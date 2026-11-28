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- IFFI: అంతర్జాతీయ వేదికపై సత్తా చాటిన రిషబ్ శెట్టి.. ఇఫీలో మరోసారి కాంతార హీరో హవా
IFFI: అంతర్జాతీయ వేదికపై సత్తా చాటిన రిషబ్ శెట్టి.. ఇఫీలో మరోసారి కాంతార హీరో హవా
IFFI: గోవాలో జరుగుతున్న 57వ భారతీయ అంతర్జాతీయ చలనచిత్రోత్సవం (ఇఫీ) ముగింపు వేడుకకు రిషబ్ శెట్టికి ప్రత్యేక ఆహ్వానం అందింది. ముఖ్య అతిథిగా హాజరుకానున్న రిషబ్ శెట్టి గురించి పూర్తి వివరాలు ఏంటంటే?
ప్రత్యేక ఆహ్వానం
గోవాలో జరుగుతున్న 57వ భారతీయ అంతర్జాతీయ చలనచిత్రోత్సవం (ఇఫీ) ముగింపు వేడుకకు ప్రముఖ నటుడు, దర్శకుడు రిషబ్ శెట్టికి ప్రత్యేక ఆహ్వానం అందింది. నవంబర్ 28న జరగనున్న భారీ ముగింపు కార్యక్రమంలో ఆయన ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొ న్నారు.
కన్నడ సినిమాకు గర్వకారణం
విశేషమేమిటంటే, గత ఏడాది కూడా ముగింపు వేడుకలో రిషబ్ శెట్టి పాల్గొన్నారు. ఈ ఏడాది కూడా ప్రతిష్టాత్మక చలనచిత్రోత్సవ వేదికను అలంకరించడం కన్నడ సినిమాకు గర్వకారణమని అభిమానులు ఎంతో సంతోషిస్తున్నారు.
పనోరమా విభాగంలో ప్రదర్శన
‘కాంతార’ సినిమాతో ప్రపంచ స్థాయిలో కన్నడ సినిమా కీర్తి పతాకను ఎగురవేసిన రిషబ్ శెట్టి, భారతీయ చిత్రసీమలో ప్రముఖ సాధకుడిగా గుర్తింపు పొందారు. ఈసారి ఈ చలనచిత్రోత్సవంలో ఇండియన్ పనోరమా విభాగంలో ‘కాంతార 1’ ప్రదర్శితమైంది.
ముగింపు వేడుకలో..
ముగింపు వేడుకలో రిషబ్ శెట్టితో పాటు భారతీయ, అంతర్జాతీయ చలనచిత్ర రంగానికి చెందిన పలువురు ప్రముఖులు, కేంద్ర మంత్రులు, జ్యూరీ సభ్యులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా చలనచిత్రోత్సవంలో వివిధ విభాగాల్లో విజేతలుగా నిలిచిన సినిమాలకు ప్రతిష్టాత్మక గోల్డెన్ పీకాక్, సిల్వర్ పీకాక్ అవార్డులను ప్రదానం చేస్తారు.