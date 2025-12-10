- Home
Karthi ‘Annagaru Vostaru’ : కార్తీ నటించిన 'అన్నగారు వస్తారు' సినిమా డిసెంబర్ 12న విడుదల కావాల్సి ఉండగా, అనుకున్న ప్రకారం రిలీజ్ చేయడంలో సమస్యలు తలెత్తాయి.
కార్తీ నటించిన అన్నగారు వస్తారు
ఈ ఏడాది ముగియడానికి ఇంకా 20 రోజులు మాత్రమే ఉండగా, ఇప్పటివరకు కార్తీ నటించిన ఒక్క సినిమా కూడా విడుదల కాలేదు. డిసెంబర్ 12న 'వా వాతియార్' రిలీజ్ కావాల్సి ఉంది. ఈ చిత్రాన్ని తెలుగులో ‘అన్నగారు వస్తారు’ అనే టైటిల్ తో రిలీజ్ చేస్తున్నారు. కానీ, దీనికి చెన్నై హైకోర్టు బ్రేక్ వేసింది. ఆ వివరాలు పూర్తిగా చూద్దాం.
నలన్ కుమారస్వామి దర్శకత్వంలో..
డైరెక్టర్ నలన్ కుమారస్వామి దర్శకత్వంలో కార్తీ హీరోగా వస్తున్న సినిమా 'వా వాతియార్'. ఈ సినిమా పూర్తిగా ఎంజీఆర్ సినిమా డైలాగులతో రూపొందింది. ఈ చిత్రంలో ఎంజీఆర్ కు సంబంధించిన సన్నివేశాలు ఉంటాయని అంచనా. జ్ఞానవేల్ రాజా స్టూడియో గ్రీన్ సంస్థ నిర్మించిన ఈ సినిమాకు సంతోష్ నారాయణన్ సంగీతం అందించారు.
పలుమార్లు రిలీజ్ వాయిదా
ఈ సినిమాలో కార్తీతో పాటు కృతి శెట్టి, సత్యరాజ్, రాజ్కిరణ్, ఆనందరాజ్, కరుణాకరన్ లాంటి చాలా మంది ప్రముఖులు నటించారు. కృతి శెట్టికి ఇది మొదటి తమిళ సినిమా. గత 2 ఏళ్లుగా తీస్తున్న ఈ సినిమాను మొదట పొంగల్ కు రిలీజ్ చేయాలనుకున్నారు. కానీ కుదరలేదు. ఆ తర్వాత డిసెంబర్ 5న విడుదల కావాల్సి ఉన్నా, అప్పుడు కూడా రిలీజ్ కాలేదు.
'అన్నగారు వస్తారు'పై కోర్టులో పిటిషన్
తర్వాత డిసెంబర్ 12న విడుదల చేస్తామని అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఈ క్రమంలోనే సినిమా విడుదలను ఆపాలని చెన్నై హైకోర్టు ఆదేశించింది. నిర్మాత జ్ఞానవేల్ రాజా, అర్జున్ లాల్ సుందర్ దాస్ నుంచి రూ.21.78 కోట్లు అప్పుగా తీసుకుని తిరిగి చెల్లించలేదు. ఆ డబ్బు చెల్లించే వరకు సినిమాపై నిషేధం విధించాలని లాల్ సుందర్ కోర్టులో పిటిషన్ వేశారు.
అన్నగారు వస్తారా ? రారా ?
ఈ పిటిషన్ను విచారించిన హైకోర్టు, రూ.21.78 కోట్లు చెల్లించే వరకు సినిమా విడుదలను నిలిపివేయాలని ఆదేశించింది. దీంతో డిసెంబర్ 12న సినిమా విడుదల కావడం కష్టమే. ప్రకటించినట్లు రిలీజ్ అవుతుందా లేదా మళ్లీ వాయిదా పడుతుందా చూడాలి. ఒకవేళ వాయిదా పడితే క్రిస్మస్ పండుగకు విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది.