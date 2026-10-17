Music Director Deva: తొలిప్రేమ, భాషా సినిమాల సంగీత దర్శకుడు దేవా కన్నుమూత..
Music Director Deva: సౌత్ సినిమాలో పాటలకు ఓ బ్రాండ్ క్రియేట్ చేసిన ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు దేవా కన్నుమూశారు. తన కెరీర్లో 400కు పైగా సినిమాలకు మ్యూజిక్ అందించిన ఆయన.. 'తొలిప్రేమ', 'బాషా' లాంటి బ్లాక్బస్టర్ సినిమాలతో సూపర్ క్రేజ్ తెచ్చుకున్నారు.
పాటల రారాజు దేవా ఇకలేరు!
సౌత్ సినీ పరిశ్రమలో పాటలు అనగానే అందరికీ ముందుగా గుర్తొచ్చే పేరు దేవా. తనదైన మార్క్ మ్యూజిక్, సింపుల్ లిరిక్స్, హుషారెత్తించే ట్యూన్స్తో ఆయన ఎంతోమంది అభిమానులను సంపాదించుకున్నారు. ఫ్యాన్స్ ముద్దుగా 'తేనిసై తెండ్రల్' (తేనెలాంటి సంగీతపు గాలి) అని పిలుచుకునే దేవా మరణవార్త ఇప్పుడు మ్యూజిక్ లవర్స్ను తీవ్ర విషాదంలోకి నెట్టేసింది.
ఎన్నో తరాల ప్రేక్షకులను ఉర్రూతలూగించిన దేవా సంగీత ప్రయాణం తమిళ, తెలుగు సినీ చరిత్రలో ఓ సువర్ణాధ్యాయం. ముఖ్యంగా సినిమాల్లో గానా మ్యూజిక్ను పాపులర్ చేయడంలో ఆయన పాత్ర ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతుంది.
400కు పైగా సినిమాలకు సంగీతం!
సంగీత దర్శకుడిగా ఎంట్రీ ఇచ్చినప్పటి నుంచి ఎన్నో అద్భుతమైన సినిమాలకు దేవా ప్రాణం పోశారు. 1989లో వచ్చిన 'మనసుక్కేత్త మహారాసా' సినిమా ఆయన కెరీర్ తొలినాళ్లలో వచ్చిన బెస్ట్ ఆల్బమ్స్లో ఒకటి.
ఆ తర్వాత లవ్, ఫ్యామిలీ, యాక్షన్, కామెడీ.. ఇలా అన్ని రకాల జానర్స్లో ఆయన పనిచేశారు. 400కు పైగా సినిమాలకు మ్యూజిక్ అందించారంటేనే ఆయన అనుభవం, డెడికేషన్ ఏంటో అర్థం చేసుకోవచ్చు.
గానా పాటలకు కేరాఫ్ అడ్రస్!
దేవా పేరు వినగానే ఫ్యాన్స్కు వెంటనే గుర్తొచ్చేది గానా పాటలే. చెన్నై సిటీ లైఫ్, సామాన్యుల రోజువారీ కష్టసుఖాలు, ప్రేమ, స్నేహం, పండగ వాతావరణం.. ఇలా ప్రతి ఎమోషన్ను తన గానా మ్యూజిక్తో జనాల్లోకి తీసుకెళ్లారు. సింపుల్ ట్యూన్స్, ఈజీగా గుర్తుండిపోయే లిరిక్స్ ఆయన పాటల స్పెషాలిటీ.
ఈ టెక్నిక్తోనే ఆయన గానా మ్యూజిక్ను అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులకు దగ్గర చేశారు. అందుకే ఆయన పాటలు కేవలం సినిమాలకే పరిమితం కాకుండా.. పండగలు, ఫంక్షన్లు, స్టేజ్ షోలలో కూడా మార్మోగిపోయాయి. గానా పాటలతోనే ఆయనకు ఎక్కువ గుర్తింపు వచ్చినా.. మెలోడీ, ఫాస్ట్ బీట్ సాంగ్స్లోనూ ఆయన తన సత్తా చాటారు.
బాషా, అరుణాచలం, సినిమాతో సెన్సేషన్!
