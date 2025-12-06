- Home
- Entertainment
- Kartik Aaryan: చెల్లి పెళ్లి వేడుకలో హంగామా చేసిన యంగ్ హీరో, సందడి మొత్తం అతడిదే.. వైరల్ ఫోటోస్
Kartik Aaryan: చెల్లి పెళ్లి వేడుకలో హంగామా చేసిన యంగ్ హీరో, సందడి మొత్తం అతడిదే.. వైరల్ ఫోటోస్
కార్తీక్ ఆర్యన్ తన చెల్లి కృతిక పెళ్లి వేడుకలో సందడి చేశారు. కార్తీక్ ఆర్యన్ సోదరి పెళ్లి వేడుక ఎంతో సందడిగా జరిగింది. తన సోదరితో భావోద్వేగభరితమైన, అద్భుతమైన క్షణాలను ఆస్వాదించాడు.
కార్తీక్ ఆర్యన్ సోదరి
కార్తీక్ ఆర్యన్ తన సోదరి కృతిక తివారీ పెళ్లిలోని భావోద్వేగ, సరదా క్షణాలను పంచుకున్నాడు. వారి అనుబంధాన్ని చూపించే ఈ వీడియో ఆన్లైన్లో వెంటనే పాపులర్ అయింది.
కృతిక తివారీ పెళ్లి
పెళ్లి వేడుకల్లోని తాజా వీడియో ఒక ముఖ్యమైన సంప్రదాయాన్ని చూపించింది. వధువు వెన్యూ వద్దకు వస్తుండగా కార్తీక్ ఫూలోం కీ చాదర్ పట్టుకుని ముందుకు రావడం వారి అనుబంధాన్ని తెలియజేసింది.
ఎమోషనల్ గా కనిపించిన కార్తీక్ ఆర్యన్
కార్తీక్, కృతిక కలిసి డ్యాన్స్ చేస్తూ, నవ్వుతూ, కౌగిలించుకున్నారు. వారిద్దరూ సంతోషంగా, భావోద్వేగంగా కనిపించారని అభిమానులు అన్నారు.
పెళ్లి వేడుకలో సంతోషంగా డ్యాన్స్
అన్నా చెల్లెలి ఇద్దరూ పెళ్లి వేడుకలో సంతోషంగా డ్యాన్స్ చేశారు. కృతిక లేత గులాబీ రంగు లెహంగా ధరించగా, కార్తీక్ ఐవరీ కుర్తా-పైజామాలో కనిపించాడు. ఇది అందరినీ ఆకట్టుకుంది.
కార్తీక్ ఆర్యన్ హంగామా
ఈ వీడియోకి కార్తీక్ తన సినిమా 'సోను కే టిటు కీ స్వీటీ'లోని 'తేరా యార్ హూన్ మెయిన్' పాటను ఉపయోగించాడు. ఇది స్నేహాన్ని, అనుబంధాన్ని గుర్తుచేసింది. పెళ్లి వేడుక వీడియో వీడియోను కూడా పంచుకున్నాడు.
పెళ్లి వేడుకలో బంధువుల సందడి
కృతిక, విశాల్ బుధ్వానీ పెళ్లిలో సాంప్రదాయబద్ధంగా బంతి పువ్వులను వాడారు. కార్తీక్ భోజ్పురి పాట 'లాలిపాప్ లగేలు'కి డ్యాన్స్ చేసి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచాడు. ఈ క్లిప్స్ వైరల్ అయ్యాయి.