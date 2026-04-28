- Home
- Entertainment
- OTT Movies: ప్రైమ్ లో దుమ్ములేపుతున్న తెలుగు కామెడీ సినిమా.. ఇండియా వైడ్గా టాప్ 10లో ఐదు తెలుగువే
OTT Movies: ఓటీటీలకు డిమాండ్ పెరిగింది. థియేటర్లో ఆడని సినిమాలన్నీ ఓటీటీలో బాగా ఆడుతున్నాయి. ప్రైమ్ వీడియోలో టాప్ 10లో ఐదు తెలుగు సినిమాలు ట్రెండ్ అవుతుండటం విశేషం.
ప్రైమ్ టాప్ 10 మూవీస్
థియేటర్లో సినిమాల కాలం తగ్గిపోతుంది. అదంతా ఇప్పుడు ఓటీటీలు ఆక్రమిస్తున్నాయి. ఓటీటీలో సినిమాలు ఎక్కువ రోజులు ట్రెండింగ్లో ఉంటున్నాయి. ఇకపై ఓటీటీలో ఎక్కువ రోజులు టాప్లో ఉన్న సినిమాల గురించి మాట్లాడుకునే పరిస్థితి రాబోతుంది. ఇందులో విచిత్రం ఏంటంటే థియేటర్లో ఆడని సినిమాలు ఓటీటీలో టాప్లో ట్రెండ్ అవుతున్నాయి. ఇండియా వైడ్గా ట్రెండ్ అవుతున్నాయి. ప్రైమ్ వీడియోస్లో ఇండియా వైడ్గా ట్రెండ్ అవుతున్న టాప్ 10 మూవీస్ చూస్తే, అందులో ఐదు సినిమాలు తెలుగువే ఉండటం విశేషం.
మొదటి స్థానంలో హ్యాపీ రాజ్
ప్రైమ్ వీడియోస్లో ఇండియా వైడ్గా ట్రెండ్ అవుతున్న చిత్రాల్లో మొదటి స్థానంలో తమిళ సినిమా `హ్యాపీ రాజ్` ఉంది. జీవీ ప్రకాష్ కుమార్ హీరోగా నటించిన రొమాంటిక్ కామెడీ డ్రామా ఇది. మారియా రాజా దర్శకత్వం వహించారు. శ్రీ గౌరీ ప్రియా హీరోయిన్గా నటించింది. అబ్బాస్ రీఎంట్రీ ఇచ్చారు. ఈ చిత్రం థియేటర్లో పెద్దగా ఆడలేదు. యావరేజ్ టాక్ వచ్చినా వసూళ్ల పరంగా వెనకబడింది. కానీ ఈ వారం ప్రైమ్లోకి వచ్చిన ఈ మూవీ ఇండియా వైడ్గా మొదటి స్థానంలో ట్రెండ్ అవుతుంది.
టాప్ 2 లో బాలీవుడ్ మూవీ
ప్రైమ్లో టాప్ 2లో ట్రెండ్ అవుతున్న చిత్రం `ఓ రోమియో`. రొమాంటిక్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్గా రూపొందిన ఈ చిత్రంలో షాహిద్ కపూర్ హీరో. డిమ్రి తృప్తి హీరోయిన్గా నటించగా, తమన్నా, నానా పటేకర్ కీలక పాత్రలు పోషించారు. ఈ సినిమా థియేటర్లో డిజాస్టర్గా నిలిచింది. కానీ ఓటీటీలో మాత్రం ట్రెండ్ అవుతుంది. రెండు వారాలుగా ఇండియా వైడ్గా దుమ్ములేపుతుండటం విశేషం. మూడో స్థానంలో కన్నడ సినిమా `సెకండ్ కేస్ ఆఫ్ సీతారామ్` ట్రెండ్ అవుతుంది. దీన్ని తెగ చూస్తున్నారు. ఇన్వెస్టిగేటివ్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్గా ఇది రూపొందింది. నాల్గో స్థానంలో హాలీవుడ్ చిత్రం `క్రైమ్ 101` ట్రెండ్ అవుతుంది.
