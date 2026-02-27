- Home
నాగార్జున నటించిన కొన్ని సినిమాలు ఫ్లాప్ టాక్ తో మొదలై ఆ తర్వాత సూపర్ హిట్స్ అయ్యాయి. ఈ విషయాన్ని నాగార్జునే అంగీకరించారు. ఆ సినిమాల వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకోండి.
నాగార్జున సినిమాలు
కింగ్ నాగార్జున తన కెరీర్ ఎన్నో వైవిధ్యమైన చిత్రాల్లో నటించారు. మాస్ సినిమాలు మాత్రమే కాకుండా క్లాసిక్ లవ్ స్టోరీ చిత్రాలతో కూడా నాగ్ హిట్స్ అందుకున్నారు. అన్నమయ్య లాంటి భక్తి రస చిత్రంతో అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు. తన కెరీర్ లో కొన్ని సినిమాలు అంచనాలకు అందకుండా బాక్సాఫీస్ వద్ద రాణించాయి అని నాగార్జున ఓ ఇంటర్వ్యూలో తెలిపారు. ఫ్లాప్ టాక్ తో మొదలై బ్లాక్ బస్టర్ అయిన సినిమాలు కూడా ఉన్నాయి అని నాగార్జున తెలిపారు. ఈ మూవీస్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
గీతాంజలి
గీతాంజలి చిత్రం కొత్తగా ప్రయత్నించి చేసిన మూవీ. మొదట్లో ఆడియన్స్ ఈ చిత్రాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయలేదు. కొన్ని వారాలు గడిచిన తర్వాత ఆడియన్స్ థియేటర్స్ కి ఎగబడ్డారు. సినిమా సూపర్ హిట్ అయింది.
నిర్ణయం
తాను తొలిసారి కామెడీ చేసిన చిత్రం నిర్ణయం అని నాగార్జున తెలిపారు. మొదట్లో ఆడియన్స్ కి ఈ మూవీ అంతగా నచ్చలేదు. నెమ్మదిగా ఆడియన్స్ నా కామెడీని యాక్సెప్ట్ చేశారు. ఈ చిత్రం ఫ్లాప్ టాక్ తో మొదలయింది. ఆ తర్వాత మంచి టాక్ సొంతం చేసుకుని అబౌ యావరేజ్ రేంజ్ కి చేరుకుంది.
అన్నమయ్య
అన్నమయ్య రిలీజ్ అయినప్పుడు మొదటి 15 రోజులు అసలు జనాలు థియేటర్స్ కి రాలేదు. ఆ తర్వాత ఎగబడి చూశారు. కొత్తదనం ప్రయత్నించినప్పుడు ఆడియన్స్ కి అర్థం కావడానికి టైం పడుతుంది అని నాగార్జున అన్నారు.
మన్మథుడు
మన్మథుడు రిలీజైనప్పుడు ఆ టైం కి అది సరికొత్త కామెడీ. ఆ సినిమాకి కూడా పాజిటివ్ టాక్ చాలా లేట్ గా మొదలైంది. ఆ తర్వాత సినిమా సూపర్ హిట్ అయింది అని నాగార్జున గుర్తు చేసుకున్నారు.