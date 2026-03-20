పవన్ కళ్యాణ్ ఇంటి విలువ ఎంతో తెలుసా? హైదరాబాద్ లో బంగ్లా, ఫామ్హౌస్.. ప్రత్యేకతలు ఇవే..
ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ హైదరాబాద్లోని జూబ్లీహిల్స్లో నివసిస్తున్నారు. ఇది దేశంలోనే అత్యంత ఖరీదైన సెలబ్రిటీ ప్రాంతాల్లో ఒకటి. దాదాపు 6,300 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఉన్న ఈ బంగ్లాను ఆయన ఎన్ని కోట్లకు కొనుగోలు చేశారు?
పవన్ కళ్యాణ్ 12 కోట్ల విలాసవంతమైన ఇల్లు
టాలీవుడ్ పవర్ స్టార్, ఆంధ్రప్రదేశ్ డిప్యూటీ సీఎం.. పవన్ కళ్యాణ్ తన సినిమాలతోనే కాదు, లైఫ్స్టైల్తోనూ ఎప్పుడూ వార్తల్లో ఉంటారు. ఆయన కొత్త సినిమా 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' రీసెంట్ గా రిలీజ్ అయ్యి మంచి రివ్యూలను సాధించింది. ఇక పవర్ రాజకీయాలతో పాటు సినిమాలను కూడా బ్యాలన్స్ చేస్తూ సాగిపోతున్నారు. ఈక్రమంలో పవర్ స్టార్ ఆస్తుల గురించి అభిమానులు ఆరా తీస్తున్నారు. జూబ్లీహిల్స్లోని విలాసవంతమైన బంగ్లా నుంచి ప్రశాంతమైన ఫామ్హౌస్ వరకు, ఆయన ఇళ్లు సింప్లిసిటీ, పవర్, లగ్జరీ లైఫ్ స్టైల్ గురించి చూస్తే..
జూబ్లీహిల్స్ బంగ్లా...
పవన్ కళ్యాణ్ ప్రధానంగా హైదరాబాద్లోని జూబ్లీహిల్స్లో నివసిస్తారు. ఇది దేశంలోని ప్రముఖ సెలబ్రిటీ ఏరియాల్లో ఒకటి 6,300 చదరపు అడుగుల ఈ బంగ్లాను దాదాపు 12 కోట్లకు కొన్నారని టాక్. అయితే, ప్రస్తుత రియల్ ఎస్టేట్ ధరల ప్రకారం దీని విలువ ఇంకా చాలా ఎక్కువ. ఈ ఇల్లు కేవలం పెద్దది మాత్రమే కాదు, పవన్ వ్యక్తిత్వాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. సంప్రదాయ సౌత్ ఇండియన్, ఆధునిక ఆర్కిటెక్చర్ కలయికతో దీన్ని డిజైన్ చేశారు. విశాలమైన గదులు, పచ్చదనం, ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఇక్కడ ప్రత్యేకం.
ప్రీమియం ఫీచర్లతో కూడిన ఇల్లు
ఈ ఇంట్లో 'పవన్ కోసం ఎన్నో హై-ఎండ్ సౌకర్యాలు ఉన్నాయి. సమాచారం ప్రకారం, ఇంట్లో ప్రైవేట్ హోమ్ థియేటర్, పూర్తిస్థాయి జిమ్, స్విమ్మింగ్ పూల్, విశాలమైన లాన్లు, గార్డెన్ ఉన్నాయి. ఒకవైపు సెలబ్రిటీ, మరోవైపు రాజకీయ నాయకుడిగా ఉన్న పవన్కు అవసరమైన ప్రైవసీ, కంఫర్ట్ను ఈ ఫీచర్లు అందిస్తాయి. ఆడంబరాలకు పోకుండా, పవన్ ఇష్టపడే మినిమలిజం ఉట్టిపడేలా ఇంటీరియర్స్ ఉంటాయి.
ప్రశాంతత కోసం ఫామ్హౌస్
పవన్ కళ్యాణ్కు హైదరాబాద్ శివార్లలోని రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఒక ఫామ్హౌస్ కూడా ఉంది. దీని విలువ సుమారు 3 - 4 కోట్లు ఉంటుందని అంచనా. సిటీ హడావిడికి దూరంగా, ప్రశాంతంగా గడిపేందుకు ఇది ఆయనకు చక్కని ప్రదేశం. పచ్చదనం మధ్యలో ఉండే ఈ ఫామ్హౌస్లో పవన్ కుటుంబంతో కలిసి రిలాక్స్ అవుతారు. అంతే కాదు టైమ్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ వ్యవసాయం కూడా చేస్తుంటారు పవర్. మొక్కలు పెంచడం, పాదులు చేయడం, మూగజీవాలకుసేవ చేయడం పవన్ కు చాలా ఇష్టం. ఇది ప్రకృతి పట్ల ఆయనకున్న ఇష్టాన్ని కూడా చూపిస్తుంది.
స్టార్డమ్, సింప్లిసిటీని ప్రతిబింబించేలా...
చాలా మంది సెలబ్రిటీల్లా కాకుండా, పవన్ కళ్యాణ్ ఇళ్లు సౌకర్యం, సంప్రదాయం, ప్రాక్టికాలిటీ మధ్య బ్యాలెన్స్ గా ఉంటాయి. ముఖ్యంగా, ఆయన జూబ్లీహిల్స్ ఇల్లు ఒక సినీ నటుడి నుంచి రాజకీయ నాయకుడిగా ఆయన ప్రయాణానికి చిహ్నంగా నిలుస్తుంది. ఈ ప్రాంతంలో చాలా మంది టాప్ టాలీవుడ్ సెలబ్రిటీలు నివసిస్తుండటంతో, ఇది హైదరాబాద్లో అత్యంత డిమాండ్ ఉన్న లొకేషన్లలో ఒకటిగా మారింది.
ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్, కెరీర్ జోరు
పవన్ లైఫ్స్టైల్ అందరినీ ఆకర్షిస్తున్నప్పటికీ, ఆయన ప్రొఫెషనల్ జర్నీ కూడా అంతే డైనమిక్గా సాగుతోంది. ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ రిలీజ్ తరువాత ఆయన మళ్లీ సినిమాలు చేస్తాడా లేదా అని అంతా అనుమానం వ్యక్తం చేసిన క్రమంలో.. తాను సినిమాలు వదలనని పవన్ క్లారిటీ కూడా ఇచ్చారు. ఇక పవన్ కళ్యాణ్ ఇళ్లు కేవలం విలాసవంతమైన ప్రదేశాలు మాత్రమే కాదు, అవి ఆయన వ్యక్తిత్వాన్ని చూపిస్తాయి.
జూబ్లీహిల్స్లోని అందమైన బంగ్లా అయినా, ప్రశాంతమైన ఫామ్హౌస్ అయినా.. ప్రతిదీ సెలబ్రిటీ గ్లామర్ను, సింపుల్ లైఫ్ను బ్యాలెన్స్ చేసే జీవితాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. ప్రస్తుతం సినిమాలు, రాజకీయాలతో పవన్ సౌత్ ఇండియాలో అత్యంత ప్రభావవంతమైన వ్యక్తులలో ఒకరిగా వెలుగొందుతున్నారు.