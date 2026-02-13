- Home
షాహిద్ కపూర్, తృప్తి డిమ్రి నటించిన 'ఓ రోమియో' సినిమా శుక్రవారం థియేటర్లలో రిలీజైంది. ఈ సినిమాకు మిక్స్డ్ రెస్పాన్స్ వస్తోంది. ఈ సందర్భంగా, ఈ సినిమాలో నటించిన స్టార్ల ఆస్తుల విలువ ఎంతో చూద్దాం. ఈ 7 మందిలో ఎవరు ఎక్కువ ధనవంతులో తెలుసుకుందాం.
షాహిద్ కపూర్
డైరెక్టర్ విశాల్ భరద్వాజ్ తీసిన 'ఓ రోమియో' సినిమాలో షాహిద్ కపూర్ లీడ్ రోల్ పోషిస్తున్నాడు. చాలా కాలం తర్వాత షాహిద్ వెండితెరపై కనిపిస్తున్నాడు. రిపోర్టుల ప్రకారం, ఆయన ఆస్తి విలువ రూ.300 కోట్లు.
తృప్తి డిమ్రి
'ఓ రోమియో' సినిమాలో తృప్తి డిమ్రి హీరోయిన్గా నటిస్తోంది. తృప్తి చాలా తక్కువ టైంలోనే బాలీవుడ్లో తనకంటూ ఓ గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. సమాచారం ప్రకారం, ఆమె ఆస్తి విలువ రూ.20 నుంచి 30 కోట్ల మధ్య ఉంటుంది.
తమన్నా భాటియా
విశాల్ భరద్వాజ్ తీసిన 'ఓ రోమియో'లో తమన్నా భాటియా కూడా కనిపిస్తుంది. ఆమె ఆస్తుల విషయానికొస్తే, తమన్నా రూ.120 కోట్ల ఆస్తికి యజమానురాలు.
దిశా పటానీ
'ఓ రోమియో' సినిమాలో దిశా పటానీ ఓ ఐటెం సాంగ్లో డ్యాన్స్ చేసింది. సమాచారం ప్రకారం, దిశా ఆస్తి విలువ రూ.75 కోట్లు. దిశా బాలీవుడ్తో పాటు సౌత్ సినిమాల్లోనూ యాక్టివ్గా ఉంది.
నానా పటేకర్
నానా పటేకర్ ఇండస్ట్రీలోని సీనియర్ నటులలో ఒకరు. ఆయన నటనను ప్రతి ఒక్కరూ మెచ్చుకుంటారు. రిపోర్టుల ప్రకారం, నానా పటేకర్ ఆస్తి విలువ రూ.80 కోట్లు.
విక్రాంత్ మాస్సే
'ఓ రోమియో' సినిమాలో విక్రాంత్ మాస్సే కూడా కనిపిస్తాడు. విక్రాంత్ గత కొంతకాలంగా పలు అద్భుతమైన సినిమాలు చేశాడు. ఆయన ఆస్తుల విషయానికొస్తే, విక్రాంత్ రూ.20 నుంచి 26 కోట్ల ఆస్తికి యజమాని.
ఫరీదా జలాల్
'ఓ రోమియో'లో ఫరీదా జలాల్ కూడా నటిస్తున్నారు. ఫరీదా ఇండస్ట్రీలోని మోస్ట్ సీనియర్ నటీమణులలో ఒకరు. ఆమె ఎన్నో హిట్ సినిమాల్లో నటించారు. సమాచారం ప్రకారం, ఆమె ఆస్తి విలువ రూ.35 కోట్లు.
