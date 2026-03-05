- Home
Gangster Movies: OTTలో మిస్ అవ్వకుండా చూడాల్సిన టాప్ 5 గ్యాంగ్స్టర్ సినిమాలు ఇవే..అసలు సిసలైన మజా గ్యారెంటీ
Top 5 Gangster Movies On OTT: 'టాక్సిక్' సినిమా కోసం అభిమానులు ఆతృతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈలోపు, ఓటీటీలో అస్సలు మిస్సవ్వకూడని టాప్ 5 గ్యాంగ్స్టర్ సినిమాలేంటో ఈ గ్యాలరీలో చూసేద్దాం.
16
Image Credit : Asianet News
Top 5 Gangster Movies On OTT
పాన్ ఇండియా స్టార్ యశ్ హీరోగా నటిస్తున్న గ్యాంగ్స్టర్ సినిమా 'టాక్సిక్' రిలీజ్ వాయిదా పడింది. ఈ వార్తతో అభిమానులు నిరాశలో ఉన్నారు. ఈ సినిమా కోసం చాలా రోజులుగా ఎదురుచూస్తున్నారు. 'టాక్సిక్' కోసం జూన్ వరకు ఆగాల్సిందే. సరే, 'టాక్సిక్' లేకపోతే ఏంటి? ఓటీటీలో అందుబాటులో ఉన్న బెస్ట్ గ్యాంగ్స్టర్ సినిమాలేంటో చూద్దాం.
26
Image Credit : instagram
విక్రమ్ వేద
2017లో వచ్చిన మాధవన్-విజయ్ సేతుపతిల 'విక్రమ్ వేద' సినిమా సూపర్ హిట్ అయింది. ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్, ఒక రౌడీని పట్టుకోవడమే ఈ సినిమా కథ. IMDbలో 8.2 రేటింగ్ సాధించింది. ఈ చిత్రాన్ని జీ5, జియో హాట్స్టార్, అమెజాన్ ప్రైమ్లో చూడొచ్చు. పుష్కర్-గాయత్రి ద్వయం ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహించారు.
36
Image Credit : instagram
పుదుపేట్టై
ధనుష్ నటనలో 2006లో వచ్చిన సినిమా 'పుదుపేట్టై'. సెల్వరాఘవన్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ సినిమా కథ అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఇంటి నుంచి పారిపోయి, ఓ ముఠాలో చేరిన ధనుష్ క్రైమ్ ప్రపంచంలో ఎలా ఎదుగుతాడన్నదే స్టోరీ. IMDbలో 8.4 రేటింగ్ పొందింది. దీన్ని అమెజాన్ ప్రైమ్లో చూడొచ్చు.
46
Image Credit : instagram
ఆరణ్య కాండం
2010లో రిలీజైన 'ఆరణ్య కాండం' సినిమాలో జాకీ ష్రాఫ్ కీలక పాత్ర పోషించారు. వయసైపోయిన ఓ డాన్ చుట్టూ ఈ కథ తిరుగుతుంది. IMDbలో 8.4 రేటింగ్ దక్కించుకుంది. ఈ సినిమా అమెజాన్ ప్రైమ్, జియో హాట్స్టార్లో అందుబాటులో ఉంది. దీనికి త్యాగరాజన్ కుమారరాజా దర్శకత్వం వహించగా, యువన్ శంకర్ రాజా సంగీతం అందించారు.
56
Image Credit : instagram
ఖైదీ
కార్తీ నటించిన 'ఖైదీ' సినిమా, జైలు నుంచి విడుదలయ్యాక తన కూతురిని చూడాలనుకునే ఓ వ్యక్తి కథ. 2019లో వచ్చిన ఈ సినిమాలో యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. IMDbలో 8.4 రేటింగ్ సాధించింది. జియో హాట్స్టార్, అమెజాన్ ప్రైమ్లో ఈ సినిమాను చూడొచ్చు. లోకేష్ కనగరాజ్ ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించారు.
66
Image Credit : Asianet News
పోకిరి
ప్రభుదేవా దర్శకత్వంలో దళపతి విజయ్ నటించిన 'పోకిరి' సినిమా బాక్సాఫీస్ను షేక్ చేసింది. ఇది ఒక భారీ గ్యాంగ్స్టర్ డ్రామా. IMDbలో 8 రేటింగ్ పొందింది. ఈ సినిమా అమెజాన్ ప్రైమ్లో అందుబాటులో ఉంది. ఇందులో విజయ్కు జోడీగా అసిన్ నటించింది.
