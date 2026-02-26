- Home
- Entertainment
- విజయ్, రష్మిక కంటే ముందు కలసి నటించి పెళ్లి చేసుకున్న 6 జంటలు వీళ్ళే.. క్రేజీ ఫోటోస్
విజయ్, రష్మిక కంటే ముందు కలసి నటించి పెళ్లి చేసుకున్న 6 జంటలు వీళ్ళే.. క్రేజీ ఫోటోస్
ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో హీరో హీరోయిన్లు కలిసి పనిచేస్తూ ఒకరికొకరు దగ్గరవ్వడం చాలా కామన్. విజయ్-రష్మిక ప్రేమ, పెళ్లి వార్తల నేపథ్యంలో, గతంలో షూటింగ్ సెట్స్లోనే ప్రేమలో పడి పెళ్లి చేసుకున్న బాలీవుడ్ జంటల గురించి తెలుసుకుందాం.
16
Image Credit : Instagram
అభిషేక్ బచ్చన్, ఐశ్వర్య రాయ్
అభిషేక్ బచ్చన్, ఐశ్వర్య రాయ్ బచ్చన్ల ప్రేమకథ 'గురు' సినిమా సెట్లో మొదలైంది. ఈ జంట బాలీవుడ్లో చాలా ఫేమస్. పెళ్లికి ముందు వేర్వేరు వ్యక్తులతో రిలేషన్లో ఉన్నా, 'గురు' షూటింగ్ టైంలో ఇద్దరూ దగ్గరయ్యారు. ఆ తర్వాత 2007లో పెళ్లి చేసుకున్నారు. వీరికి ఆరాధ్య బచ్చన్ అనే కూతురు ఉంది.
26
Image Credit : Instagram
రితేష్ దేశ్ముఖ్, జెనీలియా
రితేష్ దేశ్ముఖ్, జెనీలియా డిసౌజా బాలీవుడ్లో క్యూటెస్ట్ కపుల్స్లో ఒకరు. 'తుఝే మేరీ కసమ్' సినిమా సెట్లో వీరిద్దరికీ తొలిసారి పరిచయం ఏర్పడింది. ఆ స్నేహం ప్రేమగా మారింది. 9 ఏళ్ల పాటు సైలెంట్గా డేటింగ్ చేశాక, 2012లో పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఇప్పుడు వీరికి ఇద్దరు కొడుకులు ఉన్నారు.
36
Image Credit : Instagram
దీపికా, రణ్వీర్
బాలీవుడ్ స్టార్ కపుల్ దీపికా, రణ్వీర్ 2018లో ఇటలీలో పెళ్లి చేసుకున్నారు. వీరి ప్రేమకథ సంజయ్ లీలా భన్సాలీ సినిమా సెట్లో మొదలైంది. 2013లో 'గోలియోం కీ రాస్లీలా రామ్-లీలా' సినిమాలో కలిసి నటించారు. ఆ సమయంలోనే ఇద్దరి మధ్య ప్రేమ చిగురించింది. చాలా ఏళ్లు డేటింగ్ తర్వాత పెళ్లి చేసుకున్న ఈ పవర్ కపుల్కు ఇప్పుడు ఒక కూతురు ఉంది.
46
Image Credit : Instagram
సిద్ధార్థ్ మల్హోత్రా, కియారా అద్వానీ
బాలీవుడ్ క్యూట్ కపుల్ సిద్ధార్థ్ మల్హోత్రా, కియారా అద్వానీ 2023లో పెళ్లి చేసుకున్నారు. 'షేర్షా' సినిమా షూటింగ్ సమయంలో ఇద్దరూ ప్రేమలో పడ్డారు. ఈ సినిమా తర్వాత వీరి పర్సనల్ లైఫ్ పూర్తిగా మారిపోయింది. ఇప్పుడు వీరికి ఒక కూతురు కూడా ఉంది.
56
Image Credit : Instagram
సైఫ్ అలీ ఖాన్, కరీనా కపూర్
సైఫ్ అలీ ఖాన్, కరీనా కపూర్ ఖాన్లను బాలీవుడ్ రాయల్ కపుల్ అంటారు. వీరి ఆన్-స్క్రీన్ కెమిస్ట్రీ రియల్ లైఫ్లోనూ కనిపిస్తుంది. 'టషన్' సినిమా షూటింగ్ సమయంలో ఇద్దరూ కలుసుకున్నారు. చాలాకాలం డేటింగ్ తర్వాత 2012లో పెళ్లి చేసుకున్నారు. అభిమానులు వీరిని 'సైఫీనా' అని పిలుస్తారు. వీరికి ఇద్దరు పిల్లలు.
66
Image Credit : Instagram
ఆలియా భట్, రణ్బీర్ కపూర్
ఆలియా భట్ మొదటి నుంచి రణ్బీర్ కపూర్కు పెద్ద ఫ్యాన్. అయితే 'బ్రహ్మాస్త్ర' సినిమా సెట్లో ఇద్దరూ కలుసుకున్నారు, అక్కడే నిజమైన ప్రేమలో పడ్డారు. ఆలియా కంటే ముందు చాలా మంది హీరోయిన్లతో రణ్బీర్ పేరు వినిపించినా, చివరికి ఆలియాకే తన సర్వస్వం అర్పించాడు. ఇద్దరూ కొంతకాలం లివ్-ఇన్ రిలేషన్షిప్లో కూడా ఉన్నారు. 2022లో పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఇప్పుడు వీరికి రాహా కపూర్ అనే కూతురు ఉంది.
Latest Videos