- Jr NTR: జూ.ఎన్టీఆర్ మిస్సైన పొలిటికల్ మూవీ.. బెదిరింపులు ఏ రేంజ్ లో వచ్చాయో తెలుసా ?
Jr NTR: జూ.ఎన్టీఆర్ మిస్సైన పొలిటికల్ మూవీ.. బెదిరింపులు ఏ రేంజ్ లో వచ్చాయో తెలుసా ?
జూ.ఎన్టీఆర్తో సినిమా చేయాలని పరిటాల రవి కోరినా, కెరీర్ ముఖ్యమని భావించిన కొడాలి నాని ఆ ఆఫర్ను తిరస్కరించారు. ఈ నిర్ణయం వల్ల ఆయనకు బెదిరింపులు కూడా వచ్చాయని వివి వినాయక్ వెల్లడించారు.
Jr NTR
జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కెరీర్ ప్రారంభ దశలో జరిగిన ఒక ఆసక్తికర సంఘటన గురించి దర్శకుడు వినాయక్ వెల్లడించిన విషయాలు ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారాయి. అప్పట్లో రాయలసీమలో ప్రభావవంతమైన నాయకుడిగా పేరొందిన పరిటాల రవి, తారక్తో ఒక సినిమా చేయించాలని కోరినట్టు వినాయక్ తెలిపారు. ఆ కాలంలో పరిటాల రవి మాటకు చాలా ప్రాధాన్యం ఉండేది. ఆయన అడిగిన విషయాన్ని తిరస్కరించడం చాలా అరుదు.
మనకి ఎన్టీఆర్ కెరీర్ ముఖ్యం
అయితే జూ.ఎన్టీఆర్ కెరీర్పై పూర్తిగా ఫోకస్ పెట్టిన కొడాలి నాని, ఆ ఆఫర్ను నేరుగా తిరస్కరించినట్టు సమాచారం. కథ నచ్చలేదా? లేదా సూచించిన డైరెక్టర్పై నమ్మకం లేకపోయిందా? అనే విషయం స్పష్టంగా తెలియకపోయినా, “మనకి ఎన్టీఆర్ కెరీర్ ముఖ్యం” అనే దృక్పథంతోనే నాని ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు వినాయక్ చెప్పారు.
కొడాలి నానికి బెదిరింపులు
ఈ తిరస్కరణతో పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా మారిందని వినాయక్ వివరించారు. కొడాలి నానికి బెదిరింపులు కూడా వచ్చాయని, ఆయనను చంపేస్తామనే హెచ్చరికలు ఇచ్చారని తెలిపారు. అంతేకాకుండా, ఆయన ఒంటరిగా తిరిగే ప్రదేశాలు, వాకింగ్ చేసే ప్రాంతాలపై కూడా గమనింపు పెట్టినట్టు సమాచారం. అయినప్పటికీ, కొడాలి నాని ఆ బెదిరింపులను పట్టించుకోకుండా తన నిర్ణయానికి కట్టుబడి ఉన్నారని పేర్కొన్నారు.
శ్రీరాములయ్య తరహాలో
పరిటాల రవి జూ.ఎన్టీఆర్తో చేయాలనుకున్న సినిమా, శ్రీరాములయ్య తరహాలో ఒక పొలిటికల్ బ్యాక్డ్రాప్ మూవీ అయి ఉండొచ్చని వినాయక్ అభిప్రాయపడ్డారు. రాయలసీమ ఫ్యాక్షన్ రాజకీయాలు, ప్రతీకారం వంటి అంశాలతో ఉండే కథ కావచ్చని ఆయన సూచించారు. అయితే ఈ ప్రాజెక్ట్ ఆరంభ దశలోనే ఆగిపోయింది.
కీలక నిర్ణయం
మొత్తానికి, జూ.ఎన్టీఆర్ కెరీర్ ప్రారంభంలో వచ్చిన ఈ ఆఫర్ను తిరస్కరించడం, తరువాత ఆయన కెరీర్ ఎలా మారిందనే దృష్ట్యా ఒక కీలక నిర్ణయంగా భావిస్తున్నారు. ఆ సమయంలో తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం తారక్ను వేరే దిశలో తీసుకెళ్లిందని సినీ వర్గాల్లో చర్చ జరుగుతోంది.