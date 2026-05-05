JD Chakravarthy: బ్రహ్మానందం నన్ను చాలా టార్చర్ చేశాడు.! ఓపెన్గా చెప్పేసిన జేడీ చక్రవర్తి
JD Chakravarthy: నటుడు జేడీ చక్రవర్తి తన గత ఇంటర్వ్యూలో హాస్యనటుడు బ్రహ్మానందం గురించి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. షూటింగ్ సెట్స్లో బ్రహ్మానందం ప్రవర్తన ఎలా ఉంటుంది, ఆయన ఇచ్చే 'టార్చర్' ఏంటి అనే విషయాలను జేడీ వివరించారు.
కెరీర్ విషయాలు..
జేడీ చక్రవర్తి తన సినీ కెరీర్లోని అనేక ఆసక్తికర విషయాలను ఓ ఇంటర్వ్యూలో పంచుకున్నారు. ఇందులో ముఖ్యంగా బ్రహ్మానందంతో తనకున్న అనుబంధం గురించి నిక్కచ్చిగా పలు ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ చర్చ సినీ వర్గాల్లో ఒక హాట్ టాపిక్ గా మారింది.
బ్రహ్మానందం - వెండితెర హాస్య బ్రహ్మ
బ్రహ్మానందం అంటేనే తెలుగు సినిమాల్లో ఒక బ్రాండ్. అయితే, ఆయన స్క్రీన్ మీద కనిపించినంత సులభంగా సెట్స్లో ఉండరని జేడీ చక్రవర్తి గుర్తుచేస్తున్నారు. ఆయనకున్న క్రేజ్ వల్ల కొన్నిసార్లు ఆయన డిమాండ్లు కూడా అలాగే ఉంటాయని, కానీ ఆయన ఇచ్చే అవుట్పుట్ మాత్రం అద్భుతంగా ఉంటుందని జేడీ అభిప్రాయపడ్డారు.
మనీ మనీ మోర్ మనీ - షూటింగ్ జ్ఞాపకాలు
జేడీ చక్రవర్తి దర్శకత్వం వహించిన 'మనీ మనీ మోర్ మనీ' సినిమా షూటింగ్ సమయంలో బ్రహ్మానందంతో పడ్డ ఇబ్బందులను ఆయన గుర్తుచేసుకున్నారు. ముఖ్యంగా టైమింగ్ విషయంలో బ్రహ్మానందం తనకంటూ ఒక పద్ధతిని కలిగి ఉంటారని, దాన్ని మార్చడం ఎవరి తరము కాదని జేడీ నవ్వుతూ చెప్పారు. సినిమా హిట్ అవ్వడంలో ఆయన పాత్ర ఎంత ఉందో, కష్టాలు కూడా అంతే ఉన్నాయని వివరించారు.
సమయపాలన - బ్రహ్మానందం మార్పు
షూటింగ్కు ఆలస్యంగా వస్తారనే ముద్ర ఉన్నప్పటికీ, జేడీ చక్రవర్తి కోసం ఒకరోజు బ్రహ్మానందం ఉదయాన్నే సెట్స్కు వచ్చి అందరినీ విస్మయానికి గురిచేశారు. ఒక దర్శకుడి ప్లానింగ్ కు తగ్గట్టుగా ఒక పెద్ద నటుడు తనను తాను మార్చుకోవడం నిజంగా ఒక గొప్ప విషయమని జేడీ పేర్కొన్నారు.
జేడీ చక్రవర్తి - ఒక విలక్షణ దర్శకుడు
నటుడిగానే కాకుండా దర్శకుడిగా కూడా జేడీ చక్రవర్తి తనదైన ముద్ర వేశారు. బ్రహ్మానందం వంటి దిగ్గజ నటులతో పనిచేయడం ద్వారా ఆయన ఎంతో నేర్చుకున్నానని చెప్పారు. సెట్స్లో ఎంత టార్చర్ ఉన్నా, చివరికి సినిమా బాగుండాలనే తపన ఇద్దరిలోనూ ఉంటుందని, అందుకే వారి కాంబినేషన్లో వచ్చే సినిమాలు ప్రేక్షకులను మెప్పిస్తాయని జేడీ ఈ ఇంటర్వ్యూలో స్పష్టం చేశారు.