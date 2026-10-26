- Home
- Entertainment
- Krishnam Raju: కృష్ణంరాజుని ఒరేయ్ అని పిలిచే ఏకైక సూపర్ స్టార్ ఎవరో తెలుసా? ఆ విషయం తెలిసి మతిపోయింది
Krishnam Raju: కృష్ణంరాజుని ఒరేయ్ అని పిలిచే ఏకైక సూపర్ స్టార్ ఎవరో తెలుసా? ఆ విషయం తెలిసి మతిపోయింది
కృష్ణంరాజు తాను ఎన్నో మల్టీస్టారర్స్ చేశారు. తాను నటించిన వారిలో ఇద్దరు హీరోలంటే ఆయనకు చాలా ఇష్టం. అందులోనూ ఒక సూపర్ స్టార్ అంటే చాలా ప్రేమ. ఏరా, ఒరేయ్ అనుకునేంత స్నేహం ఉందని తెలిపారు శ్యామలాదేవి.
కృష్ణంరాజు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఎవరు?
ఇప్పుడు హీరోల మధ్య పెద్దగా స్నేహం కనిపించడం లేదు. ఎక్కువగా పోటీనే ఉంటుంది. ఇంకా చెప్పాలంటే అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో వార్కి దిగుతున్నారు. హీరోలు కూడా వాటిని ప్రోత్సహిస్తున్నారనే వార్తలున్నాయి. కానీ ఒకప్పుడు పరిస్థితి వేరు. హీరోల మధ్య మంచి స్నేహం ఉండేది. ఒకరినొకరు కలుసుకోవడం, ఫ్యామిలీతో గడపడం కూడా ఉండేదట. ఎప్పటికప్పుడు పలకరించుకునేవారు. అందులో ముందుంటారు కృష్ణంరాజు. ఆయన తన సమకాలీకులతో కలిసి సినిమాలు చేశారు. అదే సమయంలో స్నేహం కూడా కొనసాగించారు. అయితే ఆ స్నేహం ఏరా, ఒరేయ్ అని పిలుచుకునేంత క్లోజ్గా ఉండటం విశేషం.
కృష్ణంరాజు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ శోభన్ బాబు
మరి కృష్ణంరాజుని ఏరా, ఒరేయ్, రా అంటూ పిలిచే హీరో ఎవరో తెలుసా? ఆయన ఎవరో కాదు సోగ్గాడు శోభన్బాబు. అటు కృష్ణంరాజు, ఇటు శోభన్ బాబు కూడా ఆయన్ని రా, ఏరా, ఒరేయ్ అంటూ పిలుచుకునేవారట. అలానే ఫోన్లో మాట్లాడుకునేవారట. ఒకరి పుట్టిన రోజులకు మరొకరు ఫోన్ చేసి విషెస్ చెప్పుకోవడం, ఆ సమయంలో కూడా ఏరా అంటూ మాట్లాడుకునేవారట. ఈ విషయాన్ని కృష్ణంరాజు ఒక ఇంటర్వ్యూలో తెలిపారు. ఆయనే కాదు ఆయన సతీమణి శ్యామలాదేవి కూడా ఓ ఇంటర్వ్యూలో తెలిపారు. కృష్ణంరాజుకి బాగా ఇష్టమైన ఇద్దరు హీరోల గురించి వెల్లడించారు.
కృష్ణ కూడా ఇష్టమే
కృష్ణంరాజుకి కృష్ణగారంటే చాలా ఇష్టమని, ఆయనతో చాలా సరదాగా మాట్లాడుకుంటారని తెలిపారు. విజయనిర్మలగారితోనూ మాట్లాడేవారని తెలిపారు. కోవిడ్ టైమ్లోనే వంటలు చేసి పంపిస్తానని చెప్పేవారని, ఇద్దరు జోకులేసుకునేవారన్నారు శ్యామలాదేవి. ఆయనే కాదు శోభన్ బాబు గారంటే ఇంకా బాగా ఇష్టమని, ఇద్దరు ఒరేయ్, అరేయ్ అనుకుంటారని, వీరిద్దరు మాత్రమే రా అని పిలుచుకుంటారని తెలిపారు. జనవరి 14న శోభన్బాబు పుట్టినరోజు.. మార్నింగ్ ఫస్ట్ ఫోన్ కాల్ కృష్ణంరాజుదే ఉండేదని, ఇద్దరి మధ్య అంతటి ప్రేమ, ఆప్యాయత, స్నేహం ఉండేదని చెప్పారు. కృష్ణంరాజుకి పిల్లలంటే ఇష్టమని శోభన్ బాబుగారే చెప్పారని, వాళ్లని బాగా చూసుకోమని చెప్పేవారని తెలిపారు.
శోభన్బాబు మరణించినప్పుడు షాక్ అయిన రెబల్ స్టార్
అంతటి స్నేహంగా ఉండేవారని.. కానీ శోభన్ బాబు మరణించిన సమయంలో కృష్ణంరాజు చాలా డిస్టర్బ్ అయ్యారని చెప్పారు. ఆ సమయంలో కృష్ణంరాజు ఫారెన్ నుంచి వస్తున్నారని, ఎయిర్పోర్ట్ లో దిగి వస్తున్న సమయంలో మీడియా వాళ్లు ఇలా జరిగిందని చెబితే, కృష్ణంరాజుగారు షాక్ అయ్యారని, ఏం మాట్లాడాలో కూడా అర్థం కాలేదని, తన జీవితంలో పెద్ద షాక్కి గురైన సంఘటన అదే అని తెలిపారు శ్యామలాదేవి. ఐడ్రీమ్కి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఆమె ఈ విషయాలను పంచుకున్నారు. కృష్ణ, శోభన్బాబుతోపాటు మురళీ మోహన్ అంటే కూడా ఆయనకు చాలా ఇష్టమని తెలిపారు శ్యామలాదేవి.