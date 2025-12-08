- Home
OTT లో ఈ వారం రిలీజ్ అయ్యే సినిమాలు వెబ్ సిరీసులు, సస్పెన్స్,థ్రిల్లర్స్ ఇష్టపడే వారికి పండగే..
OTT: ఈవారం ఓటీటీలో పలు కొత్త సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్లు రిలీజ్ కు రెడీగా ఉన్నాయి. థ్రిల్లర్ కంటెంట్ ను ఇష్టపడే ఆడియన్స్ ఈ వీక్ పండగ చేసుకోవచ్చు. నెట్ఫ్లిక్స్లో 'మాన్ వర్సెస్ బేబీ', ఆహాలో 'ది హంటర్: చాప్టర్-1' వంటివి స్ట్రీమింగ్ కు సిద్ధంగా ఉన్నాయి.
Image Credit : Netflix
నెట్ఫ్లిక్స్
మాన్ వర్సెస్ బేబీ వెబ్సిరీస్ డిసెంబర్ 11
గుడ్బై జూన్ హాలీవుడ్ మూవీ డిసెంబర్ 12
సింగిల్ పాపా హిందీ సిరీస్ డిసెంబర్ 12
వేక్ అప్ డెడ్ మాన్ హాలీవుడ్ మూవీ డిసెంబర్ 12
Image Credit : prime
అమెజాన్ ప్రైమ్
మెర్వ్ ఒరిజినల్ మూవీ డిసెంబర్ 10
టెల్ మీ సాఫ్ట్లీ హాలీవుడ్ మూవీ డిసెంబర్ 12
Image Credit : JIoHotstar
జియో హాట్స్టార్
సూపర్మ్యాన్ హాలీవుడ్మూవీ (తెలుగులో) డిసెంబర్ 11
ది గ్రేట్ షంషుద్దీన్ ఫ్యామిలీ హిందీ చిత్రం డిసెంబర్ 12
Image Credit : Zee5
జీ 5
సాలీ మొహబ్బత్ హిందీ చిత్రం డిసెంబర్ 12
ఆహా
ది హంటర్: చాప్టర్-1 (రణం అరం తవరేల్): తమిళ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ (తెలుగు డబ్బింగ్).
ఘటన: క్రైమ్ థ్రిల్లర్ (ఈటీవీ విన్తో పాటు ఆహాలో కూడా స్ట్రీమింగ్ కావచ్చు).
వీటితో పాటు ఈ వీకెండ్ డిసెంబర్ 13-15 నాటికి మరింత కొత్త కంటెంట్ ఓటీటీలోకి వచ్చి చేరే అవకాశం కనిపిస్తోంది. మరీ ముఖ్యంగా హిందీ, తమిళ భాషల్లో డబ్బింగ్ వెర్షన్ మూవీస్ ఎక్కువగా విడుదలవుతున్నాయి.