ప్రైమ్లో తెలుగు మూవీ `మేన్షన్ హౌజ్ మల్లేష్` ట్రెండింగ్
ఐదో స్థానంలో తెలుగు సినిమా `మేన్షన్ హౌజ్ మల్లేష్` ఉంది. శ్రీనాథ్ మాగంటి హీరోగా నటించిన రొమాంటిక్ కామెడీ సినిమా ఇది. గాయత్రి రమణ హీరోయిన్గా నటించగా, కామాక్షి భాస్కర్ల, కసిరెడ్డి, మురళీధర్ గౌడ్, సాయి ప్రసన్న ముఖ్య పాత్రలు పోషించారు. మార్చిలో థియేటర్లోకి వచ్చిన ఈ సినిమా ఫర్వాలేదనిపించుకుంది. కానీ ఇప్పుడు ఓటీటీలో మాత్రం దుమ్మురేపుతోంది. ఇండియా వైడ్గా ట్రెండ్ కావడం విశేషం.
ప్రియదర్శి సుయోధన రచ్చ
ప్రైమ్లో టాప్ 6లో ట్రెండ్ అవుతున్న మరో తెలుగు సినిమా `సుయోధన`. ప్రియదర్శి హీరోగా నటించిన ఈ చిత్రంలో సాయికుమార్ కీలక పాత్ర పోషించారు. సైకలాజికల్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్గా ఇది రూపొందింది. ఆ మధ్యనే థియేటర్లోకి వచ్చింది. దీన్ని ఎవరూ పట్టించుకోలేదు. కానీ ఇప్పుడు ప్రైమ్లో టాప్ 10లో ఆరో స్థానంలో ట్రెండ్ కావడం విశేషం.
రెండు నెలలుగా సరస్వతి ట్రెండింగ్
ప్రైమ్లో టాప్ 7లో ట్రెండ్ అవుతున్న చిత్రం `సరస్వతి`. వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ దర్శకురాలిగా మారి, నిర్మాతగా మారి, ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తూ రూపొందించిన చిత్రమిది. చిన్న పాపపై అఘాయిత్యం నేపథ్యంలో సాగే సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ చిత్రమిది. ప్రియమణి, ప్రకాష్ రాజ్ కీలక పాత్రలు పోషించారు. ఇది థియేటర్లో ఏమాత్రం ఆదరణ పొందలేదు. కానీ ఓటీటీలో గత రెండు నెలలుగా ట్రెండ్ అవుతుంది. ఇండియా వైడ్గా దీన్ని తెగ చూస్తున్నారు. టాప్ 8లో మలయాళ మూవీ `ఉలత్తూశాంతే కల్లన్` ట్రెండ్ అవుతుంది.
లేచింది మహిళా లోకం మూవీ రచ్చ
టాప్ 9లో మరో తెలుగు మూవీ `లేచింది మహిళా లోకం` ఉంది. ఇది డైరెక్ట్ ఓటీటీలోకి వచ్చిన సినిమా. ఇందులో మంచు లక్ష్మి, శ్రద్ధా దాస్, హేమ, అనన్య నాగళ్ల, హరితేజ, శ్రీరామ్ వంటి వారు ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు. ఈ సినిమా ఓటీటీలో మాత్రం మంచి ఆదరణ పొందుతోంది. దీనికి అర్జున్ గున్నల దర్శకత్వం వహించారు. చాలా వరకు మహిళా టెక్నీషియన్లు పనిచేశారు.
ఐదు నెలలుగా ఈషా మూవీ ట్రెండింగ్
గతేడాది థియేటర్లోకి వచ్చిన `ఈషా` మూవీ కూడా ఇండియా వైడ్గా ప్రైమ్లో ట్రెండ్ అవుతుంది. హర్రర్ థ్రిల్లర్ డ్రామాగా ఇది రూపొందింది. ఇందులో త్రిగున్, అఖిల్ రాజ్, హేబా పటేల్, సిరి హన్మంతు ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు. థియేటర్లో భయపెట్టిన ఈ చిత్రం ఓటీటీలోనూ దుమ్ములేపుతోంది. ఇండియా వైడ్గా గత నాలుగైదు నెలలుగా ట్రెండ్ కావడం విశేషం. ఇలా ఐదు తెలుగు సినిమాలు ప్రైమ్ టాప్ 10లో రచ్చ చేస్తూ ఆడియెన్స్ ని అలరిస్తున్నాయి.