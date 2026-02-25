- Home
- చిరంజీవి సినిమాతో టాప్ లోకి దూసుకెళ్లిన క్రేజీ హీరోయిన్.. నెక్స్ట్ ఛాన్స్ ఆమెదే, టాప్ 6 నటీమణులు వీళ్ళే
సినీ పరిశ్రమ ఇప్పుడు ఎంతోమంది కొత్త హీరోయిన్లను చూస్తోంది. తెలుగు, మలయాళం నుంచి వచ్చిన హీరోయిన్లు కూడా కోలీవుడ్లో టాప్ ట్రెండింగ్ తారలుగా దూసుకుపోతున్నారు.
టాప్ ట్రెండింగ్ హీరోయిన్లు వీళ్లే
తమిళ సినీ పరిశ్రమ ఇప్పుడు ఎంతోమంది కొత్త హీరోయిన్లను పరిచయం చేస్తోంది. అయితే తెలుగు, మలయాళం రాష్ట్రాల హీరోయిన్లు తమిళ సినిమాల్లో ట్రెండింగ్ హీరోయిన్లుగా రాణిస్తున్నారు. ట్రెండింగ్లో ఉన్న ఆ హీరోయిన్లు ఎవరో ఈ గ్యాలరీలో చూద్దాం. చిరంజీవి సినిమా మన శంకర వరప్రసాద్ గారు చిత్రంతో నయనతార ఈ ఏడాదిని ఘనంగా ప్రారంభించారు.
1. నయనతార
2026 సంవత్సరం తనదేనని నయనతార అంటోంది. ఎందుకంటే, ఆమె చేతిలో ఏకంగా 8 సినిమాలు ఉన్నాయి, కొన్ని విడుదలకు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. సోషల్ మీడియాలో కూడా ఫుల్ యాక్టివ్గా ఉంటుంది. ఇటీవల తమిళనాడు ప్రభుత్వ ఉత్తమ నటి అవార్డును, తన నిర్మాణ సంస్థ రౌడీ పిక్చర్స్ కోసం మరో రెండు అవార్డులను గెలుచుకుంది. కథకు ప్రాధాన్యమున్న పాత్రలనే ఎంచుకుంటూ నయన్ కెరీర్లో దూసుకెళ్తోంది.
2. సాయి పల్లవి:
'అమరన్' సినిమా విజయంతో సాయి పల్లవి పేరు మార్మోగిపోయింది. ఆమె అద్భుతమైన డ్యాన్స్, మేకప్ లేని సహజ సౌందర్యం అభిమానులను విపరీతంగా ఆకట్టుకున్నాయి. కొద్ది నెలల క్రితం తన చెల్లెలి పెళ్లిలో ఆమె వేసిన డ్యాన్స్ వీడియో సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అయింది. దీంతో తమిళంలోనే కాక, దేశవ్యాప్తంగా ఆమెకు అభిమానులు పెరిగారు.
3. రష్మిక మందన్న:
'పుష్ప 2', 'కుబేర' వంటి భారీ బడ్జెట్ చిత్రాలతో రష్మిక మందన్న విజయాలు అందుకుంది. ఇప్పుడు విజయ్ దేవరకొండతో ఆమె పెళ్లి జరగబోతోందని, నిశ్చితార్థం కూడా అయిపోయిందని సోషల్ మీడియాలో వార్తలు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. ఈ రూమర్స్తో వీరిద్దరూ ట్రెండింగ్లో నిలిచారు.
4. కీర్తి సురేష్:
కీర్తి సురేష్ 'రివాల్వర్ రీటా', 'రఘు తాత' వంటి నాయికా ప్రాధాన్యమున్న కథలను ఎంచుకుని నటిస్తోంది. ఇటీవల తమిళనాడు ప్రభుత్వ అవార్డుల కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రి చేతుల మీదుగా ఉత్తమ నటి అవార్డును అందుకుంది. ఈ విషయం ప్రస్తుతం ట్రెండింగ్లో ఉంది.
5. త్రిష:
'పొన్నియిన్ సెల్వన్' చిత్రంలో కుందవై పాత్రలో త్రిష అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. ఆ సినిమాలో ఆమె దుస్తులు, నగల అలంకరణ, అందం తమిళనాట ఒక ట్రెండ్నే సృష్టించాయి. ఇక విజయ్ సరసన 'లియో' చిత్రంలో చాలా ప్రశాంతమైన హీరోయిన్గా నటించి మాస్ ఆడియన్స్ను కూడా మెప్పించింది. త్రిష ప్రస్తుతం తెలుగులో చిరంజీవ సరసన విశ్వంభర చిత్రంలో నటిస్తోంది.