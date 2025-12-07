Telugu

పొట్టిగా ఉండే పలుచని జుట్టుతో ఆలియా భట్ స్టైల్‌గా వేసే 5 లుక్స్

webstories/entertainment Dec 07 2025
Author: Mahesh Jujjuri Image Credits:instagram
హాఫ్ హెయిర్ బ్రెయిడ్

ఆలియా భట్ పొట్టి, పలుచని జుట్టును చాలా అందంగా స్టైల్ చేస్తుంది. మీరు కూడా ఆలియా హెయిర్ లుక్‌ను రీక్రియేట్ చేసి, వన్ పీస్ డ్రెస్‌పై హాఫ్ హెయిర్ బ్రెయిడ్ వేసుకోవచ్చు.

Image credits: instagram
లో బన్ విత్ హాఫ్ గజ్రా

పొట్టి జుట్టుతో లో బన్ వేసి, దానికి సగం గజ్రా పెట్టుకోవచ్చు. శారీ లుక్‌లో ఇలాంటి గజ్రా చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది.

Image credits: instagram
పోనీటెయిల్ బ్రెయిడ్ లుక్

పొట్టి జుట్టుతో ముందుగా అప్ పోనీటెయిల్ వేసి, ఆ తర్వాత జడ అల్లుకోవచ్చు. ఈ లుక్ సంప్రదాయ, వెస్ట్రన్ దుస్తులపై కూడా బాగుంటుంది. 

Image credits: instagram
మెస్సీ హెయిర్‌బన్ విత్ ఫ్లవర్

పొట్టి జుట్టుతో మెస్సీ హెయిర్‌బన్ సులభంగా వేసుకోవచ్చు. ఈ లుక్‌ను డ్రెస్‌కు సరిపోయే పువ్వులతో అలంకరించుకోవచ్చు.

Image credits: instagram
ఓపెన్ వేవీ హెయిర్

ఏ హెయిర్‌స్టైల్ వేసుకోవాలో అర్థం కాకపోతే, జుట్టును వదిలేయండి. దానికి తోడు మీకు నచ్చిన పువ్వును ఒక వైపు పెట్టుకోండి.

Image credits: instagram
మెస్సీ హాఫ్ హెయిర్ పోనీటెయిల్

సగం జుట్టును తీసుకుని పిన్నుల సహాయంతో కట్టండి. మెస్సీ హెయిర్ వేసుకునే ముందు జుట్టును కడిగి, ఆపై సీరమ్ అప్లై చేయండి.

Image credits: instagram