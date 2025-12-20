Sreenivasan Passes Away: మలయాళీలను నవ్విస్తూ, ఆలోచింపజేసిన గొప్ప ప్రతిభావంతుడు శ్రీనివాసన్. రెండు వందలకు పైగా సినిమాల్లో నటించారు. 48 ఏళ్ల సుదీర్ఘ సినీ జీవితం ముగిసింది.
శ్రీనివాసన్ కన్నుమూత
నటుడు, కథా రచయిత, దర్శకుడు శ్రీనివాసన్ (69) కన్నుమూశారు. త్రిపుణితుర తాలూకా ఆసుపత్రిలో తుదిశ్వాస విడిచారు. చాలా కాలంగా అనారోగ్యంతో చికిత్స పొందుతున్నారు. ఈరోజు ఉదయం డయాలసిస్ కోసం ఇంటి నుంచి బయలుదేరారు. త్రిపుణితుర చేరుకున్నప్పుడు ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితి విషమించింది. ఆయన వెంట భార్య విమల ఉన్నారు.
మలయాళీలను నవ్విస్తూ, ఆలోచింపజేసిన గొప్ప ప్రతిభావంతుడు ఆయన. రెండు వందలకు పైగా సినిమాల్లో నటించారు. 48 ఏళ్ల సుదీర్ఘ సినీ జీవితం ముగిసింది. సామాన్యుల సమస్యలను హాస్యం జోడించి చెప్పడంలో శ్రీనివాసన్కు ప్రత్యేకమైన నైపుణ్యం ఉంది. గాంధీనగర్ సెకండ్ స్ట్రీట్, నాడోడిక్కాట్టు, టీపీ బాలగోపాలన్ ఎంఏ, సందేశం, వడక్కునోక్కియంత్రం, తలయణమంత్రం లాంటి చిత్రాలను మలయాళీలు ఎప్పటికీ మర్చిపోలేరు. ఐదుసార్లు కేరళ రాష్ట్ర చలనచిత్ర పురస్కారం అందుకున్నారు. శ్రీనివాసన్ రాసి, దర్శకత్వం వహించి, నటించిన 'చింతవిష్టయాయ శ్యామళ', 'వడక్కునోక్కియంత్రం' చిత్రాలకు జాతీయ పురస్కారాలు కూడా వచ్చాయి.
శ్రీనివాసన్ సినిమాలు
1956 ఏప్రిల్ 4న తలస్సేరి సమీపంలోని జన్మించారు. కతిరూర్ ప్రభుత్వ పాఠశాల, పళస్సిరాజా ఎన్ఎస్ఎస్ కళాశాలలో చదువుకున్నారు. తర్వాత మద్రాసులోని ఫిల్మ్ ఛాంబర్ ఇన్స్టిట్యూట్లో సినిమా నటనలో డిప్లొమా పొందారు. 1977లో పి.ఎ. బక్కర్ దర్శకత్వం వహించిన 'మణిముళక్కం' చిత్రంతో సినీ రంగ ప్రవేశం చేశారు. 1984లో 'ఓడరుతమ్మావా ఆలరియుం' సినిమాకు కథ రాశారు. 'వడక్కునోక్కియంత్రం', 'చింతవిష్టయాయ శ్యామళ' వంటి శ్రీనివాసన్ దర్శకత్వం వహించిన సినిమాలు ఎంతో ప్రజాదరణ పొందాయి.
సన్మనస్సుళ్లవర్క్ సమాధానం, టీపీ బాలగోపాలన్ ఎంఏ, గాంధీనగర్ సెకండ్ స్ట్రీట్, నాడోడిక్కాట్టు, తలయణమంత్రం, గోళాంతరవార్త, చంపక్కుళం తచ్చన్, వరవేల్ప్, సందేశం, ఉదయనాను తారం, అళకియ రావణన్, ఒరు మరవత్తూర్ కనవ్, వంటి ఎన్నో హిట్ చిత్రాలకు కథ రాశారు. 2018లో విడుదలైన 'న్జన్ ప్రకాశన్' శ్రీనివాసన్ చివరిగా కథ రాసిన చిత్రం.
విమల ఆయన భార్య. కుమారులు: వినీత్ శ్రీనివాసన్, ధ్యాన్ శ్రీనివాసన్.