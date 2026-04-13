- Jananayagan Leak: 'జననాయగన్' మూవీ లీక్ చేసింది వీళ్లే.. ఆరుగురిని అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు!
నటుడు విజయ్ 'జననాయగన్' సినిమా ఆన్లైన్లో లీక్ అవ్వడం సినీ పరిశ్రమను షాక్కు గురిచేసింది. ఈ కేసులో పోలీసులు వేగంగా స్పందించి నిందితులను అరెస్ట్ చేశారు.
16
జననాయగన్
నటుడు, తవెక (తమిళగ వెట్రి కళగం) అధ్యక్షుడు విజయ్ చివరి సినిమాగా ప్రకటించిన 'జననాయగన్' సెన్సార్ సమస్యలతో జనవరి 9న విడుదల కాలేదు. కోర్టుకు వెళ్లినా ప్రయోజనం లేకపోయింది. ఎన్నికలు ముగిశాక సినిమా రిలీజ్ అవుతుందని అందరూ ఎదురుచూస్తుండగా, సినిమా మొత్తం ఆన్లైన్లో అక్రమంగా లీక్ అయింది. ఈ ఘటన చిత్ర యూనిట్నే కాకుండా మొత్తం తమిళ సినీ పరిశ్రమను దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. ఈ పైరసీని సౌత్ ఇండియన్ ఆర్టిస్ట్స్ అసోసియేషన్ తీవ్రంగా ఖండించింది.
26
'జననాయగన్' సినిమాను ఆన్లైన్లో లీక్ చేసిన కేసు
'జననాయగన్' సినిమాను ఆన్లైన్లో లీక్ చేసిన కేసులో ఆరుగురిని అరెస్ట్ చేసి జైలుకు పంపారు. ఈ విషయంపై తమిళనాడు పోలీసులు ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు. 'జననాయగన్' సినిమా పైరసీపై వచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు తమిళనాడు సైబర్ క్రైమ్ ప్రివెన్షన్ వింగ్ వేగంగా చర్యలు తీసుకుంది. స్టేట్ సైబర్ క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ సెంటర్లో క్రైమ్ నెం. 47/2026 కింద భారతీయ న్యాయ సంహిత (BNS), ఐటీ చట్టం, కాపీరైట్ చట్టం, సినిమాటోగ్రాఫ్ చట్టంలోని సంబంధిత సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
36
డిజిటల్ ఫోరెన్సిక్ అనాలిసిస్ ద్వారా
ఫిర్యాదు అందగానే సైబర్ క్రైమ్ విభాగంలో పలు ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ బృందాలు పైరసీ లింకులను గుర్తించి, వాటిని బ్లాక్ చేశాయి. డిజిటల్ ఫోరెన్సిక్ అనాలిసిస్ ద్వారా నిందితులను గుర్తించారు. క్లౌడ్ స్టోరేజ్ ప్లాట్ఫామ్ల ద్వారా సినిమాను అప్లోడ్ చేసి, డ్రైవ్ లింకులను షేర్ చేసిన ఆరుగురు నిందితులను అరెస్ట్ చేశారు. వారి నుంచి డిజిటల్ ఆధారాలను స్వాధీనం చేసుకుని, కోర్టులో హాజరుపరిచి జ్యుడీషియల్ కస్టడీకి తరలించారు.
46
సైబర్స్పేస్లో నిరంతరం నిఘా
పైరసీ కంటెంట్ వ్యాప్తిని అడ్డుకోవడానికి సైబర్స్పేస్లో నిరంతరం నిఘా కొనసాగుతోంది. ఇప్పటివరకు, సుమారు 300 పైరసీ లింకులను బ్లాక్ చేయాలని అభ్యర్థనలు పంపారు. మరిన్ని లింకులను గుర్తించి, తొలగించే ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. ఈ నేరంలో పాలుపంచుకున్న ఇతరులను గుర్తించే పని కూడా జరుగుతోందని పోలీసులు తెలిపారు.
56
ప్రజలకు పోలీసుల సూచనలు:
'జననాయగన్' లేదా ఇతర కాపీరైట్ ఉన్న కంటెంట్ పైరసీ కాపీలను డౌన్లోడ్ చేయడం, స్ట్రీమ్ చేయడం లేదా షేర్ చేయవద్దని ప్రజలకు పోలీసులు గట్టిగా సూచిస్తున్నారు. ఇలాంటి చర్యలకు పాల్పడటం శిక్షార్హమైన నేరం. చట్ట ప్రకారం కఠిన చర్యలు తీసుకుంటారు. సోషల్ మీడియా, మెసేజింగ్ యాప్లు లేదా వెబ్సైట్ల ద్వారా తెలిసి కూడా పైరసీ కంటెంట్ను ప్రచారం చేసే వారిపై కూడా కఠిన చర్యలు ఉంటాయి.
66
ఫిర్యాదు ఎక్కడ చేయాలి?:
మీకు ఇలాంటి పైరసీ లింకులు కనిపించినా లేదా ఏదైనా అనుమానాస్పద కార్యకలాపాలు గమనించినా, వెంటనే సైబర్ క్రైమ్ టోల్-ఫ్రీ నంబర్ 1930కి కాల్ చేసి ఫిర్యాదు చేయండి. లేదా www.cybercrime.gov.in వెబ్సైట్లో కూడా ఫిర్యాదు నమోదు చేయవచ్చని పోలీసులు తెలిపారు.
