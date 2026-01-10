- Home
- జన నాయకుడు సెన్సార్ వివాదం.. సుప్రీం కోర్టులో చిత్ర యూనిట్ అప్పీల్, అప్పటి వరకు నో రిలీజ్
Thalapathy Vijay Jana Nayakudu Movie: జన నాయకుడు సినిమాకు సెన్సార్ సర్టిఫికెట్ జారీపై స్టే విధించడంతో, చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించింది.
Image Credit : Asianet News
జన నాయకుడు
నటుడు విజయ్ నటించిన 'జన నాయకుడు' సినిమాకు సెన్సార్ సర్టిఫికెట్ ఇవ్వకుండా ఆలస్యం చేశారు. దీంతో చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ చెన్నై హైకోర్టులో కేసు వేసింది.
Image Credit : KVN Productions
సెన్సార్ వివాదం
కేసును విచారించిన న్యాయమూర్తి, సెన్సార్ బోర్డు పత్రాలు సమర్పించి, జననాయగన్ సినిమాకు వెంటనే U/A సర్టిఫికెట్ జారీ చేయాలని కోర్టు ఆదేశించింది.
Image Credit : kvn production twitter
జనవరి 21కి వాయిదా
కానీ దీన్ని వ్యతిరేకిస్తూ సెన్సార్ బోర్డు అప్పీల్ చేసింది. దీంతో సర్టిఫికెట్ జారీ చేయాలన్న తీర్పుపై స్టే విధించారు. ఈ కేసును జనవరి 21కి వాయిదా వేశారు.
Image Credit : KVN Productions
సుప్రీంకోర్టులో అప్పీల్
కేసు వాయిదా పడటంతో ఆలస్యాన్ని నివారించడానికి, జననాయగన్ నిర్మాణ సంస్థ సెన్సార్ సర్టిఫికెట్ కోసం సుప్రీంకోర్టులో అప్పీల్ చేసింది.
