Actress Laya: లయలో ఉన్న హిడెన్ టాలెంట్ ఏంటో తెలుసా? ఏడు సార్లు ఛాంపియన్
Actress Laya: ఒకప్పటి స్టార్ హీరోయిన్ లయ ఇటీవల మధ్య వెండితెరపై మెరుస్తోంది. తాజాగా ఆమె ఒక ఆసక్తికర విషయాన్ని పంచుకుంది. తనలో ఉన్న హిడెన్ టాలెంట్ని బయటపెట్టింది.
సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ లో లయ జోరు
ఒకప్పుడు టాలీవుడ్లో స్టార్ హీరోయిన్గా రాణించిన లయ ఇప్పుడు రీ ఎంట్రీ ఇచ్చి ఆకట్టుకుంటోంది. ఆ మధ్య `తమ్ముడు` చిత్రంలో మెరిసింది లయ. ఆ తర్వాత `సాంప్రదాయిని సుప్పిని సుద్దపూసని` చిత్రంలో శివాజీతో నటించి మెప్పించింది. ఇప్పుడు మరో సినిమాతో రాబోతుంది. సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ లో జోరు పెంచుతోంది. మరోవైపు సోషల్ మీడియాలోనూ యాక్టివ్గా ఉంటోంది. తనకు సంబంధించిన ఫోటోలను పంచుకుంటుంది. అప్ డేట్లు ఇస్తోంది. ఈ క్రమంలో తాజాగా ఒక ఊహించని సర్ప్రైజ్ ఇచ్చింది లయ. తనలో ఉన్న హిడెన్ టాలెంట్ని బయటపెట్టింది. తాను ఎంతటి టాలెంటో చెప్పి ఆశ్చర్యపరిచింది.
లయ చెస్లో ఛాంపియన్
లయ చిన్నప్పుడు సాధించిన ఘనతని బయటపెట్టింది. ఆమె చెస్లో ఛాంపియన్ షిప్ అట. ఏడుసార్లు విన్నర్గా నిలిచిందట. సినిమాలకే పరిమితం కాకుండా చిన్నప్పటి నుంచే చెస్పై లయకు ఎంతో ఆసక్తి ఉండేది. ఆసక్తితో పాటు కష్టపడి సాధన చేసిన ఆమె ఏడు సార్లు రాష్ట్రస్థాయి చెస్ ఛాంపియన్గా నిలిచింది. అంతేకాదు, జాతీయ స్థాయిలో కూడా పలు పతకాలు సాధించింది. అయితే పదో తరగతి తర్వాత చదువులపై దృష్టి పెట్టాల్సి రావడంతో చెస్కు దూరమైంది.
తన టాలెంట్ని బయటపెట్టిన లయ
ఇటీవల లయ తన చిన్ననాటి మధుర జ్ఞాపకాలను అభిమానులతో పంచుకుంది. 12 ఏళ్ల వయసులో విజయవాడలో నిర్వహించిన ఆంధ్రా సబ్ జూనియర్ చెస్ ఛాంపియన్షిప్లో విజేతగా నిలిచిన సందర్భంగా అప్పటి పత్రికల్లో వచ్చిన వార్తా క్లిప్పింగ్స్ను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది. చిన్నప్పటి విజయాలు జీవితాంతం గుర్తుండిపోతాయని, అలాంటి జ్ఞాపకాలు ఎప్పటికీ ఆనందాన్నిస్తాయని పేర్కొంది. అలాగే తన విజయానికి కారణమైన తల్లిదండ్రులకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలిపింది. ప్రస్తుతం ఈ పోస్ట్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. ఇందులో చిన్నగా చాలా క్యూట్గా ఉంది లయ. పైకి ఎన్నోసెంట్గా, కూల్గా ఉండే లయలో ఇంతటి టాలెంట్ ఉందా అని నెటిజన్లు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. ఆమెకి అభినందనలు తెలియజేస్తున్నారు.
లయ తెలుగు సినిమాలు
ఇదిలా ఉంటే బాలనటిగానే సినిమాల్లోకి వచ్చింది లయ. ఆమె `భద్రం కొడుకో` సినిమాలో బాలనటిగా మెరిసింది. ఆ తర్వాత స్వయంవరం చిత్రంతో హీరోయిన్గా వెండితెరకు పరిచయం అయ్యింది. `కోదండ రాముడు`, `మనోహరం`, `మనసున్న మారాజు`, `ప్రేమించు`, `రామా చిలకమ్మ`, `నాలో ఉన్న ప్రేమ`, `హనుమాన్ జంక్షన్`, `నువ్వులేక నేను లేను`, `కొండవీటి సింహాసనం`, `నీ ప్రేమకై`, `శివరామరాజు`, `దొంగరాముడు అండ్ పార్టీ`, `పెళ్లాంతో పనేంటి`, `నేను పెళ్లికి రెడీ`, `మిస్సమ్మ`, `విజయేంద్రవర్మ`, `స్వరాభిషేకం`, `అదిరిందయ్య చంద్రం`, `టాటా బీర్లా మధ్యలో లైలా` వంటి చిత్రాల్లో నటించి మెప్పించింది లయ.