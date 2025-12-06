Radha Daughter: చిరంజీవి హీరోయిన్ కూతురు, గుర్తుపట్టలేనంతగా ఎలా మారిపోయిందో చూడండి
Radha Daughter: నటి రాధ కూతురా ఈమె అని అడిగేంతగా గుర్తుపట్టలేనంతగా మారిపోయిన తులసి నాయర్కు ఏమైంది? ఎందుకిలా మారిపోయిందో చూద్దాం. నటి రాధా కూతురు కొన్ని చిత్రాల్లో హీరోయిన్ గా నటించింది.
తులసి నాయర్ బరువు
ఒకప్పుడు స్టార్ హీరోయిన్గా వెలిగిన నటి రాధ. ఒకానొక టైంలో ఆమె సినిమా, పాట లేకుండా ఏ ఫంక్షన్ ఉండేది కాదంటే అతిశయోక్తి కాదు. నటి రాధా చిరంజీవికి బాగా కలిసి వచ్చిన హీరోయిన్. చిరంజీవితో ఎన్నో సూపర్ హిట్ చిత్రాల్లో నటించింది.
హీరోయిన్ రాధా సంతానం
ఆమెకు విఘ్నేష్ నాయర్ అనే కొడుకు, కార్తీక నాయర్, తులసి నాయర్ అనే ఇద్దరు కూతుళ్లు ఉన్నారు. వీరిలో కార్తీక, తులసి ఇద్దరూ సినిమాల్లో నటించారు. కార్తీక నాయర్ 'కో' సినిమాతో ఎంట్రీ ఇచ్చి, 'అన్నక్కొడి', 'పురంపోక్కు ఎన్గిర పొదువుడమై' వంటి చిత్రాల్లో నటించారు. కన్నడ, మలయాళం, తెలుగు భాషల్లో కూడా కొన్ని సినిమాలు చేశారు.
గుర్తుపట్టలేనంతగా మారిన నటి రాధ కూతురు
అలాగే తులసి నాయర్ కూడా 'కడల్', 'యాన్' అనే 2 సినిమాల్లో నటించారు. ఈ చిత్రాలు 2013, 2014లో విడుదలయ్యాయి. ఆ తర్వాత తులసి ఏ సినిమాలోనూ నటించలేదు. ఈ రెండు చిత్రాలకు పెద్దగా ఆదరణ లభించలేదు. దీంతో సినిమా అవకాశాలు రాలేదు. బరువు కూడా పెరిగినట్లు చెబుతున్నారు. అవును, తులసి నాయర్ లేటెస్ట్ ఫోటో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. అందులో ఆమె అధిక బరువుతో కనిపిస్తున్నారు.
తులసి నాయర్
గత నవంబర్ 27న నటి రాధ తల్లి సరసమ్మ, అంటే తులసి నాయర్ అమ్మమ్మ, వృద్ధాప్యంతో మరణించారు. ఆమె అంత్యక్రియలకు తులసి నాయర్ హాజరయ్యారు. అప్పుడు తీసిన ఫోటోనే వైరల్ అవుతోంది. అందులో ఆమె బరువు పెరిగినట్లు కనిపించారు. తెల్లటి దుస్తుల్లో విచారంగా ఉన్నారు. ఈ ఫోటోను షేర్ చేస్తూ, ఎంత డబ్బున్నా ఆరోగ్యం విషయంలో ఇంత అజాగ్రత్తగా ఎలా ఉంటారని ఒకరు కామెంట్ చేశారు.