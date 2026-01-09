17 ఏళ్ళ అమ్మాయితో స్టార్ హీరో డేటింగ్ ? ఒకే హోటల్ లో బస చేశారా..
కార్తీక్ ఆర్యన్ ఈ మధ్య తన వ్యక్తిగత జీవితం వల్ల వార్తల్లో నిలుస్తున్నాడు. అతని పేరు 17 ఏళ్ల కరీనా కుబిలియుటేతో ముడిపడి ఉంది. దీనిపై నెటిజన్లు అతన్ని ట్రోల్ చేస్తున్నారు.
గోవాలో కార్తీక్, కరీనా ఒకే హోటల్లో బస చేశారు
35 ఏళ్ల కార్తీక్, 17 ఏళ్ల కరీనా గోవా వెకేషన్ ఫోటోలు వైరల్ అయ్యాక, వారిద్దరూ డేటింగ్లో ఉన్నారని వార్తలొచ్చాయి. ఇప్పుడు గోవాలో ఇద్దరూ ఒకే హోటల్లో బస చేశారని తెలిసింది.
జనవరి మొదటి వారంలో గోవాకు వెళ్లిన కార్తీక్-కరీనా
జనవరి మొదటి వారంలో కార్తీక్, కరీనా గోవా వెళ్లారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్ ప్రకారం, ఇద్దరూ గోవాలోని సెయింట్ రెగిస్ హోటల్లో ఒకే సమయంలో బస చేశారు.
కార్తీక్, కరీనా హోటల్లో రూమ్ కూడా షేర్ చేసుకున్నారా?
అదే రిపోర్ట్లో మరో సోర్స్ ప్రకారం, "ఇద్దరూ హోటల్లో వేర్వేరు గదుల్లో ఉన్నారు." ఈ విషయంపై హోటల్ మేనేజ్మెంట్ను సంప్రదించగా, ప్రైవసీ రూల్స్ కారణంగా వారు స్పందించడానికి నిరాకరించారు.
కరీనా కుబిలియుటేను ఫాలో అయిన కార్తీక్ ఆర్యన్
జనవరిలో కార్తీక్, కరీనా ఇన్స్టాగ్రామ్లో గోవా బీచ్ ఫోటోలు పెట్టారు. లొకేషన్, టవల్స్ ఒకేలా ఉండటంతో ఎఫైర్ వార్తలు మొదలయ్యాయి. అప్పుడు కార్తీక్ కరీనాను ఫాలో అవుతున్నాడు, కానీ వివాదం తర్వాత అన్ఫాలో చేశాడు.
నాకు కార్తీక్ తెలియదు
17 ఏళ్ల కరీనాతో పేరు ముడిపడటంతో కార్తీక్ను ట్రోల్ చేయగా, ఆమె స్పందించింది. తాను కార్తీక్ గర్ల్ఫ్రెండ్ కాదని సోషల్ మీడియాలో చెప్పింది. తన ఇన్స్టా బయోలో, "నాకు కార్తీక్ తెలియదు. నేను అతని గర్ల్ఫ్రెండ్ కాదు. ఫ్యామిలీ వెకేషన్లో ఉన్నాను" అని రాసింది.