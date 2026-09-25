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- Pawan Kalyan: ముక్క లేకుంటే ముద్ద దిగదు.. పవన్ కళ్యాణ్ కు క్లాస్ పీకిన చిరంజీవి, పవర్ స్టార్ జీవితాన్ని మార్చిన మాట ఏదో తెలుసా?
Pawan Kalyan: ముక్క లేకుంటే ముద్ద దిగదు.. పవన్ కళ్యాణ్ కు క్లాస్ పీకిన చిరంజీవి, పవర్ స్టార్ జీవితాన్ని మార్చిన మాట ఏదో తెలుసా?
Pawan Kalyan: అన్న చిరంజీవి అంటే పవన్ కళ్యాణ్ కు ప్రాణం. ఆయన జీవితంపై మెగాస్టార్ ప్రభావం ఎంతగానో ఉంది. ఒకప్పుడు బాధ్యత లేకుండా ఉన్న తనకు చిరంజీవి దారి చూపించారట. భోజనం విషయంలో చిరంజీవి చెప్పిన ఒక్క మాట పవన్ కళ్యాణ్ జీవితాన్నే ఎలా మార్చేసిందో తెలుసా?
పవన్ కళ్యాణ్ పై చిరంజీవి ప్రభావం..
జనసేన అధినేత, ప్రముఖ నటుడు పవన్ కళ్యాణ్ జీవితంలో ఆయన అన్నయ్య, మెగాస్టార్ చిరంజీవి ప్రభావం ఎంతగా ఉందో అందరికీ తెలిసిందే. కేవలం నటనలోనే కాకుండా, వ్యక్తిగత జీవితంలోనూ, ఆలోచనా దృక్పథంలోనూ మార్పు తీసుకురావడంలో చిరంజీవి పవన్ కళ్యాణ్కు ఒక మార్గదర్శిగా నిలిచారు. గతంలో జరిగిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో పవన్ కళ్యాణ్ ఈ విషయాన్ని వెల్లడించారు. తన టీనేజ్ రోజుల్లో జరిగిన ఒక ఆసక్తికరమైన, ఎమోషనల్ సంఘటనను పవన్ కళ్యాణ్ పంచుకున్నారు.
ముక్క లేక పోతే ముద్ద దిగదు..
పవన్ కళ్యాణ్ తన చిన్నతనంలో అంటే.. దాదాపు 16 లేదా 17 ఏళ్ల వయస్సు ఉన్నప్పుడు భోజనం విషయంలో చాలా పట్టింపుగా ఉండేవారు. ముఖ్యంగా తనకు భోజనంలో నాన్ వెజ్ (మాంసాహారం) లేకపోతే తినేవారు కాదట. నాన్ వెజ్ వండకపోతే ఆయనకు చాలా కోపం వచ్చేదట. ఈ విషయాన్ని పవన్ కళ్యాన్ స్వయంగా చెప్పారు. ఇంట్లో నాన్ వెజ్ వండని రోజుల్లో, తనకు ఎంతో కోపం వచ్చేదని, అన్నయ్య చిరంజీవి ఇంట్లో లేని సమయంలో ఆ కోపంతో ఇంట్లో వాళ్లమీద అరిచేవాడినని పవన్ అన్నారు.
పవన్ కళ్యాణ్ కు క్లాస్ పీకిన చిరంజీవి..
తమ్ముడి ప్రవర్తనను గమనించిన చిరంజీవి, ఆయనపై అస్సలు కోపడలేదు.. తిట్టలేదు కూడా. బదులుగా, చాలా శాంతంగా పవన్ కళ్యాణ్ను దగ్గరకు పిలిచి ఒక గొప్ప సత్యాన్ని బోధించారు. "మనకు ఈరోజు ఇంత తినడానికి తిండి ఉంది రా.. కానీ బయట సమాజంలో కనీసం ఒక్క పూట కూడా తిండి లేనివాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నారు. ఒకసారి బయట ప్రపంచాన్ని చూడు, వాళ్ళ పరిస్థితిని అర్థం చేసుకో" అని చాలా ఆప్యాయంగా చెప్పారు. ఆ మాటలు పవర్ స్టార్ పై చాలా ప్రభావం చూపించాయి. అప్పటి నుంచి పవన్ కళ్యణ్ లో మార్పు వచ్చింది.
పవన్ కళ్యాణ్ జీవితంలో వచ్చిన మార్పు
అన్నయ్య చెప్పిన ఆ ఒక్క మాట 16-17 ఏళ్ల వయస్సులో ఉన్న పవన్ కళ్యాణ్ మనస్సుపై గట్టి ప్రభావాన్ని చూపించింది. సమాజంలో ఉన్న పేదరికాన్ని, ఇబ్బందులను, ఇతరుల బాధలను అర్థం చేసుకునేలా ఆ మాటలు ఆయన ఆలోచనా విధానాన్ని పూర్తిగా మార్చివేశాయి. కేవలం తిండి పట్ల ఉన్న పట్టింపులు పోవడమే కాకుండా, ఎదుటివారి కష్టాలను గుర్తించే సున్నితమై ఆలోచన విధానం ఆయనలో పెరిగింది.
స్టార్ హీరో.. నాయకుడిగా సత్తా చాటిన పవన్ కళ్యాణ్..
ఈ ఒక్క విషయమే కాదు.. చిన్నతనం నుంచి అన్నయ్య చిరంజీవి నేర్పిన జీవిత పాఠాలు పవన్ కళ్యాణ్ను తీర్చి దిద్దాయి. తర్వాతి కాలంలో పవన్ స్టార్ గా, ప్రజా నాయకుడిగా, సమాజం పట్ల బాధ్యత కలిగిన వ్యక్తిగా తీర్చిదిద్దడానికి ఉపయోగపడ్డాయి. అందుకే అన్న చిరంజీవి అంటే పవన్ కు ప్రాణం. చిరంజీవిపై తనకున్న గౌరవం, మర్యాదలు ప్రతీసారి ఏదో రకంగా చూపిస్తూనే ఉంటాడు పవన్. ఆంధ్రప్రదేశ్ డిప్యూటీ సీఎం గా బిజీగా ఉంటూనే.. తన పెండింగ్ సినిమాలను కంప్లీట్ చేశాడు పవన్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్.