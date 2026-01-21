O Romeo Trailer: ప్రభాస్ హీరోయిన్ నెక్స్ట్ మూవీ ఇదే, ట్రైలర్ అదిరిందిగా
O Romeo Trailer: షాహిద్ కపూర్ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న 'ఓ రోమియో' సినిమా ట్రైలర్ బుధవారం రిలీజ్ అయింది. ఈ ట్రైలర్ మొత్తం యాక్షన్, ఫైటింగ్ సీన్లతో నిండిపోయింది. ట్రైలర్ అంతా షాహిద్ కపూర్ హైలైట్గా నిలిచాడు.
షాహిద్ కపూర్ 'ఓ రోమియో' సినిమా
షాహిద్ కపూర్ 'ఓ రోమియో' సినిమా గురించి చాలా కాలంగా చర్చ జరుగుతోంది. ఈ సినిమా విడుదల కోసం అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో, మేకర్స్ జనాల్లో ఉత్సాహాన్ని పెంచుతూ సినిమా ట్రైలర్ను విడుదల చేశారు. ఇది చాలా అద్భుతంగా ఉంది.
'ఓ రోమియో' ట్రైలర్
'ఓ రోమియో' ట్రైలర్లో రొమాన్స్తో పాటు ఫుల్ యాక్షన్ కూడా కనిపిస్తోంది. ట్రైలర్లో షాహిద్ కపూర్ ఒక క్రూరమైన గ్యాంగ్స్టర్ పాత్రలో నటిస్తున్నాడు. అతను ఒక నిర్దయుడు, జనాలను చంపి, ఆ తర్వాత డ్యాన్స్ చేస్తాడు. ట్రైలర్ అంతా షాహిద్ భయంకరమైన లుక్లో కనిపిస్తున్నాడు. అలాగే రొమాంటిక్గా కూడా కనిపించాడు.
తృప్తి డిమ్రి
'ఓ రోమియో' ట్రైలర్లో తృప్తి డిమ్రి కూడా అదరగొట్టింది. ఆమె రొమాంటిక్గా, అదే సమయంలో భయంకరంగా కనిపించింది. మాధురీ దీక్షిత్ ఫేమస్ సాంగ్ 'ధక్-ధక్ కర్నే లగా'కు షాహిద్ రౌడీలను చితకబాదుతూ కనిపించాడు. దిశా పటానీతో షాహిద్ ఒక అదిరిపోయే ఐటమ్ సాంగ్ కూడా ఉంది. తృప్తి డిమ్రి ప్రస్తుతం ప్రభాస్ స్పిరిట్ లో కూడా నటిస్తోంది.
ఒక్కసారి ఆ గీత దాటితే
'ఓ రోమియో' ట్రైలర్లో షాహిద్ కపూర్ ఒక పవర్ఫుల్ డైలాగ్ చెప్పాడు. 'ఉస్తరాతో పెట్టుకోకూడదు, శరీరం నుంచి ఆత్మను కోసి తీసుకెళ్తుంది. ఒక్కసారి ఆ గీత దాటితే, లోపల శాశ్వతంగా ఒక రాక్షసుడు పుడతాడు.' ఇంకో పవర్ఫుల్ డైలాగ్, 'నా ప్రేమ కూడా ఖరీదైనదే, కానీ నువ్వు పగను కొనుక్కున్నావు.'
దర్శకుడు విశాల్ భరద్వాజ్
దర్శకుడు విశాల్ భరద్వాజ్ సినిమా 'ఓ రోమియో'లో షాహిద్ కపూర్, తృప్తి డిమ్రి ప్రధాన పాత్రల్లో ఉన్నారు. వీరితో పాటు నానా పటేకర్, విక్రాంత్ మాస్సే, తమన్నా భాటియా, అరుణా ఇరానీ, ఫరీదా జలాల్, అవినాష్ తివారీ లాంటి నటులు కూడా ఉన్నారు.
ఫిబ్రవరి 13న థియేటర్లలో విడుదల
'ఓ రోమియో' సినిమా ఫిబ్రవరి 13న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. దీని నిర్మాత సాజిద్ నడియాడ్వాలా. ఈ సినిమాను నడియాడ్వాలా గ్రాండ్సన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ బ్యానర్పై నిర్మించారు. దీనికి రోహన్ నరులా, విశాల్ భరద్వాజ్ స్క్రీన్ప్లే రాశారు.
గ్యాంగ్స్టర్ జీవితం ఆధారంగా
'ఓ రోమియో' సినిమా కథ హుస్సేన్ ఉస్తరా అనే గ్యాంగ్స్టర్ జీవితం ఆధారంగా తీశారు. అతను ఒకప్పుడు ముంబైని ఏలాడు. దావూద్ ఇబ్రహీంతో శత్రుత్వం వల్ల హుస్సేన్ ఉస్తరా చాలా ఫేమస్ అయ్యాడని అంటారు. ముంబైలోని పాయ్ధుని ప్రాంతంలో హుస్సేన్ ఉస్తరా రాజ్యం నడిచేది. ఈ పాత్రనే షాహిద్ కపూర్ సినిమాలో పోషిస్తున్నాడు. కింద సినిమా ట్రైలర్ వీడియో చూడండి…