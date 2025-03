ప్లీజ్ నన్ను అలా పిలవొద్దు, ఫ్యాన్స్ కు నయనతార రిక్వెస్ట్, ఏమంటుందంటే?

Nayanthara Rejects Lady SuperStar Title : సౌత్ లేడీ సూపర్ స్టార్ నయనతార ఫ్యాన్స్ కు ఓ రిక్వెస్ట్ చేసింది. నన్ను అలా పిలవడం మానేయండి అంటూ అభిమానులను బ్రతిమలాడుకుంది. ఇంతకీ నయనతార ఏమంటుంది.?

Nayanthara Rejects Lady SuperStar Title

నా పేరు నాకు ఎప్పుడూ దగ్గరే. మీ సంతోషంలో నా కష్టం కూడా ఉంటుంది. సినిమా మనల్ని కలిపేది. మనం అందరం కలిసి సెలెబ్రేట్ చేసుకుందాం. ప్రేమతో, నయనతార. అంటూ ముగించారు. ఇలా నయనతార కూడా తనకు ఎటువంటి బిరుదులు వద్దు అంటూ ప్రకటించారు.

