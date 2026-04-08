మహిళల పరువు తీస్తున్నారు, క్షమాపణ చెబితే సరిపోదు.. ఆ హీరోయిన్ పై మహిళా కమిషన్ ఆగ్రహం
KD The Devil Controversy : 'కేడీ - ది డెవిల్' చిత్రంలోని అసభ్యకరమైన సాంగ్ పై జాతీయ మహిళా కమిషన్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. నోరా ఫతేహి, సంజయ్ దత్లకు సమన్లు జారీ చేస్తూ సినిమా ప్రమోషన్లలో బాధ్యతాయుతంగా ఉండాలని హెచ్చరించింది.
సృజనాత్మకత ముసుగులో అశ్లీలత.. సినిమా రంగంపై మహిళా కమిషన్ సీరియస్!
ప్రస్తుతం సినిమా ప్రమోషన్ల కోసం వివాదాలను సృష్టించడం ఒక అనవసరమైన ఆనవాయితీగా మారింది. ముఖ్యంగా డిజిటల్ ప్లాట్ఫారమ్లలో సెన్సార్ బోర్డు (CBFC) నిబంధనలు అంతగా ప్రభావం చూపకపోవడంతో, మేకర్స్ అశ్లీలతను లేదా వివాదాస్పద సాహిత్యాన్ని పబ్లిసిటీ స్టంట్లుగా వాడుకుంటున్నారు. అయితే, ఈ ధోరణిని అడ్డుకోవడానికి జాతీయ మహిళా కమిషన్ (NCW) రంగంలోకి దిగడం ఇప్పుడు సినీ పరిశ్రమలో చర్చనీయాంశమైంది.
వివాదానికి కారణమైన సర్సే నిన్న సెరగా గీతం
కన్నడ దర్శకుడు ప్రేమ్ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న భారీ చిత్రం కేడీ - ది డెవిల్. ఈ సినిమాలో నోరా ఫతేహి, సంజయ్ దత్ నటించిన సర్సే నిన్న సెరగా సర్సే అనే పాట ఇటీవల విడుదలై తీవ్ర దుమారం రేపింది. ఈ పాటలోని సాహిత్యం మహిళల గౌరవానికి భంగం కలిగించేలా ఉండటమే కాకుండా, దృశ్యాలు అత్యంత అసభ్యకరంగా ఉన్నాయని సోషల్ మీడియాలో నిరసనలు వ్యక్తమయ్యాయి. దీనిని సుమోటోగా స్వీకరించిన మహిళా కమిషన్ చైర్పర్సన్ విజయ రహత్కర్, సృజనాత్మకత పేరుతో మహిళల హుందాతనాన్ని దెబ్బతీసే ప్రయత్నాలను సహించబోమని స్పష్టం చేశారు.
నోరా ఫతేహి రాకపోవడం పై కమిషన్ ఆగ్రహం
ఈ వివాదంపై విచారణకు హాజరు కావాలని ఆదేశించగా, చిత్ర దర్శకుడు ప్రేమ్, రచయిత రకీబ్ ఆలం కమిషన్ ముందుకు వచ్చి తమ తప్పును అంగీకరించారు. సమాజంపై ఈ పాట ప్రతికూల ప్రభావం చూపిందని అంగీకరిస్తూ వారు లిఖితపూర్వక క్షమాపణలు తెలిపారు. అయితే, ఈ గీతంలో ప్రధానంగా నటించిన నోరా ఫతేహి విచారణకు వ్యక్తిగతంగా హాజరు కాకపోవడంపై కమిషన్ తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేసింది. ఆమె తరఫు న్యాయవాది వాదనలను తోసిపుచ్చుతూ, ఏప్రిల్ 27న నోరా స్వయంగా కమిషన్ ముందుకు రావాలని తుది నోటీసులు జారీ చేసింది. అలాగే, నటుడు సంజయ్ దత్ను ఏప్రిల్ 8న హాజరు కావాలని ఆదేశించింది.
శిక్షగా సామాజిక సేవ: ఒక వినూత్న నిర్ణయం
కేవలం క్షమాపణలతో ఈ వివాదాన్ని ముగించకుండా, మహిళా కమిషన్ ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. చిత్ర బృందం వచ్చే మూడు నెలల పాటు మహిళా సాధికారతకు సంబంధించిన వివిధ సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనాలని, ఆ సేవా రిపోర్టును కమిషన్కు సమర్పించాలని ఆదేశించింది. ఇది కేవలం శిక్ష మాత్రమే కాదు, సెలబ్రిటీలకు సామాజిక బాధ్యతను గుర్తు చేసే ప్రయత్నమని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. గ్లామర్ పేరుతో హద్దులు దాటితే చట్టపరమైన పరిణామాలు ఎలా ఉంటాయో ఈ ఘటన ద్వారా స్పష్టమైంది.
డిజిటల్ సెన్సార్ షిప్ అవసరం ఏముంది?
సినిమా థియేటర్లలో విడుదలయ్యే వెర్షన్కు మాత్రమే సెన్సార్ పరిమితులు ఉండటం వల్ల, నిర్మాతలు యూట్యూబ్ వంటి సామాజిక మాధ్యమాల్లో అన్కట్ వెర్షన్లను విడుదల చేస్తున్నారు. ఈ గ్రే ఏరియాను అదుపు చేయడానికి ప్రభుత్వం ఒక స్పష్టమైన 'డిజిటల్ ప్రమోషన్ పాలసీ'ని తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉంది. అప్పుడే సినిమా పబ్లిసిటీ అనేది వివాదాల చుట్టూ కాకుండా, కంటెంట్, ప్రతిభ ఆధారంగా జరుగుతుంది. సెలబ్రిటీలు కూడా తాము చేసే పనులు యువతపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతాయో ఆలోచించి అడుగు వేయాలి.