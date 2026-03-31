Kareena Kapoor: రాహుల్ గాంధీ ప్రధాని కావాలి, ఆయనతో నేను డేటింగ్ చేయాలి.. కోరిక బయటపెట్టిన స్టార్ హీరోయిన్
కాంగ్రెస్ నేత రాహుల్ గాంధీతో డేటింగ్ చేయాలని ఉందని బాలీవుడ్ నటి కరీనా కపూర్ చేసిన కామెంట్స్ ఇప్పుడు దుమారం రేపుతున్నాయి. నెట్టింట రచ్చ చేస్తున్నాయి.
కరీనా కపూర్ని డాటర్ అని పిలిచిన సైఫ్ అలీ ఖాన్
సైఫ్ అలీ ఖాన్ మొదటి పెళ్లికి కరీనా వెళ్లారు. అప్పుడు సైఫ్ ఆమెను 'కూతురు' అని పిలిచారట. కానీ విధి విచిత్రం. ఆ తర్వాత కరీనానే సైఫ్ రెండో భార్య అయ్యింది. వీరికి ఇద్దరు పిల్లలు. ప్రస్తుతం వీరిద్దరూ సంతోషంగా వైవాహిక జీవితం గడుపుతున్నారు.
రాహుల్ గాంధీతో డేట్ చేయాలనుకున్న కరీనా కపూర్
ఈ టైంలో కరీనా కపూర్కు సంబంధించిన ఓ పాత వీడియో సోషల్ మీడియాలో మళ్లీ చక్కర్లు కొడుతోంది. ఒకప్పుడు 'మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచిలర్'గా పేరున్న కాంగ్రెస్ నేత రాహుల్ గాంధీతో డేటింగ్ చేయాలని ఆమె తన ఆసక్తిని వెల్లడించారు. కానీ ఆ కోరిక ఇప్పటికీ తీరలేదట!
కరీనా కపూర్ రాజకీయాలపై ఆసక్తి
రాహుల్ గాంధీతో అందుకే డేటింగ్ చేయాలనుకున్నా-కరీనా కపూర్
దేశ ప్రధానిగా రాహుల్ని చూడాలనుకుంటున్నా-కరీనా కపూర్
సైఫ్ అలీ ఖాన్ని రెండో పెళ్లి చేసుకున్న కరీనా కపూర్
కరీనా కపూర్ 2012లో నటుడు సైఫ్ అలీ ఖాన్ను పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఈ జంటకు తైమూర్, జహంగీర్ అనే ఇద్దరు కొడుకులు ఉన్నారు. ప్రస్తుతం కరీనా వయసు 45 ఏళ్లు, సైఫ్ వయసు 55 ఏళ్లు. కరీనా కంటే ముందు సైఫ్ 1991లో నటి అమృతా సింగ్ను పెళ్లి చేసుకుని, 2004లో విడాకులు తీసుకున్నారు. వారికి కూడా ఇద్దరు పిల్లలు. సారా అలీ ఖాన్ ఆయన కూతురే.