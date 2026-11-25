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- Nithya Menen Marriage: పెళ్ళికి రెడీ అయిన నిత్యా మీనన్.. కానీ అబ్బాయికి ఆ ఒక్క క్వాలిటీ ఉండాలట!
Nithya Menen Marriage: పెళ్ళికి రెడీ అయిన నిత్యా మీనన్.. కానీ అబ్బాయికి ఆ ఒక్క క్వాలిటీ ఉండాలట!
Nithya Menen Marriage: మన స్వేచ్ఛను హరించి, ప్రతి నిర్ణయాన్ని కంట్రోల్ చేసే భాగస్వామితో జీవితం పంచుకోవడం చాలా కష్టమని నటి నిత్యా మీనన్ అన్నారు. అలాంటి రిలేషన్షిప్ నుంచి బయటకు రావడమే మనకు మంచిదని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు.
పెళ్లిపై నిత్యా మీనన్ నో చెప్పలేదు
తన అద్భుతమైన యాక్టింగ్తో సౌత్ ఇండియాలో ఎంతో మంది అభిమానులను సొంతం చేసుకున్నారు నిత్యా మీనన్. సినిమాల ఎంపికలోనే కాదు, వ్యక్తిగత జీవితం విషయంలో కూడా ఆమెకు స్పష్టమైన అభిప్రాయాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఆమె పెళ్లి వార్తలు ఎప్పుడూ సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గానే ఉంటాయి. తాజాగా ఓ పాడ్కాస్ట్లో పాల్గొన్న నిత్యా.. తన ప్రేమ, రిలేషన్షిప్స్, పెళ్లిపై చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్నాయి. తనకు పెళ్లి ఇష్టం లేదని ఎక్కడా చెప్పలేదని, తనను అర్థం చేసుకునే సరైన వ్యక్తి కోసం ఎదురుచూస్తున్నానని ఆమె స్పష్టం చేశారు.
ఈ పాడ్కాస్ట్ ఇంటర్వ్యూలో నిత్యా మీనన్ తన పర్సనల్ లైఫ్కు సంబంధించిన చాలా విషయాలు పంచుకున్నారు. గత రిలేషన్షిప్స్లో తనకు ఎదురైన అనుభవాలు, భాగస్వామి నుంచి తాను కోరుకునే స్వేచ్ఛ, పెళ్లిపై తనకున్న అభిప్రాయాలను కుండబద్దలు కొట్టినట్లు చెప్పారు.
రిలేషన్షిప్లో ఉండటం ఇష్టం లేదు!
రిలేషన్షిప్ అంటే కేవలం ప్రేమ, ఆకర్షణ, కలిసి సమయం గడపడం మాత్రమే కాదన్నారు నిత్యా మీనన్. అక్కడ ఒకరిపై ఒకరికి గౌరవం, నమ్మకం, వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ కూడా ఉండాలని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు. తన గత రిలేషన్షిప్స్లో స్వేచ్ఛకు భంగం కలిగే పరిస్థితులను ఎదుర్కొన్నానని ఆమె గుర్తు చేసుకున్నారు.
కొంతమంది వ్యక్తుల ప్రభావం ఎలా ఉంటుందంటే, వాళ్ళతో ఉన్నప్పుడు మనకంటూ ఒక వ్యక్తిత్వం ఉండదు. కనీసం స్వేచ్ఛగా ఊపిరి పీల్చుకునే అవకాశం కూడా లేదన్నట్లు అనిపిస్తుంది. మన ప్రతి నిర్ణయాన్ని కంట్రోల్ చేయాలని చూసే వాళ్ళతో రిలేషన్షిప్ను కొనసాగించడం చాలా కష్టం. ఇలాంటి పరిస్థితి ఎదురైనప్పుడు ఆ బంధం నుంచి బయటకు రావడమే మంచి నిర్ణయం అని నిత్యా చెప్పారు.
ఇది భయంతో తీసుకున్న నిర్ణయం కాదని, జీవితంలో ఎదురైన అనుభవాల నుంచి నేర్చుకున్న గుణపాఠం అని ఆమె వివరించారు. ఒక్కోసారి ఆ బంధాన్ని కాపాడుకోవడం కంటే, దాని నుంచి బయటకు వచ్చి మనల్ని మనం కాపాడుకోవడం చాలా ముఖ్యం అని ఆమె అన్నారు.
పెళ్లికి వ్యతిరేకం కాదు, కానీ సరైన వ్యక్తి దొరకాలి!
