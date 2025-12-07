ఆలియా భట్ పొట్టి, పలుచని జుట్టును చాలా అందంగా స్టైల్ చేస్తుంది. మీరు కూడా ఆలియా హెయిర్ లుక్ను రీక్రియేట్ చేసి, వన్ పీస్ డ్రెస్పై హాఫ్ హెయిర్ బ్రెయిడ్ వేసుకోవచ్చు.
పొట్టి జుట్టుతో లో బన్ వేసి, దానికి సగం గజ్రా పెట్టుకోవచ్చు. శారీ లుక్లో ఇలాంటి గజ్రా చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది.
పొట్టి జుట్టుతో ముందుగా అప్ పోనీటెయిల్ వేసి, ఆ తర్వాత జడ అల్లుకోవచ్చు. ఈ లుక్ సంప్రదాయ, వెస్ట్రన్ దుస్తులపై కూడా బాగుంటుంది.
పొట్టి జుట్టుతో మెస్సీ హెయిర్బన్ సులభంగా వేసుకోవచ్చు. ఈ లుక్ను డ్రెస్కు సరిపోయే పువ్వులతో అలంకరించుకోవచ్చు.
ఏ హెయిర్స్టైల్ వేసుకోవాలో అర్థం కాకపోతే, జుట్టును వదిలేయండి. దానికి తోడు మీకు నచ్చిన పువ్వును ఒక వైపు పెట్టుకోండి.
సగం జుట్టును తీసుకుని పిన్నుల సహాయంతో కట్టండి. మెస్సీ హెయిర్ వేసుకునే ముందు జుట్టును కడిగి, ఆపై సీరమ్ అప్లై చేయండి.