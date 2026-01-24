Medha Rana: బోర్డర్ 2తో ప్రేక్షకుల మనసు గెలిచిన నటి ? ఆమె కుటుంబ సభ్యులంతా..
మేథా రానా: 'బోర్డర్ 2' సినిమాలో వరుణ్ ధావన్కు హీరోయిన్గా నటిస్తున్న ఆ అందగత్తె ఎవరో తెలుసుకోవాలని ఆసక్తిగా ఉందా? ఈ చిత్రంతో అరంగేట్రం చేస్తూ, ఇప్పటికే తన అందంతో మనసులు గెలుచుకున్న మేథా రానా ఎవరో చూద్దాం.
మేథా రానా
"బోర్డర్ 2" చిత్రంతో బాలీవుడ్లోకి అడుగుపెడుతున్న నటి మేథా రానా, ఇప్పటికే తన అందం, పాత్రతో వార్తల్లో నిలిచింది. 26 ఏళ్ల మేథా రానా బాలీవుడ్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చి ప్రామిసింగ్ నటిగా నిలుస్తోంది. ఆమె గురించి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం.
మేథా రానా సినిమా నేపథ్యం నుంచి రాలేదు
డిసెంబర్ 25, 1999న జన్మించిన మేథా రానా, ప్రభుత్వ రంగంతో లోతైన సంబంధాలున్న కుటుంబంలో పెరిగింది. ఆమె తండ్రి సునీల్ రానా ప్రభుత్వ ఉద్యోగి. ఆమె తల్లి రీతూ రానా స్కిల్స్ అకాడమీ సహ-వ్యవస్థాపకురాలు. ఆమెకు ప్రియాంక రానా అనే సోదరి కూడా ఉంది.
నటనలోకి ఎలా అడుగుపెట్టింది?
మేథా రానా చండీగఢ్లోని కార్మెల్ కాన్వెంట్ స్కూల్లో, తర్వాత బెంగళూరులోని ఆర్మీ పబ్లిక్ స్కూల్లో చదివింది. బెంగళూరులోని క్రైస్ట్ యూనివర్సిటీ నుంచి బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ డిగ్రీ పొందింది. ఆ తర్వాత నటన, మోడలింగ్ రంగంలోకి అడుగుపెట్టింది.
మిలిటరీ కుటుంబానికి చెందిన మేథా రానా
మేథా రానా సేవా వారసత్వం ఉన్న కుటుంబం నుంచి వచ్చింది. ఆమె కుటుంబంలోని మూడు తరాల పురుషులు సాయుధ దళాలలో ధైర్యంగా సేవ చేశారు. మహిళలు తమ కుటుంబాలను ప్రేమ, ధైర్యంతో పోషించారు. ఆమె కుటుంబ సభ్యుల్లో చాలామంది దేశ సేవలో ఉన్నారు.
OTTలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన మేథా రానా
‘బోర్డర్ 2’ నటి 2022లో అర్జున్ రాంపాల్తో కలిసి ‘లండన్ ఫైల్స్’ అనే వెబ్ సిరీస్తో నటనలోకి అడుగుపెట్టింది. ఆ తర్వాత నెట్ఫ్లిక్స్ సిరీస్ ‘ఫ్రైడే నైట్ ప్లాన్స్’లో బాబుల్ ఖాన్తో కలిసి నటించింది.
బోర్డర్ 2 చిత్రం
బోర్డర్ 2 చిత్రానికి అనురాగ్ సింగ్ దర్శకత్వం వహించారు. ఇది 1971 ఇండో-పాకిస్తాన్ యుద్ధ సంఘటనల ఆధారంగా రూపొందింది. ఈ చిత్రంలో సన్నీ డియోల్, వరుణ్ ధావన్, దిల్జిత్ దోసాంజ్, మోనా సింగ్, సోనమ్ బజ్వా, అహాన్ శెట్టి నటించారు.