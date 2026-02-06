34 ఏళ్ళ వయసులో బాహుబలి ఐటెం గర్ల్ ఫిట్నెస్ సీక్రెట్ ఇదే.. డ్యాన్స్ తోనే గుర్తింపు
నోరా ఫతేహి ఫిబ్రవరి 6, 2026న తన 34వ పుట్టినరోజు జరుపుకోనుంది. 'దిల్బర్' లాంటి సూపర్హిట్ పాటలతో ఈ నటి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. డ్యాన్స్, బెల్లీ డ్యాన్సింగ్, జిమ్, కార్డియో, యోగా ఆమె ఫిట్నెస్ మంత్రాలు.
నోరా ఫతేహి 34వ పుట్టినరోజు
ఫిబ్రవరి 6, 2026న నోరా ఫతేహి 34వ పుట్టినరోజు జరుపుకోనుంది. కెనడాకు చెందిన ఈ నటి బాలీవుడ్లో తన డ్యాన్స్, ఫిగర్తో గుర్తింపు పొందింది. ఆమె ఫిట్నెస్ రహస్యం, బాడీ బ్యాలెన్స్ గురించి ఇక్కడ అందిస్తున్నాం.
ఐటెం సాంగ్
నోరా ఫతేహి తెలుగులో టెంపర్, మలయాళంలో డబుల్ బ్యారెల్, కాయంకుళం కొచున్ని సినిమాలతో కెరీర్ మొదలుపెట్టింది. 2015లో బిగ్ బాస్, 2016లో ఝలక్ దిఖ్లా జా షోలలో పాల్గొంది. 'సత్యమేవ జయతే'లోని 'దిల్బర్' పాటతో రికార్డు సృష్టించింది. అదే విధంగా బాహుబలిలో కూడా ఐటెం సాంగ్ చేసింది. అదే విధంగా కిక్ 2, మట్కా చిత్రాలలో కూడా తన డ్యాన్స్ నంబర్స్ తో అదరగొట్టింది.
డ్యాన్స్కు ప్రేక్షకుల నుంచి ప్రశంసలు
నోరా ఫతేహి ఫిగర్ ఆమెకు ప్రత్యేక గుర్తింపు. డ్యాన్స్ చేసేటప్పుడు ఆమె అందం మరింత పెరుగుతుంది. బ్యాలే, హిప్ హాప్ వంటి డ్యాన్స్లలో ఆమెకు ప్రావీణ్యం ఉంది. ఆమె డ్యాన్స్కు ప్రేక్షకులు, సెలబ్రిటీల నుంచి ప్రశంసలు అందాయి.
నోరా ఫతేహి ఫిట్నెస్ మంత్రం
నోరా ఫతేహి ఫిట్నెస్ మంత్రం ఆమె డ్యాన్సే. దీని ద్వారా ఆమె కేలరీలను బర్న్ చేస్తుంది. ఇందులో బెల్లీ డ్యాన్సింగ్ కూడా ఉంది. ఆమెకు డ్యాన్స్ చేయడం చాలా ఇష్టం. ఆమె దినచర్యలో డ్యాన్స్ వ్యాయామాలు భాగం.
జిమ్, స్ట్రెంత్ ట్రైనింగ్
నోరా జిమ్ను అస్సలు మిస్ చేయదు. స్క్వాట్స్, పులప్స్, పుష్-అప్స్ ఆమె రొటీన్లో భాగం. ట్రెడ్మిల్, స్ట్రెచింగ్, కార్డియోతో బాడీని టోన్డ్గా ఉంచుకుంటుంది. యోగా, మెడిటేషన్తో తాజాగా ఉంటుంది.