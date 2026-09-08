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- Malaika Arora Skincare: 52 ఏళ్ల వయసులో మెరిసిపోతున్న మలైకా.. ఆమె నైట్ స్కిన్కేర్ సీక్రెట్ ఇదే!
Malaika Arora Skincare: 52 ఏళ్ల వయసులో మెరిసిపోతున్న మలైకా.. ఆమె నైట్ స్కిన్కేర్ సీక్రెట్ ఇదే!
Malaika Arora Skincare: వయసుతో సంబంధం లేకుండా అందంగా, మెరిసిపోవాలా? అయితే మలైకా అరోరాను ఫాలో అవ్వాల్సిందే. ఆమె నైట్ స్కిన్కేర్ రొటీన్తో మీరు కూడా ఏ వయసులోనైనా అదరగొట్టొచ్చు. ఆ విశేషాలేంటో చూసేయండి.
52 ఏళ్ల వయసులో మలైకా స్కిన్ కేర్ సీక్రెట్..
చర్మం కోసం క్లెన్సింగ్ బామ్
ఇటీవల ఓ వీడియోలో మలైకా తన స్కిన్కేర్ రొటీన్ను పంచుకుంది. ఆమె తన చర్మం కోసం క్లెన్సింగ్ బామ్ను ఉపయోగిస్తుంది. మేకప్, మురికి, కాలుష్యాన్ని తొలగించడం చాలా ముఖ్యమైన స్టెప్. క్లెన్సింగ్ బామ్తో మేకప్ కరిగిన తర్వాత, ఆమె జెంటిల్ క్లెన్సర్తో ముఖాన్ని శుభ్రం చేసుకుంటుంది.
టోనింగ్ చాలా కీలకమైనది
టోనింగ్ అనేది చాలా కీలకమైన స్టెప్. సీరమ్స్ రాసుకునే ముందు, ఆమె తన ముఖంపై మిస్ట్ స్ప్రే చేసుకోవడానికి ఇష్టపడుతుంది. మలైకా స్కిన్కేర్ రొటీన్లో తర్వాతి స్టెప్ హైలురోనిక్ యాసిడ్. ఇది చర్మానికి తేమను అందించి, ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది.
మలైకాకు చాలా ఇష్టమైన పని
ఆ తర్వాత, ఆమె మంచి పెప్టైడ్ సీరమ్ను ముఖానికి రాసుకుంటుంది. ఈ స్టెప్ అంటే తనకు ప్రస్తుతం చాలా ఇష్టమని ఆమె చెప్పింది.మలైకా తర్వాతి స్టెప్ ఆయిల్ బేస్డ్ నైట్ సీరమ్. ఈ ముఖ్యమైన ప్రొడక్ట్ను ఆమె ఇప్పటికే మూడో బాటిల్ వాడుతున్నట్లు వెల్లడించింది.
లిప్ బామ్ తో ముగిస్తుంది..
సీరమ్స్ అన్నీ రాసుకున్న తర్వాత, ఆమె తర్వాతి స్టెప్కు వెళ్లే ముందు ఐ క్రీమ్ అప్లై చేస్తుంది. మంచి లిప్ బామ్ లేకుండా ఏ స్కిన్కేర్ రొటీన్ పూర్తికాదు. ఈ విషయాన్ని మలైకా కూడా అంగీకరిస్తుంది.