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- Keerthy Suresh: ఫ్లైట్లో కీర్తి సురేష్కు చేదు అనుభవం.. భర్త ఆంటోనీ ఎంట్రీతో సీన్ రివర్స్!
Keerthy Suresh: ఫ్లైట్లో కీర్తి సురేష్కు చేదు అనుభవం.. భర్త ఆంటోనీ ఎంట్రీతో సీన్ రివర్స్!
కీర్తి సురేష్ తన భర్త ఆంటోనీ తట్టిల్తో కలిసి మిలాన్ నుంచి ఇండియాకు ఫ్లైట్లో వస్తుండగా ఒక చేదు అనుభవం ఎదురైంది. పీకల దాకా మందు కొట్టిన ఒక వ్యక్తి సెల్ఫీ కావాలంటూ ఆమెను ఇబ్బంది పెట్టాడు. ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో తెలుసా?
Keerthy Suresh
పబ్లిక్ ప్లేసుల్లో కొందరు అభిమానులు చేసే పనులు సెలబ్రిటీలకు ఎంత చిరాకు తెప్పిస్తాయో కీర్తి సురేష్ రీసెంట్గా బయటపెట్టింది. ఫ్లైట్లో తనకు ఎదురైన ఒక చేదు అనుభవాన్ని ఆమె ఓ ఇంటర్వ్యూలో పంచుకుంది. ఇప్పుడు ఈ కామెంట్స్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
ఫ్లైట్ ఇన్సిడెంట్
సినిమాల్లో సక్సెస్ఫుల్గా దూసుకుపోతున్న కీర్తి సురేష్, ఇప్పుడు ఓటీటీలోనూ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుంటోంది. రీసెంట్గా 'డొరొతీ' సినిమాతో మెప్పించిన ఆమె, బాలీవుడ్ నటి రాధికా ఆప్టేతో కలిసి 'అక్క' అనే క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్లో నటించింది. అక్టోబర్ 30 నుంచి నెట్ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న ఈ సిరీస్ ప్రమోషన్స్లోనే కీర్తి తన ఫ్లైట్ ఇన్సిడెంట్ను బయటపెట్టింది.
మిలాన్ నుంచి ఇండియాకు
కీర్తి సురేష్ తన భర్త ఆంటోనీ తట్టిల్తో కలిసి మిలాన్ నుంచి ఇండియాకు ఫ్లైట్లో వస్తున్నప్పుడు ఈ ఘటన జరిగింది. విమానంలో ఒక వ్యక్తి కీర్తి దగ్గరకు వచ్చి సెల్ఫీ కావాలని పట్టుబట్టాడు. అతను ఫుల్లుగా మందు కొట్టి ఉండటంతో కనీసం సరిగ్గా నిలబడలేకపోతున్నాడట.
ఫొటో ఇవ్వాలా వద్దా అనేది నా ఇష్టం
"ఆ వ్యక్తి నా దగ్గరకు వచ్చి సెల్ఫీ కావాలని ఇబ్బంది పెట్టాడు. మందు మత్తులో కనీసం నిలబడలేకపోతున్నాడు. కాసేపు ఆగమని నేను చాలా కూల్గా చెప్పాను. కానీ అతను వినకుండా వెంటనే ఫొటో కావాలని గొడవ చేశాడు. ఫొటో ఇవ్వాలా వద్దా అనేది నా ఇష్టం అని అతనికి తేల్చి చెప్పేశాను" అని కీర్తి వివరించింది.
ఫ్లైట్ సిబ్బందికి ఫిర్యాదు
కీర్తి మాటలకు ఆ వ్యక్తి వినకపోవడంతో ఆమె భర్త ఆంటోనీ మధ్యలో కలగజేసుకుని అతన్ని ఆపే ప్రయత్నం చేశాడు. అయినా పరిస్థితి మారకపోవడంతో కీర్తి ఫ్లైట్ సిబ్బందికి ఫిర్యాదు చేయాల్సి వచ్చింది. అభిమానులు చూపించే ప్రేమను తాను ఎప్పుడూ గౌరవిస్తానని, కానీ అభిమానం పేరుతో వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛకు భంగం కలిగిస్తే మాత్రం ఊరుకోనని కీర్తి స్పష్టం చేసింది.
అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో
కీర్తి చేతిలో ఇప్పుడు చాలా పెద్ద ప్రాజెక్టులే ఉన్నాయి. అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో వెంకటేష్తో కలిసి ఒక సినిమా చేస్తోంది. అలాగే విజయ్ దేవరకొండ హీరోగా వస్తున్న 'రౌడీ జనార్దన్' అనే పాన్ ఇండియా మూవీలో కూడా కీర్తి నటిస్తోంది. ఈ బిజీ షెడ్యూల్ మధ్యలో ఫ్లైట్ ఇన్సిడెంట్పై ఆమె చేసిన కామెంట్స్ ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్గా మారాయి.