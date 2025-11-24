- Home
తెలుగులో రూపొందిన ఒక అద్భుత చిత్రంతో క్రేజీ హీరోయిన్ కి జాతీయ అవార్డు దక్కింది. సినిమా సంచలన విజయం సాధించింది. ఆ మూవీ తర్వాత ఎవరూ తనకి అవకాశాలు ఇవ్వలేదని ఆమె అంటోంది. ఇంతకీ ఆ హీరోయిన్ ఎవరో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
Image Credit : Asianet News
ఉత్తమ నటిగా జాతీయ అవార్డు
'మహానటి'లో కీర్తి సురేష్ కథానాయికగా నటించారు. నాగ్ అశ్విన్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో కీర్తి నటి సావిత్రిగా కనిపించారు. ఈ సినిమా కీర్తికి ఉత్తమ నటిగా జాతీయ అవార్డును తెచ్చిపెట్టింది.
Image Credit : X
'మహానటి' తర్వాత ఆరు నెలలు..
'మహానటి' తర్వాత ఆరు నెలలు ఏ సినిమా అవకాశం రాలేదని కీర్తి సురేష్ చెప్పారు. "ఆ సమయంలో ఎవరూ కథ చెప్పలేదు. నేను తప్పు చేయలేదు, కాబట్టి నిరాశ చెందలేదు" అని కీర్తి అన్నారు.
Image Credit : Think Music India Instagram
కీర్తి కెరీర్లో మైలురాయి
'మహానటి'లో దుల్కర్ సల్మాన్, సమంత, విజయ్ దేవరకొండ కూడా నటించారు. ఈ సినిమా కీర్తి కెరీర్లో మైలురాయి. ప్రస్తుతం కీర్తి 'రివాల్వర్ రీటా' అనే కొత్త సినిమాలో నటిస్తున్నారు.
Image Credit : Think Music India Instagram
కొత్త అనుభూతి
యాక్షన్, కామెడీ కలగలిపిన ఈ ట్రైలర్ కొత్త అనుభూతిని ఇస్తుందని అంచనా. 'రివాల్వర్ రీటా' ఈ ఏడాది మోస్ట్ అవైటెడ్ చిత్రాలలో ఒకటిగా నిలుస్తుందని సినీ ప్రియులు భావిస్తున్నారు.
