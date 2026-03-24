జూ.ఎన్టీఆర్ ప్రేమించిన అమ్మాయిని ఎందుకు పెళ్లి చేసుకోలేదో తెలుసా.. ఆ ఒక్క కారణంతో , వెంటనే రియలైజ్ అయ్యాడా ?
యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్ తన లైఫ్ లో ఉన్న లవ్ స్టోరీ గురించి ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. అది ప్రేమో, ఆకర్షణో తెలియని స్థితిలో ఉన్నప్పుడు రియలైజ్ అయ్యాను అని ఎన్టీఆర్ అన్నారు.
ఎన్టీఆర్ పాన్ ఇండియా సినిమాలు
యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్ ప్రస్తుతం వరుస పాన్ సినిమాలతో దూసుకుపోతున్నాడు. ప్రస్తుతం తారక్.. ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వంలో ఓ చిత్రంలో నటిస్తున్నారు. కెరీర్ బిగినింగ్ లోనే తారక్ ఆది, సింహాద్రి లాంటి సూపర్ హిట్ సినిమాలతో స్టార్ డమ్ సొంతం చేసుకున్నారు. సింహాద్రి తర్వాత ఎన్టీఆర్ కి వరుస ప్లాపులు మొదలయ్యాయి.
ఎన్టీఆర్, సమీరా రెడ్డి లవ్ ఎఫైర్
ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఎన్టీఆర్ మాట్లాడుతూ తన లవ్ స్టోరీపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. నరసింహుడు చిత్రంలో ఎన్టీఆర్.. సమీరా రెడ్డితో కలసి నటించారు. ఆ చిత్ర షూటింగ్ సమయంలో ఎన్టీఆర్, సమీరా రెడ్డి మధ్య ప్రేమ చిగురించినట్లు అప్పట్లో మీడియాలో కథనాలు వెలువడ్డాయి.
ఆమె ఎవరో మీకు తెలుసు
చాలా కాలం పాటు ఈ రూమర్స్ కొనసాగాయి. సినిమా ఫీల్డ్ అంటేనే ఆకర్షణ ఎక్కువ. మీరు ఎవరి పట్ల అయినా ఆకర్షణకు గురయ్యారా ? ప్రేమలో పడ్డారా అని ప్రశ్నించగా ఎన్టీఆర్ బదులిచ్చారు. నా లవ్ స్టోరీ గురించి మీడియా వాళ్లే బాగా పబ్లిసిటీ చేశారు కదా. అది ఎవరో మీకు తెలుసు అని అన్నారు. పరోక్షంగా సమీరా రెడ్డి గురించి తెలిపారు.
నా వయసు కేవలం 23 ఏళ్ళు మాత్రమే
ఆ టైంలో నా వయసు 23 ఏళ్ళు మాత్రమే. ఒకరి పట్ల ఇష్టం కలగడం, ఆకర్షణకు గురి కావడం సహజమే. అది నా కెరీర్ లో పాసింగ్ ఫేజ్. ఇది నిజమైన ప్రేమ కాదేమో అని త్వరగానే రియలైజ్ అయ్యాను. అలా ఆ సమయం గడిచిపోయింది. ప్రేమని వదులుకున్నందుకు ఎప్పుడైనా రిగ్రెట్ ఫీల్ అయ్యారా అని అడగగా.. నా జీవితంలో నేను తీసుకున్న ఏ డెసిషన్ కి కూడా రిగ్రెట్ ఫీల్ కాలేదు అని ఎన్టీఆర్ అన్నారు.
రెండింటిని వేర్వేరుగా చూడాలి
అలా ఒకరిపై ఆకర్షణకు గురైనప్పుడు నాకు పూర్తిగా అర్థం కాలేదు. ఆ తర్వాత ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ ని, పర్సనల్ లైఫ్ ని మిక్స్ చేయకూడదు.. వేర్వేరుగానే చూడాలి అని రియలైజ్ అయ్యాను అని తారక్ తెలిపారు.