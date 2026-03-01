- Home
- Vijay Divorce: భార్యతో విడాకులు.. విజయ్ కి దిమ్మతిరిగే షాకిచ్చిన కొడుకు జేసన్ సంజయ్
నటుడు విజయ్ కుటుంబ జీవితం విడాకుల పుకార్లతో నిండిపోయింది. ఈ సమయంలో ఆయన కొడుకు జేసన్ సంజయ్కు సంబంధించిన ఓ కొత్త విషయం బయటకు వచ్చి విజయ్ అభిమానులను షాక్కు గురిచేస్తోంది.
Image Credit : X
విజయ్ కొడుకు జేసన్ సంజయ్
తమిళ స్టార్ హీరో విజయ్ రాజకీయాల్లోకి అడుగుపెట్టాక, ఆయన వ్యక్తిగత జీవితంపై పుకార్లు ఎక్కువయ్యాయి. సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న వార్తల ప్రకారం, ఆయన భార్య సంగీత విడాకుల కోసం పిటిషన్ వేశారట. ఈ వార్త విజయ్ అభిమానుల్లో పెద్ద చర్చకు దారితీసింది.
Image Credit : Google
విజయ్ - సంగీత కుటుంబ వివాదం
1999లో విజయ్, సంగీత పెళ్లి చేసుకున్నారు. సంగీత శ్రీలంకకు చెందిన తమిళ అమ్మాయి. 25 ఏళ్లుగా వీరి దాంపత్య జీవితం సాఫీగా సాగింది. ఇప్పుడు వీరిద్దరూ విడిపోతున్నారనే వార్తలు అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తున్నాయి.
Image Credit : instagram
విజయ్ కుటుంబ సమస్య
కొన్ని మీడియా సంస్థలు ఫ్యామిలీ కోర్టులో విడాకుల పిటిషన్ దాఖలు చేశారని వార్తలు ప్రచురించాయి. కానీ, దీనిపై విజయ్ వైపు నుంచి ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన రాలేదు. ఇంతలోనే, విజయ్ కొడుకు జేసన్ సంజయ్ తన తండ్రిని సోషల్ మీడియాలో అన్ఫాలో చేశాడనే వార్త కలకలం రేపింది. దీంతో కుటుంబంలో విభేదాలు నిజమేనని ప్రచారం జరుగుతోంది.
Image Credit : instagram
జేసన్ సంజయ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజీ
అయితే, ఇందులోనూ ఒక ట్విస్ట్ ఉంది. జేసన్ సంజయ్ అసలు మొదటి నుంచి తన తండ్రిని సోషల్ మీడియాలో ఫాలో అవ్వడం లేదని కొందరు అంటున్నారు. అలాంటప్పుడు 'అన్ఫాలో' చేశాడనే వార్తలో నిజమెంత అనే ప్రశ్న వస్తోంది. అభిమానులు సోషల్ మీడియాను చూసి రకరకాలుగా అనుకుంటున్నా, అసలు నిజం ఏంటో తెలియక గందరగోళం నెలకొంది.
