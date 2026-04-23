- Home
- Entertainment
Kamal Haasan: విచిత్ర సోదరులులోని పాట వెనుక కథ.. కమల్ రిక్వెస్ట్ తో ఎంజీఆర్ సినిమా నుంచి లేపిన ఇళయరాజా
Kamal Haasan: కమల్ హాసన్ నటించిన 'అపూర్వ సోదరులు' సినిమాలోని 'పుదు మాప్పిళ్ళైక్కు నల్ల యోగమడా'(తెలుగులో బుజ్జి పెళ్లి కొడుక్కి) పాట ఇప్పటికీ అలరిస్తుంది. ఆ పాట వెనుక ఇళయరాజా మ్యాజిక్, కమల్ స్పెషల్ రిక్వెస్ట్ గురించి తెలుసుకుందాం.
విచిత్ర సోదరులో హైలైట్గా బుజ్జి పెళ్లి కొడుక్కి పాట
కమల్ హాసన్ నటించిన 'అపూర్వ సహోదరర్గళ్' (తెలుగులో విచిత్ర సోదరులు) సినిమాలోని 'పుదు మాప్పిళ్ళైక్కు'(తెలుగులో- బుజ్జిపెళ్లి కొడుక్కి) పాట ఇప్పటికీ చాలామంది ఫేవరెట్ లిస్ట్లో ఉంటుంది. 1989లో విడుదలైన ఈ సినిమా తమిళ సినీ చరిత్రలో ఓ మైలురాయిగా నిలిచింది.
బుజ్జిపెళ్లి కొడుక్కి పాట వెనుక కథ
ఈ సినిమాలో కమల్ హాసన్ ద్విపాత్రాభినయం చేశారు. అందులో పొట్టి పాత్ర అయిన అప్పు అన్నయ్య 'రాజా' కోసం 'పుదు మాప్పిళ్ళైక్కు నల్ల యోగమడా'(బుజ్జి పెళ్లి కొడుక్కి) పాటను చిత్రీకరించారు. ఈ పాట తయారైన విధానం వెనుక ఓ ఆసక్తికరమైన కథ ఉంది. సాధారణంగా సంగీత దర్శకులు ట్యూన్ కంపోజ్ చేసేటప్పుడు రకరకాల స్ఫూర్తిని పొందుతారు.
ఇళయరాజాకి కమల్ రిక్వెస్ట్
ఎంజీఆర్ పాట నుంచి స్ఫూర్తి
ఇళయరాజా ఆ పాత పాటలోని రిథమ్, ట్యూన్ను స్ఫూర్తిగా తీసుకుని, దానికి ఆధునిక హంగులతో సరికొత్త రూపాన్ని ఇచ్చారు. MGR పాటలోని అదే టెంపోతో, కానీ పూర్తిగా కొత్త మ్యూజిక్ అరేంజ్మెంట్స్తో 'పుదు మాప్పిళ్ళైక్కు నల్ల యోగమడా' ట్యూన్ను సృష్టించారు.