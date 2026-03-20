మహేష్ బాబు ఫస్ట్ రెమ్యునరేషన్ ఎంత? సూపర్ స్టార్ ఒక్క యాడ్ ఫిల్మ్ కు ఎన్ని కోట్లు తీసుకుంటాడో తెలుసా ?
సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు ప్రస్తుతం ఒక్క సినిమాకు 100 కోట్లకు పైగా రెమ్యునరేషన్ తీసుకుంటున్నట్టు తెలుస్తోంది. యాడ్ ఫిల్స్మ్ కు కూడా కోట్లలో వసూలు చేస్తోన్న మహేష్ బాబు ఫస్ట్ రెమ్యునరేషన్ ఎంత తీసుకున్నాడో తెలుసా?
వారసత్వాన్ని నిలబెట్టిన సూపర్ స్టార్..
సూపర్ స్టార్ కృష్ణ తరువాత ఆయన వారసత్వాన్ని అంతకు మించి నిలబెట్టిన హీరో మహేష్ బాబు. ప్రస్తుతం టాలీవుడ్లో స్టార్ హీరోగా వెలుగొందుతున్న మహేష్.. చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ గా కూడా సత్తా చాటారు. ఎన్నో అవార్డులు కూడా సాధించాడు. బాలనటుడిగా ద్విపాత్రాభినయంచేసిన రికార్డు కూడా మహేష్ బాబు సొంతం. ప్రస్తుతం హీరోగా వంద కోట్లకు పైగా రెమ్యునరేషన్ తీసుకుంటున్న మహేష్ బాబు.. హీరో కాకముందు బాలనటుడిగా ఎంత పారితోషికం తీసుకున్నాడు. ఆయన ఫస్ట్ సినిమాకు తీసుకున్న డబ్బు ఎంత?
మహేష్ బాబు డ్యూయల్ రోల్ చేసిన సినిమా..
చిన్ననాటి నుంచే సినిమాలపై ఆసక్తి చూపిన మహేష్ బాబు.. చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా చాలా సినిమాల్లో నటించి మెప్పించాడు. చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ గా యాక్షన్ సీన్స్ కూడా చేశాడు మహేష్. ముఖ్యంగా.. కొడుకు దిద్దిన కాపురం సినిమాలో ద్విపాత్రాభినయం చేయడం ద్వారా ఆయన ప్రతిభను నిరూపించుకున్నారు. ఆ సమయంలోనే తన తండ్రి క్రిష్ణ.. నిర్మాతగా మహేష్ కు ఇచ్చిన పారితోషికం గురించి ఓ వార్త వైరల్ అవుతోంది.
మహేష్ బాబు ఫస్ట్ రెమ్యునరేషన్..
మహేష్ బాబు మొదటి సంపాదన 10,000 పొందినట్టు తెలుస్తోంది. గతంలొ కొన్ని సందర్భాల్లో ఈ విషయాన్ని ఆయన వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం మహేష్ బాబు టాలీవుడ్లో అత్యధిక పారితోషికం తీసుకునే హీరోలలో ఒకరిగా నిలిచారు. ప్రస్తుతం ఆయన ఒక్కో సినిమాకు దాదాపు రూ.100 కోట్లకు పైగా రెమ్యూనరేషన్ తీసుకుంటున్నారని సమాచారం. అంతే కాదు ఒక్క యాడ్ ఫిల్మ్ కు మహేష్ 5 నుంచి 10 కోట్ల వరకూ పారితోషికం తీసుకుంటాడని తెలుస్తోంది.
పాన్ వరల్డ్ పై కన్నేసిన మహేష్ బాబు..
మహేష్ బాబు ప్రస్తుతం వారణాసి సినిమా బిజీలో ఉన్నాడు. ఈసినిమాపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. రాజమౌళి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కనున్న ఈ చిత్రం ద్వారా మహేష్ బాబు తొలిసారిగా పాన్ వరల్డ్ స్థాయిలో అడుగుపెడుతున్నారు. ఈ సినిమా ద్వారా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకోవాలని ఆయన లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.ఇప్పటివరకు ఆయన చేసిన సినిమాలు ప్రధానంగా తెలుగు ప్రేక్షకులకు మాత్రమే పరిమితమయ్యాయి. అయితే ఈ కొత్త ప్రాజెక్ట్ ద్వారా ఆయన గ్లోబల్ మార్కెట్లో తన స్థానాన్ని మరింత బలపరచుకోవాలని భావిస్తున్నారు.