సూపర్స్టార్ రజనీకాంత్ సినిమాలకు దేవా అందించిన సంగీతం ఆయన కెరీర్లోనే ఓ మైలురాయి. ముఖ్యంగా 'బాషా' 'అరుణాచలం', లాంటి సినిమాలు ఆయన మ్యూజిక్ కెరీర్లో ఎప్పటికీ బెస్ట్ అని చెప్పొచ్చు.
ఈ సినిమాల్లోని పాటలు, బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ హీరో ఎలివేషన్కు పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అయ్యాయి. కథలోని వేగాన్ని, సీన్స్లోని ఎమోషన్ను తన మ్యూజిక్తో నెక్స్ట్ లెవెల్కు తీసుకెళ్లారు దేవా.
తెలుగులో దేవా సంగీతానికి అభిమానులు ఉన్నారు. పవన్ కళ్యాణ్ తొలిప్రేమ, చిరంజీవి మాస్టర్ సినిమాతో పాటు ఎన్నో హిట్ సినిమాలకు ఆయన అందించిన సంగీతం తెలుగు వారు మర్చిపోలేరు.
ఇళయరాజా, ఏఆర్ రెహమాన్ టైమ్లోనూ తనదైన మార్క్!
1990ల టైమ్లో తమిళ మ్యూజిక్ ఇండస్ట్రీలో చాలా మార్పులొచ్చాయి. అప్పటికే ఇళయరాజాకు తిరుగులేని ఫ్యాన్ బేస్ ఉంది. మరోవైపు ఏఆర్ రెహమాన్ కొత్త సౌండింగ్తో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు.
సరిగ్గా అలాంటి టైమ్లో దేవా తనకంటూ ఓ సెపరేట్ స్టైల్ క్రియేట్ చేసుకున్నారు. జనాలు ఈజీగా కనెక్ట్ అయ్యే ట్యూన్స్, మాస్ బీట్స్తో తనదైన ముద్ర వేశారు. ఇద్దరు లెజెండ్స్ మధ్యలో తనకంటూ ఓ స్పెషల్ ఐడెంటిటీ తెచ్చుకోవడం మామూలు విషయం కాదు.
కొత్త తరానికీ కనెక్ట్ అయిన గానా మ్యూజిక్!
కాలం మారుతున్నా మంచి మ్యూజిక్కు ఎప్పుడూ డిమాండ్ ఉంటుంది. పాత పాటలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా, మ్యూజిక్ యాప్స్ ద్వారా కొత్త జనరేషన్కు కూడా రీచ్ అవుతున్నాయి. అలా దేవా పాటలు ఇప్పటికీ కుర్రకారును ఊపేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఆయన గానా పాటల్లోని రిథమ్ ఇప్పటి యూత్ను కూడా అట్రాక్ట్ చేస్తోంది.
ఫ్యాన్స్ గుండెల్లో ఎప్పటికీ నిలిచిపోయేలా..
ఒక ఆర్టిస్ట్ చేసిన పని ఎన్నో ఏళ్ల తర్వాత కూడా జనాలకు గుర్తుంది అంటే.. అదే ఆ కళాకారుడికి దక్కే అసలైన అవార్డు. దేవా మ్యూజిక్ జర్నీ కూడా సరిగ్గా అలాంటిదే.
గానా పాటలకు ఆయన చేసిన సేవ, రజనీకాంత్ సినిమాలకు ఇచ్చిన గూస్బంప్స్ మ్యూజిక్, వేరే భాషల్లో ఆయన చేసిన వర్క్.. ఇవన్నీ ఆయన కెరీర్ను ఎప్పటికీ స్పెషల్గా ఉంచుతాయి.
దేవా మరణవార్త నిజంగా తమిళ, తెలుగు మ్యూజిక్ ఇండస్ట్రీకి, ఆయన పాటలను ప్రేమించే ఫ్యాన్స్కు తీరని లోటు. ఆయన భౌతికంగా దూరమైనా.. ఆయన అందించిన అద్భుతమైన పాటలు మాత్రం ఫ్యాన్స్ గుండెల్లో, సినీ చరిత్రలో ఎప్పటికీ నిలిచిపోతాయి.