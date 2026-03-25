- Monalisa Controversy: షూటింగ్లో దారుణం.. డైరెక్టర్ అసభ్యంగా తాకడంతో కన్నీళ్లు పెట్టుకున్న నటి మోనాలిసా
Monalisa Controversy: షూటింగ్లో దారుణం.. డైరెక్టర్ అసభ్యంగా తాకడంతో కన్నీళ్లు పెట్టుకున్న నటి మోనాలిసా
Monalisa Controversy: సినిమా షూటింగ్ సమయంలో ఓ డైరెక్టర్ తనతో అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడని, శరీర భాగాలను తాకుతూ నరకం చూపించాడని నటి మోనాలిసా సంచలన ఆరోపణలు చేశారు.
కుంభమేళాతో సోషల్ మీడియాలో వైరల్
2024లో జరిగిన మహా కుంభమేళాతో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయిన మోనాలిసా, ఇప్పుడు నటిగా ఎదుగుతోంది. బాలీవుడ్ డైరెక్టర్ సనోజ్ మిశ్రా తన సినిమాలో హీరోయిన్గా అవకాశం ఇచ్చి, అడ్వాన్స్ కూడా ఇచ్చారు. మొదట్లో ఇద్దరూ కలిసి పలు కార్యక్రమాల్లో కనిపించారు. కానీ, ఆ తర్వాత సనోజ్ మిశ్రా ఓ లైంగిక వేధింపుల కేసులో అరెస్ట్ అయి జైలుకు వెళ్లారు.
మోనాలిసా భవిష్యత్తు ఏంటనే ప్రశ్నలు
డైరెక్టర్ జైలుకు వెళ్లడంతో మోనాలిసా భవిష్యత్తు ఏంటనే ప్రశ్నలు తలెత్తాయి. ఈ నేపథ్యంలో, ఇటీవల ఓ ఇంటర్వ్యూలో తనకు ఎదురైన లైంగిక వేధింపుల గురించి ఆమె కన్నీళ్లతో మాట్లాడారు. "నేను సనోజ్ మిశ్రా సినిమాలో కమిట్ అయినప్పుడు, షూటింగ్ సెట్లోనే నాతో తప్పుగా ప్రవర్తించడం మొదలుపెట్టాడు" అని ఆమె చెప్పారు.
అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడు
“నా కుటుంబ సభ్యులు అక్కడే ఉన్నా, అతను అవేవీ పట్టించుకోకుండా నా శరీర భాగాలను తాకుతూ అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడు. ఇది నాకు నచ్చలేదని నేను నేరుగా అడిగితే, 'మొదటి సినిమా అంటే అలానే ఉంటుంది' అని చాలా తేలిగ్గా సమాధానమిచ్చాడు" అని చెబుతూ ఆమె కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు.
డైరెక్టర్ వేధింపులు
"మొదటి సినిమా అయితే ఏమైనా చేయొచ్చా? మొదటి సినిమా అయితే లైంగిక దాడి చేస్తారా?" అని ఆమె ఆవేశంగా ప్రశ్నించారు. డైరెక్టర్ వేధింపులు తనను మానసికంగా చాలా దెబ్బతీశాయని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ప్రస్తుతం ఆమె మాట్లాడిన ఈ వీడియో ఇంటర్నెట్లో వైరల్ అవుతోంది.
కెరీర్ను కొనసాగిస్తూ
డైరెక్టర్ జైలు జీవితం గడుపుతుండగా, మోనాలిసా మాత్రం తన కెరీర్ను కొనసాగిస్తూ వరుస సినిమాల్లో నటిస్తోంది. ఇటీవలే ఆమె నటుడు ఫర్మాన్ ఖాన్ను ప్రేమ వివాహం చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే.