గతంలో నిత్యా మీనన్ చేసిన కొన్ని కామెంట్స్ చూసి, ఆమెకు పెళ్లి చేసుకునే ఉద్దేశమే లేదని ఫ్యాన్స్ అనుకున్నారు. కానీ ఇప్పుడు ఆ రూమర్స్కు ఆమె చెక్ పెట్టారు. తనకు పెళ్లి చేసుకోవడం ఇష్టం లేదని తానెప్పుడూ చెప్పలేదన్నారు. తనకు కూడా పెళ్లి చేసుకోవాలని ఉందని, కానీ కేవలం పెళ్లి చేసుకోవాలన్న ఒకే ఒక్క కారణంతో ఎవరో ఒకరిని ఎంచుకోలేనని తేల్చి చెప్పారు.
తన జీవితంలోకి వచ్చే వ్యక్తి తన స్వేచ్ఛను గౌరవించాలని, తన వ్యక్తిత్వం, కలలకు విలువ ఇవ్వాలని ఆమె అన్నారు. ఒకరినొకరు కంట్రోల్ చేసుకునే బదులు, ఇద్దరూ కలిసి ఎదిగేలా ప్రోత్సహించుకోవాలని ఆమె ఆశిస్తున్నారు.
అలాంటి వ్యక్తి దొరికితే కచ్చితంగా పెళ్లి చేసుకుంటానని, ఒకవేళ అలాంటి వ్యక్తి దొరక్కపోతే జీవితాంతం పెళ్లి చేసుకోకుండా ఉండటానికైనా సిద్ధమేనని నిత్యా తన నిర్ణయాన్ని కుండబద్దలు కొట్టారు. ఆమె చెప్పిన ఈ మాటలకు ఇప్పుడు ఫ్యాన్స్ ఫిదా అవుతున్నారు.
టాక్సిక్ రిలేషన్ నుంచి బయటకు వస్తే….
కొన్ని రిలేషన్స్లో మనిషికి స్వేచ్ఛ పూర్తిగా లేకుండా పోతుందన్నారు. భాగస్వామి మనల్ని కంట్రోల్ చేస్తున్నారని, మన ఇష్టప్రకారం బతకనివ్వడం లేదని అనిపించినప్పుడు మానసికంగా చాలా కుంగిపోతామని నిత్యా చెప్పారు.
అలాంటి బంధాల నుంచి బయటకు రావడం మొదట్లో కొంచెం కష్టంగానే అనిపించవచ్చు. కానీ బయటకు వచ్చాక మన జీవితాన్ని మనకు నచ్చినట్లు మలచుకునే అవకాశం దొరుకుతుందని, ఓ కొత్త ప్రపంచంలోకి అడుగుపెట్టిన ఫీలింగ్ వస్తుందని, మనసుకు ప్రశాంతత దొరుకుతుందని తన అనుభవాన్ని పంచుకున్నారు.
సినిమాలతో బిజీగా ఉన్న నిత్యా మీనన్
ఇక సినిమాల విషయానికి వస్తే, నిత్యా మీనన్ ఇటీవల కాలంలో చాలా విభిన్నమైన కథలను ఎంచుకుంటున్నారు. డైరెక్టర్ కృత్తిక ఉదయనిధి తెరకెక్కిస్తున్న 'కాదలిక్క నేరమిల్లై'లో రవి మోహన్ సరసన నటిస్తున్నారు. అలాగే పాండిరాజ్ దర్శకత్వంలో విజయ్ సేతుపతితో కలిసి 'తలైవన్ తలైవి'లో, ధనుష్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న 'ఇడ్లీ కడై' సినిమాలో కూడా ఓ ముఖ్య పాత్రలో నటిస్తున్నారు.
ప్రస్తుతం ఆమె నటించిన హిందీ సినిమా 'మిస్టర్ అండ్ మిసెస్ గ్రే' విడుదలకు సిద్ధంగా ఉంది. అంకుర్ పజ్ని, విశాల్ రంజన్ మిశ్రా సంయుక్తంగా దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో వివేక్ ఒబెరాయ్ కూడా ప్రధాన పాత్రలో నటించారు. వివాహేతర సంబంధం, ఆర్థిక మోసాల చుట్టూ తిరిగే కథాంశంతో ఈ సినిమా రాబోతోంది. డిసెంబర్ 11న ఈ మూవీ థియేటర్లలోకి రానుంది.
మొత్తానికి, పెళ్లి అనేది జీవితంలో తప్పనిసరి లక్ష్యం కాదని, ఒకరినొకరు గౌరవించుకునే వ్యక్తితో అందమైన జీవితాన్ని నిర్మించుకోవడమే ముఖ్యమని నిత్యా మీనన్ చెప్పిన మాటలు అందరినీ ఆలోచింపజేస్తున్నాయి. ప్రేమ అయినా, పెళ్లి అయినా అక్కడ స్వేచ్ఛ, గౌరవానికి మొదటి ప్రాధాన్యత ఉండాలన్నదే ఆమె మాటల సారాంశం.