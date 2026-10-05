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- Crime Thriller: 3 కోట్ల బడ్జెట్... 60 కోట్ల కలెక్షన్స్.. ఓటీటీలోకి మలయాళ క్రైమ్ థ్రిల్లర్
Crime Thriller: 3 కోట్ల బడ్జెట్... 60 కోట్ల కలెక్షన్స్.. ఓటీటీలోకి మలయాళ క్రైమ్ థ్రిల్లర్
Crime Thriller: ఓటీటీలో మలయాళ సినిమాలకు ఎప్పుడూ మంచి క్రేజ్ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఊహించని మలుపులు, ఉత్కంఠభరితమైన స్క్రీన్ ప్లేతో వచ్చే క్రైమ్, ఇన్వెస్టిగేషన్ థ్రిల్లర్స్ను ప్రేక్షకులు బాగా ఇష్టపడతారు.
మలయాళ క్రైమ్ థ్రిల్లర్
ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్లో మలయాళ సినిమాలకు ఎప్పుడూ మంచి ఆదరణ దక్కుతుంది. ముఖ్యంగా క్రైమ్, సస్పెన్స్, ఇన్వెస్టిగేషన్ థ్రిల్లర్స్ను జనాలు బాగా చూస్తారు. తాజాగా థియేటర్లలో విడుదలై సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసిన 'ప్రథమ దృష్ట్యా కుట్టక్కర్' సినిమా కూడా ఇదే కోవలోకి వస్తుంది. కేవలం రూ.3 కోట్ల బడ్జెట్తో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం.. బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఏకంగా రూ.60 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు రాబట్టింది. ఐఎమ్డీబీ (IMDb)లో కూడా ఈ సినిమాకు 7.8 రేటింగ్ దక్కింది. థియేటర్లలో ఈ సినిమాను మిస్ అయిన వాళ్లు ఇప్పుడు ఓటీటీ రిలీజ్ కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
అలీనా అబ్రహాం పాత్ర చుట్టూ కథ
అలీనా అబ్రహాం అనే పాత్ర చుట్టూ ఈ సినిమా కథ తిరుగుతుంది. కారుణ్య నియామకం కింద పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో చేరిన ఆమె.. అనుకోకుండా ఒక క్రైమ్లో ఇరుక్కుంటుంది. నైట్ డ్యూటీలో ఉన్న కొందరు పోలీసులు అనుకోకుండా ఒక నేరం చేస్తారు. అది బయటకు రాకుండా ఉండేందుకు, తమకున్న పోలీస్ నాలెడ్జ్తో సాక్ష్యాలను మాయం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తారు. అయితే, ఒక క్రైమ్ బ్రాంచ్ ఆఫీసర్ ఈ కేసును టేకప్ చేయడంతో కథ మలుపు తిరుగుతుంది. నేరాన్ని దాచాలనుకునే పోలీసులకు, నిజాన్ని బయటపెట్టాలనుకునే ఆఫీసర్కు మధ్య జరిగే మైండ్ గేమ్ ఈ సినిమాలో హైలైట్గా నిలుస్తుంది.
సినిమా కథ ఏంటంటే?
క్రైమ్ జరిగిన చోట సాక్ష్యాలను వాళ్లు ఎలా మాయం చేశారు? ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీసర్ వాళ్ల కదలికలను ఎలా పసిగట్టాడు? అనుమానాస్పద విషయాలను ఒకదానితో ఒకటి ఎలా లింక్ చేశాడు? అనేదే ఈ సినిమా కథ. నేరం చేసిన వాళ్లే పోలీసులు కావడం ఈ కథకు ఒక కొత్త కోణాన్ని ఇస్తుంది. నిజాన్ని కనిపెట్టే ప్రతి ప్రయత్నం కొత్త ప్రశ్నలను పుట్టిస్తూ స్క్రీన్ ప్లే ఉత్కంఠగా సాగుతుంది. చివరికి అసలు నిజం ఎలా బయటపడిందనేది ప్రేక్షకులను సీటు అంచున కూర్చోబెడుతుంది.
ఎవరెవరు నటించారు?
షహద్ నిలంబూర్ ఈ 'ప్రథమ దృష్ట్యా కుట్టక్కర్' సినిమాకు దర్శకత్వం వహించాడు. పార్వతి తిరువోతు, మాథ్యూ థామస్, విజయరాఘవన్, వినయ్ ఫోర్ట్, సిద్ధార్థ్ భరతన్, ఉన్నిమాయ ప్రసాద్, అజీస్ నెడుమంగాడ్ తదితరులు ఇందులో కీలక పాత్రలు పోషించారు. అర్జున్ సెల్వ నిర్మించిన ఈ చిత్రానికి పీఎస్ సుబ్రమణియన్, విజేష్ తొట్టింగల్ కలిసి స్క్రీన్ ప్లే అందించారు. ముజీబ్ మజీద్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ సమకూర్చాడు. క్రైమ్, ఇన్వెస్టిగేషన్ కథలను ఇష్టపడే ప్రేక్షకులకు ఈ కాంబినేషన్ కచ్చితంగా నచ్చుతుంది.
ఓటీటీలో మలయాళ ఇన్వెస్టిగేషన్ మూవీ
థియేటర్లలో మంచి వసూళ్లు రాబట్టిన ఈ మలయాళ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ఇప్పుడు ఓటీటీలో సందడి చేయడానికి రెడీ అయింది. అందుతున్న సమాచారం ప్రకారం.. అక్టోబర్ 9 నుంచి నెట్ఫ్లిక్స్లో ఈ సినిమా స్ట్రీమింగ్ కానుంది. అయితే, రిలీజ్ డేట్పై అధికారిక ప్రకటన రావాల్సి ఉంది. మలయాళ సినిమాలను తెలుగు ప్రేక్షకులు కూడా బాగా ఆదరిస్తారు కాబట్టి, ఇక్కడ కూడా ఈ సినిమాకు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. తక్కువ బడ్జెట్తో తెరకెక్కి భారీ వసూళ్లు సాధించిన ఈ సినిమాలో.. నేరాన్ని దాచే పోలీసులకు, నిజాన్ని వెతికే ఆఫీసర్కు మధ్య జరిగే పోరు ఎలా ముగుస్తుందనేది తెరపైనే చూడాలి.