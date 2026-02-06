- Home
- OTT: థియేటర్లో రిలీజైన 21 రోజులకే ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తున్న థ్రిల్లర్ మూవీ.. ఎప్పుడు, ఎక్కడ చూడాలో తెలుసా ?
Baby Girl OTT Release: సర్వం మాయా సినిమా విజయం తర్వాత నివిన్ పౌలీ నటించిన బేబీ గర్ల్ సినిమా, విడుదలైన 21 రోజుల్లోనే ఓటీటీలో రాబోతుందని ప్రకటించారు. దాని గురించి చూద్దాం.
Baby Girl OTT Release Date
సర్వం మాయా సినిమా భారీ విజయం తర్వాత నివిన్ పౌలీ నటించిన సినిమా 'బేబీ గర్ల్'. భారీ అంచనాలతో జనవరి 23న థియేటర్లలో రిలీజైంది. కానీ, రెండు వారాల్లో రూ.4.55 కోట్లు మాత్రమే వసూలు చేసిందని ప్రముఖ ట్రేడ్ అనలిస్ట్ సాక్నిల్క్ రిపోర్ట్ చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో, రిలీజైన 21వ రోజే 'బేబీ గర్ల్' ఓటీటీలో రాబోతుందని కొత్త సమాచారం వచ్చింది.
సోనీ లివ్ ప్లాట్ఫామ్లో
ఫిబ్రవరి 12 నుంచి సోనీ లివ్ ప్లాట్ఫామ్లో ఈ సినిమా స్ట్రీమింగ్ కానుంది. సురేష్ గోపి హీరోగా 'గరుడన్' సినిమా తీసిన అరుణ్ వర్మనే 'బేబీ గర్ల్' సినిమాకి దర్శకుడు. మలయాళంలో ఎన్నో హిట్ సినిమాలు ఇచ్చిన బాబీ-సంజయ్ ద్వయం ఈ సినిమాకి కథ రాశారు. మ్యాజిక్ ఫ్రేమ్స్ సంస్థ కోసం బాబీ-సంజయ్ స్క్రీన్ప్లే రాసిన మూడో సినిమా ఇది.
లిజో మోల్ హీరోయిన్గా
ఈ సినిమాలో లిజో మోల్ హీరోయిన్గా నటించింది. సంగీత్ ప్రతాప్, అభిమన్యు తిలకన్ ముఖ్య పాత్రలు పోషించారు. పుట్టిన నాలుగు రోజుల పసికందు ఈ సినిమాలో కీలక పాత్రలో నటించింది. అజీజ్, అశ్వంత్ లాల్, జాఫర్ ఇడుక్కి, మేజర్ రవి, ప్రేమ్ ప్రకాష్, నందు, కిచ్చు టెల్లస్, శ్రీజిత్ రవి, జోసుకుట్టి, అతిథి రవి, ఆల్ఫీ, మైథిలి నాయర్ లాంటి పెద్ద తారాగణం ఈ సినిమాలో ఉంది.
సినిమాటోగ్రఫీ
సినిమాటోగ్రఫీ ఫయాజ్ సిద్ధిక్, ఎడిటింగ్ షైజిత్ కుమరన్, సంగీతం సామ్ సి ఎస్. జస్టిన్ స్టీఫెన్ సహ నిర్మాత. సంతోష్ కృష్ణన్, నవీన్ పి థామస్ ఎగ్జిక్యూటివ్ నిర్మాతలు. అనీస్ నడోడి ఆర్ట్ డైరెక్టర్. మెల్వి జె కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్. రషీద్ అహ్మద్ మేకప్. విక్కీ ఫైట్స్. ఫసల్ ఎ బెక్కర్ సౌండ్ మిక్స్. సింక్ సినిమా సౌండ్ డిజైన్. గాయత్రి ఎస్ సౌండ్ రికార్డిస్ట్. ఇలా పెద్ద టెక్నికల్ టీమ్ పనిచేసింది.