- Home
- Entertainment
- పవన్ కళ్యాణ్, మహేష్ బాబు, ఎన్టీఆర్ ముగ్గురికీ ఇండస్ట్రీ హిట్స్ ఇచ్చిన ఏకైక హీరోయిన్ ఎవరో తెలుసా?
పవన్ కళ్యాణ్, మహేష్ బాబు, ఎన్టీఆర్ ముగ్గురికీ ఇండస్ట్రీ హిట్స్ ఇచ్చిన ఏకైక హీరోయిన్ ఎవరో తెలుసా?
పవన్ కళ్యాణ్, మహేష్ బాబు, ఎన్టీఆర్ ఈ ముగ్గురికి ఇండస్ట్రీ హిట్స్ ఇచ్చిన హీరోయిన్ ఒక్కరే కావడం విశేషం. ఆ హీరోయిన్కి బిగ్గెస్ట్ హిట్స్ కూడా ఈ ముగ్గురు హీరోలతోనే వచ్చాయి.
- FB
- TW
- Linkdin
- Follow Us
పవన్, మహేష్, ఎన్టీఆర్లకు ఇండస్ట్రీ హిట్స్ ఇచ్చిన ఏకైక హీరోయిన్
హీరోలకు ఒక హీరోయిన్ లక్కీ ఛామ్ ఉంటుంది. ఆ హీరోయిన్తో సినిమా చేస్తే హిట్టే అనే సెంటిమెంట్ ఉంటుంది. అయితే ఎన్టీఆర్, మహేష్ బాబు, పవన్ కళ్యాణ్లకు ఒక్క లక్కీ హీరోయిన్ ఉంది. వీరికి విజయాలను అందించింది. అయితే అవి మామూలు విజయాలు కావు, ఇండస్ట్రీ హిట్స్. ఈ ముగ్గురికి ఇండస్ట్రీ హిట్స్ ఇచ్చిన హీరోయిన్ ఒక్కరే కావడం విశేషం. మరి ఆ హీరోయిన్ ఎవరు? ఆ సినిమాలేంటి? అనేది తెలుసుకుందాం.
`ఖుషి`తో ఇండస్ట్రీ హిట్ అందుకున్న పవన్
పవన్ కళ్యాణ్ కెరీర్ ప్రారంభంలో వరుస విజయాలతో దూసుకుపోయారు. అప్పట్లో పవన్ కి వచ్చిన హిట్స్ కి ఇండస్ట్రీ మొత్తం షేక్ అయ్యింది. దీంతో ఆయనకు విశేషమైన ఫాలోయింగ్ ఏర్పడింది. `సుస్వాగతం`, `తొలిప్రేమ`, `తమ్ముడు`, `ఖుషి` పవన్ లైఫ్నే మార్చేశాయి. స్టార్ హీరోని చేశాయి. ఇందులో `ఖుషి` ఇండస్ట్రీ హిట్గా నిలిచింది. యువతని బాగా ప్రభావితం చేసిన మూవీగానూ నిలిచింది. 2001లో వచ్చిన ఈ చిత్రానికి ఎస్ జే సూర్య దర్శకుడు. ఇందులో పవన్కి జోడీగా భూమిక నటించింది. రొమాంటిక్ లవ్ ఎంటర్టైనర్గా వచ్చిన ఈ మూవీ ఆ ఏడాది ఇండస్ట్రీ హిట్గా నిలిచిందని చెప్పొచ్చు. పవన్ని తిరుగులేని స్టార్ని చేసింది. పవర్ స్టార్గా మార్చింది.
`ఒక్కడు`తో ఇండస్ట్రీ హిట్ అందుకున్న మహేష్
మహేష్ బాబు సరైన బ్రేక్ కోసం ఎదురుచూస్తున్న సమయంలో పెద్ద బ్రేక్ ఇచ్చిన మూవీ `ఒక్కడు`. `మురారి` తర్వాత ఆయనకు కమర్షియల్గా బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్గా ఈ చిత్రం నిలిచింది. దీనికి గుణశేఖర్ దర్శకుడు. ఇందులో భూమిక హీరోయిన్గా నటించింది. స్పోర్ట్స్ యాక్షన్ డ్రామాగా ఈ చిత్రం రూపొందింది. 2003లో విడుదలై మహేష్ బాబు కెరీర్లోనే అప్పటి వరకు వచ్చిన చిత్రాల్లో బిగ్గెస్ట్ హిట్గా నిలిచింది. అదే సమయంలో టాలీవుడ్లో అప్పటి వరకు ఇండస్ట్రీ హిట్లాంటి మూవీ అనిపించుకుంది. ఈ మూవీతో తిరుగులేని స్టార్గా ఎదిగారు మహేష్. ఇక వెనక్కి తిరిగి చూసుకోవాల్సిన అవసరం రాలేదు.
`సింహాద్రి`తో ఇండస్ట్రీ హిట్ కొట్టిన ఎన్టీఆర్
అదే ఏడాది ఎన్టీఆర్ని స్టార్ హీరోని చేసిన మూవీ `సింహాద్రి`. రాజమౌళి దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ చిత్రంలో భూమిక హీరోయిన్. యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్గా వచ్చిన ఈ చిత్రం ఆ ఏడాది ఇండస్ట్రీ హిట్గా నిలిచింది. ఇక తారక్కి ఇండస్ట్రీలో తిరుగులేదని నిరూపించిన మూవీ ఇది.
ఖుషి, ఒక్కడు, సింహాద్రిలో భూమిక హీరోయిన్
ఇలా పవన్ కళ్యాణ్ `ఖుషి`, మహేష్ బాబు `ఒక్కడు`, ఎన్టీఆర్ `సింహాద్రి`లతో ఇండస్ట్రీ హిట్స్ అందుకున్నారు. అయితే ఈ మూడు సినిమాల్లో హీరోయిన్ ఒక్కరే కావడం విశేషం. ఆమెనే భూమిక. `యువకుడు` చిత్రంతో హీరోయిన్గా టాలీవుడ్ ఎంట్రీ ఇచ్చి `ఖుషి`తో స్టార్ హీరోయిన్ అయిపోయింది. అప్పట్లో టాప్ 1 హీరోయిన్గా రాణించింది. ఇప్పుడు రష్మిక లాగా, అప్పుడు భూమిక ఇండస్ట్రీని శాసించిందని చెప్పొచ్చు. `ఖుషి`, `ఒక్కడు`, `సింహాద్రి`, `మిస్సమ్మ`, `సాంబా`, `వాసు`, `నా ఆటోగ్రాఫ్`, `జై చిరంజీవా`, `మాయబజార్`, `సత్యభామ`, `అనసూయ`, `అమరావతి` వంటి చిత్రాలతో ఆకట్టుకుంది. మధ్యలో కొంత కాలం గ్యాప్ తీసుకుంది. నాని `ఎంసీఏ`తో మళ్లీ కమ్ బ్యాక్ అయ్యింది. చివరగా `సీతారామం` చిత్రంలో మెరిసింది భూమిక. ఇప్పుడు చాలా సెలక్టీవ్గా మూవీస్ చేస్తోంది.