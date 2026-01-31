పరాశక్తి ఓటీటీ రిలీజ్ తేదీ ప్రకటన, థియేటర్ లో కలెక్షన్స్ మాత్రం దారుణం
Parasakthi OTT Release Date: సుధా కొంగర దర్శకత్వంలో శివకార్తికేయన్, రవి మోహన్, శ్రీలీల, అధర్వ నటించిన పరాశక్తి సినిమా ఓటీటీ విడుదల తేదీపై ప్రకటన వచ్చింది.
Parasakthi OTT Release
శివకార్తికేయన్ 25వ సినిమా 'పరాశక్తి' విడుదలైనప్పటి నుంచి చర్చనీయాంశంగా ఉంది. సుధా కొంగర దర్శకత్వంలో పొంగల్ కానుకగా జనవరి 10న విడుదలై మిశ్రమ స్పందన పొందింది. శ్రీలీల హీరోయిన్గా నటించింది.
శివకార్తికేయన్
అధర్వ, శివకార్తికేయన్ సోదరుడిగా, రవి మోహన్ విలన్గా నటించడం సినిమాపై హైప్ పెంచింది. జీవీ ప్రకాష్ కుమార్ సంగీతం, హిందీ వ్యతిరేక ఉద్యమం కథాంశం ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నాయి. మొదట్లో మంచి వసూళ్లు వచ్చినా, సినిమా ప్రేక్షకులను పూర్తిగా కట్టిపడేయలేకపోయిందనే విమర్శలు వచ్చాయి.
థియేట్రికల్ రన్ ముగిసినట్లే
"సుధా కొంగర పాత సినిమాల్లో ఉన్నంత ప్రభావం ఇందులో లేదు" అని విమర్శకులు అన్నారు. నిర్మాతలు రూ.100 కోట్లు వసూలు చేసిందని ప్రకటించినా, ట్రేడ్ వర్గాల ప్రకారం రూ.85 కోట్లే వచ్చాయట. కొత్త సినిమాల రాకతో వసూళ్లు తగ్గాయి. దీంతో థియేట్రికల్ రన్ దాదాపు ముగిసినట్లేనని సమాచారం.
ముందుగానే ఓటీటీలో
ఇంతలో, పరాశక్తి ఓటీటీ విడుదలపై అంచనాలు పెరిగాయి. 48 రోజుల తర్వాత ఓటీటీలో వస్తుందని చెప్పినా, ఇప్పుడు ముందుగానే రాబోతోంది. ఫిబ్రవరి 7న పరాశక్తి ఓటీటీలో విడుదల కానున్నట్లు అధికారికంగా ప్రకటించారు.
ఫిబ్రవరి 7 నుంచి జీ5లో
పరాశక్తి ఓటీటీ హక్కులను జీ5 (ZEE5) దక్కించుకుంది. థియేటర్లలో చూడని వారు ఫిబ్రవరి 7 నుంచి జీ5లో చూడొచ్చు. థియేటర్లలో మిశ్రమ స్పందన పొందిన ఈ సినిమా, ఓటీటీలో ఎలాంటి స్పందన పొందుతుందోనని సినీ వర్గాల్లో ఆసక్తి నెలకొంది.