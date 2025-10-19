- Home
- పండంటి మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చిన పరిణీతి చోప్రా.. ప్రియాంక చోప్రాపై ఫ్యాన్స్ ఎలా కామెంట్స్ చేస్తున్నారో తెలుసా
బాలీవుడ్ ఫేవరెట్ జంట
బాలీవుడ్ ఫేవరెట్ జంటల్లో ఒకరైన పరిణీతి చోప్రా, రాఘవ్ చద్దా రోజూ వార్తల్లో ఉంటారు. సోషల్ మీడియాలో ఫోటోలు, పోస్టులు షేర్ చేస్తూ యాక్టివ్గా ఉండే ఈ జంట ఇప్పుడు అభిమానులకు గుడ్ న్యూస్ చెప్పారు.
అభిమానుల అభినందనలు
అవును, ఈ జంట పండంటి మగబిడ్డకు తల్లిదండ్రులయ్యారు. పరిణీతి చోప్రా, రాఘవ్ చద్దా సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ షేర్ చేసి అభిమానులకు ఈ శుభవార్తను స్వయంగా తెలియజేశారు. ఈ వార్త తెలియగానే అందరూ పరిణీతి, రాఘవ్లను అభినందిస్తున్నారు.
ఢిల్లీ ఆసుపత్రిలో చేరిక
బాలీవుడ్ సెలబ్రిటీల నుంచి అభిమానుల వరకు అందరూ ఈ జంటను అభినందిస్తున్నారు. పరిణీతిని ఈ ఉదయం ఢిల్లీలోని ఆసుపత్రిలో చేర్చారు. నటి కొద్ది రోజుల క్రితం ముంబై నుంచి ఢిల్లీకి వెళ్లారు.
పెద్దమ్మ అయిన ప్రియాంక చోప్రా
ప్రస్తుతం ప్రియాంక చోప్రా స్పందన కోసం అందరూ ఎదురుచూస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆమె ఇప్పుడు పెద్దమ్మ అయ్యింది. ప్రియాంక కూతురు మాలతీ మేరీ చోప్రా జోనస్తో ఆడుకోవడానికి ఇప్పుడు తమ్ముడు వచ్చేశాడు.
2023లో ఘనంగా వివాహం
పరిణీతి చోప్రా, రాఘవ్ చద్దాల వివాహం 2023లో ఘనంగా జరిగింది. రాఘవ్ చద్దా ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ నేతగా, ఎంపీగా ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు.
బిడ్డను చూడటానికి అందరి ఆసక్తి
గర్భవతి అయ్యాక పరిణీతి సినిమాలకు విరామం తీసుకుంది. కానీ అభిమానుల కోసం యూట్యూబ్ ఛానెల్ ప్రారంభించింది. ప్రస్తుతం పరిణీతి, రాఘవ్ కొడుకుని చూసేందుకు అందరూ ఆసక్తిగా ఉన్నారు.