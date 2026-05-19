Darshan Thoogudeepa: ప్రపంచమంతా ఎదురొచ్చినా నిన్ను వదలను.. దర్శన్పై ఆయన భార్య ఎమోషనల్ పోస్ట్
కన్నడ హీరో దర్శన్ తూగుదీప, విజయలక్ష్మి 2003 మే 19న పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఇవాళ వాళ్ల 23వ పెళ్లిరోజు. కానీ, దర్శన్ ప్రస్తుతం రేణుకాస్వామి హత్య కేసులో జైల్లో ఉన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన భార్య విజయలక్ష్మి ఎమోషనల్ పోస్ట్ పెట్టారు.
దర్శన్కు అండగా నిలిచిన భార్య
కన్నడనాట స్టార్ హీరోగా రాణించారు దర్శన్ తూగదీప. భారీ అభిమానులు ఆయన సొంతం. కానీ ఆయన చిత్రదుర్గకు చెందిన రేణుకాస్వామి హత్య కేసులో దర్శన్ జైలుకెళ్లారు. గతంలో వీరిద్దరి మధ్య గొడవలు జరిగినప్పుడు కూడా దర్శన్ జైలుకు వెళ్లారు. ఇప్పుడు ఈ హత్య కేసులోనూ విజయలక్ష్మి తన భర్తకే సపోర్ట్ గా నిలుస్తున్నారు.
దర్శన్ కి నిత్యం టచ్లో భార్య
గత రెండేళ్లుగా విజయలక్ష్మి, దర్శన్ను బయటకు తీసుకురావడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారని, ఆయన సినిమా ప్రమోషన్లకు కూడా సపోర్ట్ చేశారని కన్నడ మీడియాలో కథనాలు వచ్చాయి. అంతేకాదు, అవకాశం దొరికినప్పుడల్లా జైలుకు వెళ్లి ఆయన్ను చూసి, ఆహారం, బట్టలు అందించి వచ్చేవారని సమాచారం. ఇదిలా ఉంటే మంగళవారం వీరి మ్యారేజ్ డే. ఈ సందర్బంగా ఆయన భార్య పెట్టిన పోస్ట్ వైరల్ అవుతుంది.
దర్శన్ బర్త్ డే.. భార్య ఎమోషనల్ పోస్ట్
'ప్రతి తుపానులో, ప్రతి నిశ్శబ్దంలో నేను నీ చేయి పట్టుకుని నడిపిస్తాను. పరిస్థితులు మనల్ని విడదీయాలని చూసినా, నా గుండె ఎప్పుడూ నిన్నే ఎంచుకుంటుంది. ప్రపంచమంతా నీకు ఎదురుగా నిలబడినా, నేను నీ పక్కనే నిలబడతాను. అన్నింటి మధ్యలోనూ నిన్నే ఎంచుకుంటాను' అని విజయలక్ష్మి తన పోస్టులో రాశారు.