, ప్రశాంతమైన, సాంప్రదాయ సౌందర్యం... ఇవి మా ఇద్దరికీ సరిగ్గా సరిపోయాయి' అని ఆమె రాసుకొచ్చింది.