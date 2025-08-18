కోట శ్రీనివాసరావు ఫ్యామిలీలో మరో విషాదం.. ఆయన భార్య కన్నుమూత
కోట శ్రీనివాసరావు ఫ్యామిలీలో మరో విషాదం చోటు చేసుకుంది. గత నెలలోనే ఆయన కన్నుమూయగా, ఇప్పుడు ఆయన భార్య రుక్మీణి తుదిశ్వాస విడిచారు. దీంతో టాలీవుడ్లో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి.
కోట శ్రీనివాసరావు భార్య కన్నుమూత
విలక్షణ నటుడు కోట శ్రీనివాస రావు గత నెలలో కన్నుమూసిన విషయం తెలిసిందే. ఆయన కుటుంబంలో మరో విషాదం చోటు చేసుకుంది. కోట మరణించిన నెల రోజుల్లోనే ఆయన భార్య కన్నుమూయడం అత్యంత విషాదకరం. కోట శ్రీనివాసరావు భార్య రుక్మిణి సోమవారం మధ్యాహ్నం తుది శ్వాస విడిచారు. గత కొన్ని రోజులుగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నా ఆమె హైదరాబాద్లోని తన నివాసంలో కన్నుమూశారు. నెల రోజుల్లోనే కోట దంపతుల మరణం టాలీవుడ్ చిత్ర పరిశ్రమలో తీవ్ర విషాదాన్ని నింపించింది.
అనారోగ్యంతో రుక్మిణి కన్నుమూత
రుక్మిణి పలు అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతుంది. ఈ క్రమంలో ఇటీవలే ఆమె భర్త కోట శ్రీనివాసరావు కన్నుమూశారు. దీంతో ఆమె చలించిపోయింది. భర్త మరణాన్ని తట్టుకోలేకపోయింది. దీంతో ఆమె ఆరోగ్యం మరింతగా క్షీణించిందని తెలుస్తోంది. ఆమె మరణం పట్ల టాలీవుడ్ సినీ ప్రముఖులు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
నెల రోజుల్లోనే కోట ఫ్యామిలీలో రెండు విషాదాలు
ఇదిలా ఉంటే టాలీవుడ్ విలక్షణ నటుడిగా రాణించిన కోట శ్రీనివాసరావు అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతూ గత నెల జులై 13న కన్నుమూసిన విషయం తెలిసిందే. ఇంతలోనే భార్య మరణం టాలీవుడ్ని కలచివేస్తోంది. నెల రోజుల్లోనే కోట ఫ్యామిలీలో రెండు విషాదాలు చోటు చేసుకున్నాయి.
2010లో కోట శ్రీనివాసరావు కొడుకు కన్నమూత
కోట శ్రీనివాసరావు, రుక్మీణి దంపతలుకు ఒక కుమారుడు, ఇద్దరు కూతుళ్లు. కుమారుడు వెంకట ఆంజనేయ ప్రసాద్ 2010లో రోడ్డు ప్రమాదంలో కన్నుమూశారు. ఇప్పుడు ఇద్దరు కూతుళ్లు ఉన్నారు.
బ్యాంక్ ఉద్యోగం మానేసి సినిమాల్లోకి కోట
కృష్ణా జిల్లా కృష్ణాజిల్లా కంకిపాడులో 1942 జూలై 10 న జన్మించారు కోట శ్రీనివాసరావు. ఆయన తండ్రి సీతారామాంజనేయులు ఆయుర్వేద డాక్టర్. కోటను తండ్రి బాగా చదివించారు. డాక్టర్ కావాలి అనుకున్న కోటా శ్రీనివాసరావుకు డిగ్రీ అయిపోగానే బ్యాంక్ లో ప్రభుత్వ ఉద్యోగం వచ్చింది. అప్పటికే నాటకాల్లో అడుగుపెట్టిన ఆయనకు నటన తెలియడంతో ఉద్యోగానికి సెలవులు పెట్టి మరీ నాటకాలు వేసేవారు. ఇక సినిమా అవకాశాలు కూడా రావడంతో వెండితెరపై బిజీ అయ్యారు, అటు ఉద్యోగం, ఇటు సినిమాలు రెండింటిని చూసుకోలేక.. సినిమాల కోసం ప్రభుత్వ ఉద్యోగాన్నే వదిలేసుకున్నారు కోట శ్రీనివాసరావు. తెలుగు, తమిళం, హిందీ, కన్నడ, మలయాళం సినిమాల్లో ఆయన నటించారు.