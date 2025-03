బాలకృష్ణ, విజయ్ దేవరకొండ కు కేఏ పాల్ మాస్ వార్నింగ్, 72 గంటలు టైమ్ ఇచ్చిన ప్రజాశాంతి పార్టీ అధ్యక్షుడు

Read Full Gallery

KA Paul Mass Warning: కేఏ పాల్ ఉగ్రరూపం చూపించారు. ఏమోలే అని ఊరుకుంటుంటే రెచ్చిపోతున్నారు, మీకు 72 గంటలు టైమ్ ఇస్తున్నా అంటూ.. మాస్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. ఇంతకీ ఆయన ఎవరిని బెదిరించారోతెలుసా.. నటసింహం బాలయ్య, రౌడీ హీరో విజయ్ దేవరకొండ తో పాటు మరికొందరు స్టార్లకు మాస్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. కారణం ఏంటో తెలుసా?

KA Paul Mass Warning to Balakrishna, Vijay Deverakonda

KA Paul Mass Warning to Vijay Deverakonda: స్టార్ సెలబ్రిటీలకు ప్రజాశాంతి పార్టీ అధ్యక్షుడు కేఏ పాల్ మాస్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. మర్యదగా చెప్పింది చేయండి. ప్రకాశ్ రాజ్ లాగా తప్పు ఒప్పుకోండి. లేకుంటే వదిలేదిలేదంటూ బెదిరించారు. మీరు మారుతారా లేక నేను రంగంలోకి దిగాలా అంటూ రెచ్చిపోయారు. ఓ 25 మంది సెలబ్రిటీల పేర్లు చెపుతూ.. వాళ్లను అరెస్ట్ చేస్తారా లేక నన్న సుప్రీమ్ కోర్ట్ వరకూ వెళ్ళమంటారా అంటూ పోలీసులకు కూడా పాల్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. ఇంతకీ పాలకు ఇంత కోపం రావడానికి గల కారణం ఏంటి? Also Read: లేడీ వాయిస్‌లో ఇళయరాజా పాడిన సూపర్ హిట్ సాంగ్ ఏదో తెలుసా?

ప్రజాశాంతి పార్టీ అధ్యక్షుడు కేఏ పాల్

KA Paul

police have registered a case against celebrities for promoting Betting apps

Betting Apps

