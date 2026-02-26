Beach Club: ముంబైలో శిల్పా శెట్టి ఫస్ట్ బీచ్ క్లబ్.. 6 అద్భుతమైన ఫోటోలు
శిల్పా శెట్టి మరోసారి వార్తల్లో నిలిచారు. ఆమె, ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త రంజిత్ బింద్రాకు చెందిన బాస్టియన్ హాస్పిటాలిటీ కంపెనీతో కలిసి ముంబైలోని జుహూలో మొట్టమొదటి బీచ్ క్లబ్ను ప్రారంభించారు.
శిల్పా శెట్టి బాస్టియన్ బీచ్ క్లబ్
నటిగా శిల్పా శెట్టి పెద్దగా సక్సెస్ కాకపోయినా, వ్యాపారంలో మాత్రం దూసుకుపోతున్నారు. ఆమెకు చెందిన ప్రముఖ బాస్టియన్ రెస్టారెంట్ బ్రాంచ్లు ముంబైతో పాటు ఇతర నగరాల్లోనూ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఆ వ్యాపారాన్ని మరింత విస్తరిస్తూ ఈ బీచ్ క్లబ్ను ప్రారంభించారు.
శిల్పా శెట్టి ముంబైలో ఫస్ట్ బీచ్ క్లబ్ ప్రారంభించారు
ముంబై వాసుల వినోదం కోసం శిల్పా శెట్టి ఈ బీచ్ క్లబ్ను ప్రారంభించారు. ఇది జుహూలో ఉంది. ఈ క్లబ్ సాయంత్రం నుంచి ఉదయం వరకు తెరిచి ఉంటుంది. ఇక్కడ ఎన్నో రకాల సౌకర్యాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
శిల్పా శెట్టి బీచ్ క్లబ్లో ఉన్న సౌకర్యాలు
శిల్పా శెట్టి బీచ్ క్లబ్లో సముద్రపు అందమైన దృశ్యం, పెద్ద స్విమ్మింగ్ పూల్, లైవ్ డీజే, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న వంటకాలతో పాటు అనేక సౌకర్యాలు ఉన్నాయి. ఈ క్లబ్ను మినల్ చోప్రా డిజైన్ చేశారు.
శిల్పా శెట్టి బీచ్ క్లబ్ మెనూ
శిల్పా శెట్టి బీచ్ క్లబ్కు వచ్చేవారికి రకరకాల ఫుడ్ అందుబాటులో ఉంటుంది. ఇక్కడ చిపోటిల్, గ్రీన్ యాపిల్తో వెజ్ డ్రై కార్న్ సెవిచే, హబానెరో మిర్చితో గ్వాకమోలే, కరివేపాకు-మిర్చితో క్రిస్పీ రాక్ బ్రోకలీ వంటివి తినొచ్చు. సీ-ఫుడ్ ప్రియులు చిలగడదుంప, టైగర్ మిల్క్తో చేసిన హమాచీ సెవిచేను ఆస్వాదించవచ్చు.
శిల్పా శెట్టి బీచ్ క్లబ్లో ప్రత్యేకత ఏంటి
ఈ బీచ్ క్లబ్లో సుషీ, బావో, డంప్లింగ్స్ చాలా ప్రత్యేకం. అలాగే, కొబ్బరి పాలు, మసాలా పనీర్తో చేసిన ట్రాపికల్ బౌల్, వైల్డ్ మష్రూమ్స్, ట్రఫుల్ ఆయిల్తో చేసిన కినోకో హికారీ వంటివి కూడా ఉన్నాయి. నాన్వెజ్ ప్రియులు కారంగా ఉండే పిమియంటాస్ చికెన్ బౌల్ను టేస్ట్ చేయవచ్చు.
శిల్పా శెట్టి బీచ్ క్లబ్ ఛార్జీలు
శిల్పా శెట్టి బీచ్ క్లబ్ మంగళవారం నుంచి ఆదివారం వరకు సాయంత్రం 4 గంటల నుంచి ఉదయం 1 గంట వరకు తెరిచి ఉంటుంది. జుహూలోని 39 సన్ అండ్ శాండ్ వద్ద ఉన్న ఈ క్లబ్లో ఒక్కో వ్యక్తికి ఛార్జ్ 5 వేల రూపాయలు.
